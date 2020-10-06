Озил выразил готовность возмещать «Арсеналу» зарплату маскота Ганнерзавра

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06 октября 2020, 18:28

Полузащитник «Арсенала» в своем твиттере выразил готовность возместить затраты клуба на зарплату клубного маскота Ганнерзавра, которого временно сократили из-за последствий пандемии коронавируса.

Мне было так грустно, что Джерри Ки, он же наш знаменитый и верный маскот Ганнерзавр, был сокращен после 27 лет работы. Таким образом, я предлагаю возместить «Арсеналу» полную зарплату нашего большого зеленого парня до тех пор, пока я буду игроком клуба. Так Джерри сможет продолжать заниматься тем делом, которое он так любит.

Стоит отметить, что недавно «Севилья» объявила о том, что маскот будет работать на ее матчах.