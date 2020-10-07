Роналду подарил Джорджине обручальное кольцо за 615 000 фунтов

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07 октября 2020, 14:04

Нападающий «Ювентуса» сделал своей возлюбленной Джорджине Родригес незабываемый подарок.

Звёздный форвард подарил своей невесте обручальное кольцо за 615 000 фунтов стерлингов. Таким образом, Роналду купил своей возлюбленной самое дорогое кольцо (среди других футболистов), возглавив «лигу футбольных обручальных колец».

До этого рекордная покупка обручального кольца среди игроков принадлежала голкиперу «Эвертона» (500 000 фунтов стерлингов). С полным списком вы можете ознакомиться ниже:

Стоит отметить, что у Роналду и Джорджины прекрасные отношения. Недавно португалец выложил милое фото семейного завтрака.