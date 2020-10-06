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На базе «Крыльев Советов» проведены обыски и изъята документация

06 октября 2020, 18:10

На базе футбольного клуба «Крылья Советов» сегодня прошли обыски, сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

По информации источника, мероприятия проводили сотрудники местного следственного комитета. Силовики прибыли на базу около 9 утра и изъяли документацию. Следственные действия велись и по другим адресам — на стадионе, в офисе и в детской футбольной школе.

Отмечается, что бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров, ныне работающий руководителем ГАУ СО «Арена» (учреждение, которое управляет областными спортивными объектами), сегодня не вышел на работу.

Сотрудникам сообщили, что он просто находится на карантине дома с подозрением на коронавирус. Однако, по словам источников, его отсутствие на работе напрямую связано с проводимыми мероприятиями.

«Крылья Советов» после 13 туров ФНЛ занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
06 октября в 23:15
Ты меня извини, но до меня не дошла глубина твоей мысли.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 октября в 22:16
Что такое не выход на работу по сравнением с отрезанным пальцем?
ЮЗИК
ЮЗИК
06 октября в 20:11
У нас всё возможно
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 октября в 19:17
Конечно понимаю Толя. А что поделаешь...??? Только понимать остается и смотреть на этот беспредел. Плюс судейский. В каждом туре такие наглые ляпы против всех команд , за исключение зенита. СВОИ ....).
ДСА
ДСА
06 октября в 19:17, ред.
Теперь только во втордив.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
06 октября в 19:00
А ты думаешь, если тряхнуть бухгалтерию Зенита, Локо , или Динамо (соответственно Газпром, РЖД и ВТБ), то меньше будет поводов для "невыхода на работу сотрудников этих госструктур. Там , где госбюджет , без воровства и откатов не бывает. Ты же это Вова, должен понимать. Правда?
Анд-м
Анд-м
06 октября в 18:32
почему-то не удивляет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 октября в 18:28
НУ И ДЕЛА В ПЕРДИВЕ....
drug01
drug01
06 октября в 18:21
Вот это результат дела
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