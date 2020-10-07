Роналду подарил Джорджине обручальное кольцо за 615 000 фунтов

Нападающий «Ювентуса» Кришитиану Роналду сделал своей возлюбленной Джорджине Родригес незабываемый подарок.
Звёздный форвард подарил своей невесте обручальное кольцо за 615 000 фунтов стерлингов. Таким образом, Роналду купил своей возлюбленной самое дорогое кольцо (среди других футболистов), возглавив «лигу футбольных обручальных колец».
До этого рекордная покупка обручального кольца среди игроков принадлежала голкиперу «Эвертона» Джордану Пикфорду (500 000 фунтов стерлингов). С полным списком вы можете ознакомиться ниже:
Стоит отметить, что у Роналду и Джорджины прекрасные отношения. Недавно португалец выложил милое фото семейного завтрака.
Ну вы поняли зашифрованный текст. Именно в такую сумму он оценивает своё достоинство и ведь не случайно он выбрал Старую Синьору,хотя мог и другой клуб,но именно этот.
Ну вы поняли зашифрованный текст. Именно в такую сумму он оценивает своё достоинство и ведь не случайно он выбрал Старую Синьору,хотя мог и другой клуб,но именно этот.
Что?! )))
Что?! )))
Ооочень футбольная новость)
Ооочень футбольная новость)
Со своими доходами может себе позволить такие покупки.
Со своими доходами может себе позволить такие покупки.