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Озил выразил готовность возмещать «Арсеналу» зарплату маскота Ганнерзавра

06 октября 2020, 18:28

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в своем твиттере выразил готовность возместить затраты клуба на зарплату клубного маскота Ганнерзавра, которого временно сократили из-за последствий пандемии коронавируса.

Мне было так грустно, что Джерри Ки, он же наш знаменитый и верный маскот Ганнерзавр, был сокращен после 27 лет работы. Таким образом, я предлагаю возместить «Арсеналу» полную зарплату нашего большого зеленого парня до тех пор, пока я буду игроком клуба. Так Джерри сможет продолжать заниматься тем делом, которое он так любит.

Стоит отметить, что недавно «Севилья» объявила о том, что маскот будет работать на ее матчах.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
07 октября в 00:34
Клуб конечно же по жлобски поступил, выплачивая милионные зарплаты многим бездарям, зажал на этом фоне настоящие гроши на работника-ветерана.
Зидан 1972
Зидан 1972
06 октября в 20:40
Он молодец, знает себе цену, уважает других!Не всегда же клубы могут иметь футболистов!
youtomee
youtomee
06 октября в 20:23
"...тех пор, пока я буду игроком клуба - слава богам, осталось недолго!!!
Little Caprice
Little Caprice
06 октября в 19:30
Озил вместо футбола политикой увлёкся? Посмотрел на ютубе видео, как себе рейтинга набить? :)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Legend 6 (раскрыть)
06 октября в 19:23
Вряд ли оно сильно положительно повлияет. В комментах видно, что болельщики не в восторге от его популизма, а клуб тем более будет недоволен тем, что он его в невыгодном свете выставил.
alex074
alex074
06 октября в 19:18, ред.
Клуб поступил с человеком, который проработал в его системе большую часть жизни, как минимум не порядочно. А вот Озил молодец, достойный поступок. И помню как он хлеб, который кинули болельщики с поля подобрал.
КЭТиК
КЭТиК
06 октября в 19:14
Двухчасовую свою зарплату пожертвует на это.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
06 октября в 19:08
Если бы Джерри Ки свою зарплату так же отрабатывал, как Озил, его бы не через 27 лет, а через несколько недель выгнали бы)
Legend 6
Legend 6
06 октября в 19:08
Озил убивает 2 зайцев.
Он сделал заявление которое положительно повлияет на его карму, при этом он добавил"до тех пор пока я буду игроком клуба") то есть и продавать его руководству не с руки)
С другой стороны можно Озила продавать вместе с драконом)
Gahi
Gahi
06 октября в 18:59
Озил молодец поддержал в трудную минуту. Вообще Озил много заниматься благотворительностью, но старается этого не афишировать. Удачи
Василий 50
Василий 50
06 октября в 18:54
Это не красит клуб
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 октября в 18:48
Он на чипсы больше тратит
Loko57
Loko57
06 октября в 18:47
Озил просто вырос в моих глазах. Молодец чувак!
Остапчук 67
Остапчук 67
06 октября в 18:45
Вот ещё тему раздули
drug01
drug01
06 октября в 18:37
Молодец хороший человек
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
06 октября в 18:35
это правильный шаг
David Young
David Young
06 октября в 18:34
Хороший шаг.
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