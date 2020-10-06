Озил выразил готовность возмещать «Арсеналу» зарплату маскота Ганнерзавра

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в своем твиттере выразил готовность возместить затраты клуба на зарплату клубного маскота Ганнерзавра, которого временно сократили из-за последствий пандемии коронавируса.
Мне было так грустно, что Джерри Ки, он же наш знаменитый и верный маскот Ганнерзавр, был сокращен после 27 лет работы. Таким образом, я предлагаю возместить «Арсеналу» полную зарплату нашего большого зеленого парня до тех пор, пока я буду игроком клуба. Так Джерри сможет продолжать заниматься тем делом, которое он так любит.
Стоит отметить, что недавно «Севилья» объявила о том, что маскот будет работать на ее матчах.
Он сделал заявление которое положительно повлияет на его карму, при этом он добавил"до тех пор пока я буду игроком клуба") то есть и продавать его руководству не с руки)
С другой стороны можно Озила продавать вместе с драконом)
Он сделал заявление которое положительно повлияет на его карму, при этом он добавил"до тех пор пока я буду игроком клуба") то есть и продавать его руководству не с руки)
С другой стороны можно Озила продавать вместе с драконом)