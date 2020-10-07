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Экс-хавбек «Тосно»: «Вендел в будущем может заиграть в сборной Бразилии»

07 октября 2020, 00:06

Полузащитник португальской «Санта-Клары» Андерсон Карвальо, ранее выступавший за «Тосно», прокомментировал переход бразильского полузащитника Вендела из «Спортинга» в «Зенит».

Вендел — это игрок, который великолепно контролирует мяч, физически сильный и технически очень развитый. Без сомнения, «Зенит» заключил контракт с отличным футболистом. Я думаю, что Вендел способен к быстрой адаптации, и в «Зените» он будет поддерживать такой же высокий профессиональный уровень, как во всех сезонах в «Спортинге».

Он быстро войдёт в ритм игры самой сильной команды России. Судя по его целеустремлённости и техническому уровню, Вендел может в будущем заиграть в сборной Бразилии.

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galem72
galem72
07 октября в 10:52
Судя по написанному, этот бразильский ноунейм давал вьюху на заказ. ))

"...Вендел может в будущем заиграть в сборной Бразилии..."

А если не получится, то усатый его натурализует. ))
nubom
nubom
07 октября в 08:31
В сборную Бразилии через Зенит?! Прелестно...
cska vperiod
cska vperiod
07 октября в 05:24
В зените из легов только Халк заиграл остальные приезжают на заработки.
Анпилкин
Анпилкин
07 октября в 00:59
Поживем увидим
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 00:30
В будущем и посмотрим на его будущее...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 октября в 00:16
Его "высокий профессиональный уровень " в Спортинге уже известен. Там все было и отлучки и опоздания и пр. Зачем произносить слова , смысл которых тебе непонятен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 октября в 00:08
Скоро всё узнаем...
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