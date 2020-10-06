Кокорин купил себе «Оку»

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06 октября 2020, 11:40

Форвард «Спартака» в июне купил себе «Оку» (2003 года выпуска).

Футболист приобрел этот автомобиль ради красивых номеров О009РР. Их он поставил на свой новый «Роллс-Ройс».

Любопытно, что до Кокорина «Окой» владела жена хавбека «Ростова» . Она покупала малолитражку, чтобы получить свои номера (М017АМ). Отмечается, что данный автомобиль за три года перерегистрировали больше 60 раз. «Ока» помогала заполучить красивые номера также игрокам «Зенита» и .

Недавно форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел автомобиль за 850 тысяч евро.