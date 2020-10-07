Экс-хавбек «Тосно»: «Вендел в будущем может заиграть в сборной Бразилии»

Полузащитник португальской «Санта-Клары» , ранее выступавший за «Тосно», прокомментировал переход бразильского полузащитника Вендела из «Спортинга» в «Зенит».

Вендел — это игрок, который великолепно контролирует мяч, физически сильный и технически очень развитый. Без сомнения, «Зенит» заключил контракт с отличным футболистом. Я думаю, что Вендел способен к быстрой адаптации, и в «Зените» он будет поддерживать такой же высокий профессиональный уровень, как во всех сезонах в «Спортинге».

Он быстро войдёт в ритм игры самой сильной команды России. Судя по его целеустремлённости и техническому уровню, Вендел может в будущем заиграть в сборной Бразилии.