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Кокорин купил себе «Оку»

06 октября 2020, 11:40

Форвард «Спартака» Александр Кокорин в июне купил себе «Оку» (2003 года выпуска).

Футболист приобрел этот автомобиль ради красивых номеров О009РР. Их он поставил на свой новый «Роллс-Ройс».

Любопытно, что до Кокорина «Окой» владела жена хавбека «Ростова» Павла Мамаева. Она покупала малолитражку, чтобы получить свои номера (М017АМ). Отмечается, что данный автомобиль за три года перерегистрировали больше 60 раз. «Ока» помогала заполучить красивые номера также игрокам «Зенита» Артему Дзюбе и Андрею Луневу.

Недавно форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел автомобиль за 850 тысяч евро.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
07 октября в 06:47
ГАИшник:
- Ну и как Ока?
Наркоман:
- Он говорит, как Ока?
- Скажи ему "кукуку".
Сп62
Сп62
06 октября в 21:21
Теперь "Оку" только в музей.
Санчо Панса
Санчо Панса
06 октября в 17:21
Так все - таки орр или опп?) Покупать машину ради красивого номера...На Кокорина негативно влияет мясная красно-белая аура:(
vastudio
vastudio
06 октября в 15:37
В Германии за выбор блатного номера, типа девяток, семёрок (которые не дают абсолютно ничего) нужно всего лишь заплатить 10 евро))
за
за
06 октября в 14:50, ред.
Кокорин купил себе кОку!
alex074
alex074
06 октября в 14:43
Для чего вся эта информация простому народу...соккер???
marvel777
marvel777 ответ ДСА (раскрыть)
06 октября в 13:30
жалко тех кто реально ездит на такой капсуле смерти)
LOpp
LOpp
06 октября в 13:21
Купил аптечку для Роллс-Ройса
nubom
nubom
06 октября в 13:19
А слабо: "Д 1-01", как у Бывалого?...
VAN ARM
VAN ARM
06 октября в 12:58
наверное очень не дёшево стоит))))
kella
kella
06 октября в 12:50
Ока - это упаковка для номеров?
Asper
Asper ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 октября в 12:48
Она нужна чтоб перевешивать разные номера. Допустим, нужен номер с другой машины.
Продавец номера покупает Оку, меняет номера на своей машине, а продаваемые "сдает на хранение" в ГИБДД.
Потом забирает их и вешает на Оку.
Оку продает с ними.
Готово.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
06 октября в 12:41
номера машины иногда стоят дороже машины))) я видел как чувак просто хотел купить номера у Оки за 100тыщ 777 были, тот не согласился :))
ДСА
ДСА
06 октября в 12:33
Бедную Оку очень жалко.
VanZu777
VanZu777 ответ memphis (раскрыть)
06 октября в 12:32
Оку в багажник и поехал
scarp
scarp
06 октября в 12:23
Завод или речку? Уточните.
mihaluch
mihaluch
06 октября в 12:20
После зоны понты пошли.
Аpбитр
Аpбитр ответ memphis (раскрыть)
06 октября в 12:19
p
Ляпсень
Ляпсень
06 октября в 12:14
Когда же им в футбол играть? Это легендарный Джимми Гривз писал, что был счастлив играть в любимую игру и ещё получать 5 фунтов в неделю, а ещё пива после игры попить за счёт клуба. Про мерседесы не писалось...
andre_can
andre_can
06 октября в 12:13
а где GT с номером "к010ок 178rus" ;)
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 12:11
62о "народ",такие и достижения в спорте.
memphis
memphis
06 октября в 12:07
Не Ока, футбольная ш..ха какая-то
memphis
memphis
06 октября в 12:06
Теперь у Роллс-ройса есть полноценная запаска
drug01
drug01
06 октября в 12:04
В люди вышел
beefs
beefs
06 октября в 12:03
чем бы дитя не тешилось...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 октября в 12:03
Что то здесь не сходится.
Если предыдущие крутые парни покупали Оку ради красивых номеров, как этот номер оказывался обратно на Оке?
Тут либо Кокорин искал любую рухлядь ради номера, либо брехня, что Оку продавали столько раз.
Да и номер этот будет стоить в 100 раз дороже самой машинки ..
makkie
makkie
06 октября в 11:53
Оооочень футбольная новость)
autochthon
autochthon
06 октября в 11:52
Купил Оку с ее притоками, баржами, катерами...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 октября в 11:42
Турбо дизель поди...
David Young
David Young
06 октября в 11:42
Пытается выглядеть блатным.
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