На базе «Крыльев Советов» проведены обыски и изъята документация

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06 октября 2020, 18:10

На базе футбольного клуба «Крылья Советов» сегодня прошли обыски, сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

По информации источника, мероприятия проводили сотрудники местного следственного комитета. Силовики прибыли на базу около 9 утра и изъяли документацию. Следственные действия велись и по другим адресам — на стадионе, в офисе и в детской футбольной школе.

Отмечается, что бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров, ныне работающий руководителем ГАУ СО «Арена» (учреждение, которое управляет областными спортивными объектами), сегодня не вышел на работу.

Сотрудникам сообщили, что он просто находится на карантине дома с подозрением на коронавирус. Однако, по словам источников, его отсутствие на работе напрямую связано с проводимыми мероприятиями.