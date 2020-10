Рамос выложил фото с Роналду и Пепе после игры с Португалией

Защитник «Реала» и сборной Испании после товарищеского матча с Португалией (0:0) выложил совместное фото с бывшими партнёрами по мадридскому клубу, португальцами и Пепе.

Напомним, Рамос побил рекорд Икера Касильяса по количеству сыгранных минут в сборной Испании.

Y seguimos aquí... y lo que nos queda. Feliz de veros, amigos.

We're still around... and there's more to come!

Happy to see you, my friends @Cristiano @officialpepe. pic.twitter.com/0spg2hrpdY