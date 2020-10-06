Модрич: «Зидан мог бы стать своеобразным Фергюсоном или Венгером»

Полузащитник «Реала» высказал несколько положительных слов в адрес главного тренера «сливочных» .

Зизу — топ-менеджер. То, что он сделал с командой за последние годы, невозможно повторить. У меня такое ощущение, что люди не ценят его как тренера. Он один из лучших!

Когда смотришь телевизор или слушаешь радио, то там слышна постоянная критика в адрес Зидана. Есть некоторые критические замечания, которые даже не имеют смысла. Он великолепный тренер. Он идеален для «Реала». Зидан мог бы стать своеобразным Фергюсоном или Венгером.