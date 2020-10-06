Модрич: «Зидан мог бы стать своеобразным Фергюсоном или Венгером»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказал несколько положительных слов в адрес главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.
Зизу — топ-менеджер. То, что он сделал с командой за последние годы, невозможно повторить. У меня такое ощущение, что люди не ценят его как тренера. Он один из лучших!
Когда смотришь телевизор или слушаешь радио, то там слышна постоянная критика в адрес Зидана. Есть некоторые критические замечания, которые даже не имеют смысла. Он великолепный тренер. Он идеален для «Реала». Зидан мог бы стать своеобразным Фергюсоном или Венгером.
Напомним, что недавно Зидан добился 100-й победы в чемпионате Испании в качестве тренера.
Азар и не был травмированным до Мадрида. Вот так вот бывает, что получаешь такую травму, которую потом фиг залечишь, что и случилось с лодыжкой у него. И легенду не "сулили", а легенда сама захотела уйти.
Азар и не был травмированным до Мадрида. Вот так вот бывает, что получаешь такую травму, которую потом фиг залечишь, что и случилось с лодыжкой у него. И легенду не "сулили", а легенда сама захотела уйти.
Идея с бразилами норм,на перспективу.
Гоэс наберет форму,и норм будет.
Насчет Азара,надо было полностью проверить его жилы,на профпригодность в дальнейшем. А так получили нового Бейла,при этом спулив легенду который щя рвет за Юве.
Идея с бразилами норм,на перспективу.
Гоэс наберет форму,и норм будет.
Насчет Азара,надо было полностью проверить его жилы,на профпригодность в дальнейшем. А так получили нового Бейла,при этом спулив легенду который щя рвет за Юве.
Не станет!
Не станет!
От Мадрида сезонов 13-17 не осталось и следа.
Никакой тактики,рвения,про быстрые контры ваще молчу....хорошо хоть часто тупых навесов стало меньше.
В каждой линии полная лажа,защита как была так и осталась дырявой,браво Куртуа пока дышит.
Азар пришел чтоб стать золотым манекеном,полный провал.
Одна надежда на молодеж,жмём кулаки и качаем терпелки.
А станет ли Зизу для Мадрида своим САФом или Венгером.....то это та еще интрига.
При Пересе таких долгоиграющих проектов я б не строил.
От Мадрида сезонов 13-17 не осталось и следа.
Никакой тактики,рвения,про быстрые контры ваще молчу....хорошо хоть часто тупых навесов стало меньше.
В каждой линии полная лажа,защита как была так и осталась дырявой,браво Куртуа пока дышит.
Азар пришел чтоб стать золотым манекеном,полный провал.
Одна надежда на молодеж,жмём кулаки и качаем терпелки.
А станет ли Зизу для Мадрида своим САФом или Венгером.....то это та еще интрига.
При Пересе таких долгоиграющих проектов я б не строил.