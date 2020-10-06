Кокорин купил себе «Оку»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин в июне купил себе «Оку» (2003 года выпуска).
Футболист приобрел этот автомобиль ради красивых номеров О009РР. Их он поставил на свой новый «Роллс-Ройс».
Любопытно, что до Кокорина «Окой» владела жена хавбека «Ростова» Павла Мамаева. Она покупала малолитражку, чтобы получить свои номера (М017АМ). Отмечается, что данный автомобиль за три года перерегистрировали больше 60 раз. «Ока» помогала заполучить красивые номера также игрокам «Зенита» Артему Дзюбе и Андрею Луневу.
Недавно форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел автомобиль за 850 тысяч евро.