Сёмин и Бердыев проходят мимо. Бувач не пустит второго медведя в динамовскую берлогу

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сегодня, 17:54

В ближайшие дни «бело-голубые» должны определиться с новым рулевым.

Решающее мнение в выборе нового главного тренера на освобожденное Кириллом Новиковым место принадлежит спортивному директору Желько Бувачу. Боснийский специалист 18 лет работал в одной упряжке с Юргеном Клоппом, а в недавнем интервью признался, что все это время чувствовал себя главным, потому что был в тесном контакте с менеджерами клубов, влиял на трансферную политику и дергал за ниточки, оставаясь в тени.

В «Динамо» Желько вышел из сумрака, вступив в должность спортивного директора, а после отставки Кирилла Новикова ходили слухи о том, что Бувач на правах исполняющего обязанности примет команду. Этого не произошло, в победном матче с «Краснодаром» «бело-голубыми» руководил Александр Кульчий, тренер «Динамо-2». Очевидно, что специалиста из недр клуба «Динамо» на данный момент не рассматривает, насколько понимаю, ищут тренера с опытом работы в профессиональных клубах.

А что если Желько Бувач «созреет»?

«Динамо» обещает определиться с именем нового наставника к четвергу, и если назначение Кульчия не рассматривается, то восхождение на тренерский мостик самого Желько Бувача я бы не стал полностью исключать. Понятно, почему он не взялся за команду в матче с «Краснодаром» — слишком мало времени на подготовку, слишком велик риск подставиться. И понятно, почему может передумать: пробуждение дремлющих тренерских амбиций, отсутствие очереди из подходящих кандидатов и трудные переговоры с имеющимися, шикарная возможность затеять партию игры в менеджера.

Если Желько Бувач вдруг решит взять на себя тренерские полномочия, то постарается завязать на себе всю спортивную деятельность «Динамо»: от поиска футболистов и осуществления трансферов до тренировочного процесса. В РПЛ уже были прецеденты, когда один человек брал на себя весь спектр полномочий: Карпин в «Спартаке», Бердыев в «Рубине» и «Ростове», да и разве не менеджерами в британском смысле этого слова были в свое время Романцев, Сёмин, Газзаев? Двое из перечисленных специалистов числятся в списке кандидатов на пост главного тренера «Динамо» — мудрые Юрий Павлович и Курбан Бекиевич, но мудро ли доверить им команду в сложившихся обстоятельствах?

Сёмин и Бердыев — медведи в берлогу, где живет Бувач

Возвращаемся в начало статьи, чтобы напомнить себе: ключевая фигура в «Динамо» прямо сейчас — это Бувач. Тренера выбирает он, и даже если высшее руководство навязывает авторитетных кандидатов, босниец должен упираться до последнего, ведь с кем-то он элементарно не сможет ужиться. Желько говорит, что все 18 лет рядом с Клоппом «чувствовал себя главным», именно поэтому он уже не работает в одной упряжке с Юргеном.

Да, в «Динамо» Бувач сидит в кресле спортивного директора, которое в нормальной иерархии выше тренерского стульчика, но если туда посадить Бердыева или Сёмина, то все может измениться. Давайте скажем прямо: Желько Бувачу будет крайне затруднительно оставаться главным на практике, если «под ним» расположится одна из этих крупных фигур. Да и какой смысл «Динамо» устраивать соревнование привыкших всем управлять людей внутри клуба? На пользу общему делу это точно не пойдет.

Тут уж, как говорится, или крестик снимите, или трусы наденьте. Бердыев и Сёмин — настолько самостоятельные, самодостаточные, опытные и авторитетные специалисты, что их имеет смысл приглашать только в случае готовности дать им расширенные полномочия в клубе. Сделать главными фигурами в спортивной части «Динамо», позволить окружить себя нужными людьми, среди которых не должно быть Бувача, даже при Клоппе считавшего себя главным.

Кандидатуру Бердыева на днях обсуждали подробно, а ведь у Сёмина схожие с Курбаном Бекиевичем методы: любит всем управлять, долго строит, не слишком ладит с атакующим футболом. Причем Бердыев постарается обо всем договориться «на берегу», а Юрий Павлович может принять интересный вызов, а потом начать прогибать под себя клуб изнутри. Он не умеет по-другому, и такой подход является частью его успешного метода.

Логичный вариант для «Динамо» — лэптоп-тренер из Европы

У Желько Бувача обширные связи в Германии, а в РПЛ есть успешный пример адаптации специалиста подобной формации — Доменико Тедеско. Инсайдеры сообщали о контактах «Динамо» с Сандро Шварцем, среди свободных от обязательств специалистов он, пожалуй, самый интересный кандидат. Идеальный? Не факт. Но образ подходящего тренера под намечающуюся в «Динамо» структуру нарисовать легко: это должен быть полностью сосредоточенный на делах команды работник, довольный тем, что дают, и находящийся словно в тени главной фигуры клуба — спортивного директора.

Для Желько Бувача наступает поворотный момент в «Динамо»: уход Кирилла Новикова — это не просто потеря главного тренера и внезапные заботы, но и возможность заложить основы стратегии управления клубом, которые отсутствовали долгие годы. В руках боснийца сейчас все нужные карты, сложившаяся ситуация предполагает «взвешивание» ролей спортивного директора и главного тренера в клубе с установлением понятной иерархии. Приглашение Бердыева или Сёмина приведет к очередному хаосу, да и разве не проваливались серьезные тренеры в «Динамо» прежде? А вот поставить принцип выше всех громких имен и своих парней — это что-то новенькое.