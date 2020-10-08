Макаренко: «Права на показ ЧМ и Евро стоят десятки миллионов евро»

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08 октября 2020, 09:26

Глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко заявил, что стоимость прав на показ чемпионатов мира и Европы измеряется десятками миллионов евро и что в будущем цена будет только повышаться.

«Телеспорту» принадлежат права на трансляции матчей Евро-2020 и ЧМ -2022 в Катаре.

Это большие суммы, речь идет о десятках миллионов. Еще не сотнях, но цена постоянно растет. Правообладатели все время взвинчивают цену, понимая, что люди предпочитают смотреть прямые трансляции.