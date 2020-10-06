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Модрич: «Зидан мог бы стать своеобразным Фергюсоном или Венгером»

06 октября 2020, 10:25

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказал несколько положительных слов в адрес главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.

Зизу — топ-менеджер. То, что он сделал с командой за последние годы, невозможно повторить. У меня такое ощущение, что люди не ценят его как тренера. Он один из лучших!

Когда смотришь телевизор или слушаешь радио, то там слышна постоянная критика в адрес Зидана. Есть некоторые критические замечания, которые даже не имеют смысла. Он великолепный тренер. Он идеален для «Реала». Зидан мог бы стать своеобразным Фергюсоном или Венгером.

Напомним, что недавно Зидан добился 100-й победы в чемпионате Испании в качестве тренера.

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Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92
06 октября в 18:10
Зидан топ, с этим споров нет. Многие гонят на молодых и зеленных, но и они к месту. Вини и Родриго, как сменщики Азара и Асенсио хороши. Вот самого Марко оставлять или нет будет решаться после этого сезона (в позапрошлом ротация, в прошлом травма), как замена могут придти и Мбаппе или же Браим (после аренды). Купили Иовича, пока не оправдал ожидания, нужно время (многие могут сказать про малое количество игрового времени, 2 матча начинал в старте 0 голов, моменты тоже использует как Бенз). Бензема пока без альтернатив лидер команды в атаке, играет по всему фронту атаки и полузащиты в нужные моменты, но пока нет такого игрока который в половине моментов будет решать исход, из за этого мало голов. Может Асенсио или Вини (с его последними успехами обретет уверенность в себе) или же будем ждать Азара. Родриго тоже не стоит списывать со счетов. Многие молодые, некоторые с болячками. Это не зависит от Зидана. Зизу как тренер очень хорош. Дает шанс всем, кто оправдывает играют, кто нет, те играют мало. В прошлом сезоне сдал Модрич, появился Вальверде, Менди вместо Марсело. Вини и Родриго, в этом сезоне должны загореться новые звезды в лице Эдегора и кого то еще. Зидан главное не боится пробовать новое, в каждом матче новая тактика и новый состав, смотрит кто в какой форме и что он может. Значит нацелен на трофеи и на долгосрочные перспективы.
Санчо Панса
Санчо Панса
06 октября в 17:22
Конечно, Лука! Зизу уже обошел многих топ-тренеров в плане выигрыша трофеев. За почти 5 лет в мадридском Реале выиграть три ЛЧ и два титула чемпиона Испании это реально круто!
Ruslik1982
Ruslik1982
06 октября в 14:44
Перес уже и так разорился на трех лигах чемпионах, не потянет он по деньгам сделать из Зидана Фергюсона )
Зидан 1972
Зидан 1972
06 октября в 14:07
Именно Зидан стал из всех самым сливочным !
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
06 октября в 13:57
Да с них спрос не большой ,выйти из группы!У Семака выбор хороший!
marvel777
marvel777
06 октября в 13:32
в Реале это не больно то возможно,да и вообще в любом топ клубе сейчас
SoberBober
SoberBober
06 октября в 12:37
Фергсюсон??! Ну и опечатка. Давно так не смеялся)
VAN ARM
VAN ARM
06 октября в 12:18, ред.
только харизма пока что)))))
ЮHBА
ЮHBА
06 октября в 12:08
Ну, у Зидана-тренера кубков лч уже больше, чем у Венгера и Ферги вместе взятых) хотя конечно, до них еще нужно расти, Зидан вполне может.
Gelious
Gelious ответ Legend 6 (раскрыть)
06 октября в 11:32
Не, ну результат он должен давать какой-никакой с такими игроками. Но нечего болельщикам требовать от Зидана какого-то крутого тактического футбола, если лидеры старые для интенсивной игры, а новички не под такой футбол брались и не под тренера
Legend 6
Legend 6 ответ RMA 005 (раскрыть)
06 октября в 11:24
А кого отпустили в Ювентус? Кто там рвет?
Legend 6
Legend 6 ответ Gelious (раскрыть)
06 октября в 11:21
Если у Зидана нет подбора игроков😂тогда за что мы ругаем Семака, Мусаева, Тедеско..?
Gelious
Gelious ответ RMA 005 (раскрыть)
06 октября в 11:13
Тренер выбирает игроков, да. Но что ему сделать, если в обойме нету тех, кто ему подходит, а молодые представляют из себя лишь бегунков?
Азар и не был травмированным до Мадрида. Вот так вот бывает, что получаешь такую травму, которую потом фиг залечишь, что и случилось с лодыжкой у него. И легенду не "сулили", а легенда сама захотела уйти.
Леха Малышев
Леха Малышев ответ RMA 005 (раскрыть)
06 октября в 11:11
Гоэс не станет новым тащером, не тот уровень, да и потенциала не видно. Бразилы полностью бестолковые, я имею ввиду молодых. Хорошо Каземиро на уровне.
Alex12357
Alex12357
06 октября в 11:06, ред.
НИКОГДА в жизни!!!Команду нужно создавать из молодых ростков ,а не приходить на готовое,и не основывать игру на земляках!
RMA 005
RMA 005 ответ Gelious (раскрыть)
06 октября в 11:02
Именно тренер выбирает игроков под основу или в запас.
Идея с бразилами норм,на перспективу.
Гоэс наберет форму,и норм будет.
Насчет Азара,надо было полностью проверить его жилы,на профпригодность в дальнейшем. А так получили нового Бейла,при этом спулив легенду который щя рвет за Юве.
Gelious
Gelious ответ RMA 005 (раскрыть)
06 октября в 10:47
Не вина Зидана, что тут какие-то непонятные бразильцы теперь. А идея с трансфером Азара была прекрасна. Когда тот в форме, то очень даже тактически подходит. Ну кто ж знал, что Азару так лодыжку травмируют. На молодежь надежды как раз меньше всего. Вам не нравится меньше тактики и больше пустых навесов? Так молодежь Мадрида сейчас в первую очередь просто бегунки как раз. Которые к тому же и на ворота не нацелены абсолютно. Разве что Винисиус, которые рвение с запасом компенсирует отсутствием должного уровня для этого
Colchoneros
Colchoneros
06 октября в 10:47
Да не мог бы!
Не станет!
RMA 005
RMA 005
06 октября в 10:37, ред.
Огромную лепту в становлении Зидана как топ коуча,сыграл именно Модрич и конечно Роналду.
От Мадрида сезонов 13-17 не осталось и следа.
Никакой тактики,рвения,про быстрые контры ваще молчу....хорошо хоть часто тупых навесов стало меньше.
В каждой линии полная лажа,защита как была так и осталась дырявой,браво Куртуа пока дышит.
Азар пришел чтоб стать золотым манекеном,полный провал.
Одна надежда на молодеж,жмём кулаки и качаем терпелки.
А станет ли Зизу для Мадрида своим САФом или Венгером.....то это та еще интрига.
При Пересе таких долгоиграющих проектов я б не строил.
Ruslan3132
Ruslan3132
06 октября в 10:32
Для Реала здесь и сейчас, да. Зизу идеален и к месту.
RamonCSKA
RamonCSKA
06 октября в 10:27
пока есть перес, постоянства не будет
shlomo
shlomo
06 октября в 10:26
Это хорошо и правильно, когда такое мнение...
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