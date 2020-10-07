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Роналду подарил Джорджине обручальное кольцо за 615 000 фунтов

07 октября 2020, 14:04

Нападающий «Ювентуса» Кришитиану Роналду сделал своей возлюбленной Джорджине Родригес незабываемый подарок.

Звёздный форвард подарил своей невесте обручальное кольцо за 615 000 фунтов стерлингов. Таким образом, Роналду купил своей возлюбленной самое дорогое кольцо (среди других футболистов), возглавив «лигу футбольных обручальных колец».

До этого рекордная покупка обручального кольца среди игроков принадлежала голкиперу «Эвертона» Джордану Пикфорду (500 000 фунтов стерлингов). С полным списком вы можете ознакомиться ниже:

Роналду подарил Джорджине обручальное кольцо за 615 000 фунтов

Стоит отметить, что у Роналду и Джорджины прекрасные отношения. Недавно португалец выложил милое фото семейного завтрака.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 октября в 21:42
    VV V
    VV V
    07 октября в 21:04, ред.
    Сначала подумал, что Джордану (мужской род), что естественно для Европы, а для Роналду тем более !
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий ответ Шишанутый (раскрыть)
    07 октября в 19:01
    Гном собирает тем временем 9000 долларов для благотворительных целей у себя на свадьбе)))) когда это произошло вот никто не написал заголовок - шокирующая новость, ну или - весь мир в недоумении, и как контрольный - учёные сообщества растеряны и никак не могут понять........ Как можно было на такой свадьбе как у меся))))) с пришедшими милиардерами в качестве гостей собрать всего 9000 ой нет простите - - - - целых 9000 долларов это же........ Очуметь в общем.
    Барeт Гейл
    Барeт Гейл
    07 октября в 18:26
    Голодные дети в Сомали, пьющие воду из лужи, читают эту новость и радуются за Роналду.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    07 октября в 18:21
    возглавив «лигу футбольных обручальных колец».

    Что?! )))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    07 октября в 18:06
    И он безусловно может себе такое позволить! Молодец, Рон, что все - таки решился на такой ответственный шаг.
    112910415
    112910415
    07 октября в 17:47
    принципиально важно быть всегда на первой строчке ! )
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    07 октября в 17:20, ред.
    если какой то Балотеллии или Погба надумают,перещеголять Роналду в обручалках,то у португальца есть ещё запасные варианты с Дибалой, Марселой и Бадром.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    07 октября в 17:17, ред.
    Ждём,когда он поймает Язя на обручальный крючок,за 615гривень.
    h8you
    h8you
    07 октября в 16:35
    ничего такие цены
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Шишанутый (раскрыть)
    07 октября в 16:29
    Если бы был список, кто больше всего денег прогнал через оффшоры или кто больше заработал на благотворительных матчах, Месси юы там всех побил, ты его недооцениваешь. Я уж не говорю про список футболистов, которые угрожали уволить собственного тренера)
    karnager
    karnager
    07 октября в 16:14
    С заработком в 100кк в год он на это кольцо накопил за 3 дня... Дешевка какая-то
    Шишанутый
    Шишанутый
    07 октября в 15:28
    Красава Рон! Мужик!! А где гном в этом списке? А он как обычно зажал деньги и купил дешовую китайскую поделку.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    07 октября в 15:25
    Спешу тебе сообщить, у тебя проблемы с цветовосприятием. Эти цвета называются "ультрамариновый" и "алый".
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    07 октября в 14:49
    теперь решил "кольцами" меряться. Он в розовом,она в - голубом, какой то радужный оттенок ЛГТБ.
    КЭТиК
    КЭТиК
    07 октября в 14:42
    А она его теперь либо потеряет, либо сломает.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ feris1 (раскрыть)
    07 октября в 14:42
    Чтобы потешить свое больное самолюбие?
    David Young
    David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
    07 октября в 14:40
    На спортивных сайтах и прочих спортивных ресурсах есть тенденция обсуждать околофутбольные дела, если они популярны - а они часто бывают такими. В основном это делается оттого, что такие новости действительно обладают способностью притягивать аудиторию. А здесь ещё и новость об одном из легендарных футболистов, одном из самых популярных спортсменов. Меня лично такие вопросы редко сильно интересуют, но почитать время от времени их можно. Тем более есть один российский сайт (не будут называть имени), в котором любят постить совсем уж околофутбольную грязь, и она там, кстати, всегда становится "горячей".
    STVA 1
    STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
    07 октября в 14:35
    Не понимаю только нам это зачем!Парень заработал и имеет право!
    Ооочень футбольная новость)
    feris1
    feris1
    07 октября в 14:30, ред.
    Рон и тут рекорд поставил)
    Со своими доходами может себе позволить такие покупки.
    Footbolista
    Footbolista
    07 октября в 14:09
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    07 октября в 14:08
    Терри достаточно низко, что неудивительно, ему столько чужих жен приходится одаривать подарками, на свою уже и не остается)
    David Young
    David Young
    07 октября в 14:05
    Думаю, это раз и навсегда. Для Роналду не такие уж сверх большие деньги. Но всё равно, очень весомо, и грандиозно.
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