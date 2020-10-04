Состав «Локомотива» на матч с «Химками» объявлял Николай Дроздов

4 октября празднуется Всемирный день защиты животных. «Локомотив» пригласил знаменитого ведущего телевизионной передачи «В мире животных» Николая Дроздова на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Николай Николаевич объявил состав «железнодорожников».
«Во Всемирный день защиты животных мы пригласили всеми любимого Николая Николаевича Дроздова, который объявил наш состав на матч „Локомотив“ — „Химки“.
Если вы не на стадионе, то смотрите как это было», — написала пресс-служба «Локо» в своём твиттере.
Во Всемирный день защиты животных мы пригласили всеми любимого Николая Николаевича Дроздова, который обьявил наш состав на матч #ЛокоХимки 🐶🐱— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 4, 2020
Если вы не на стадионе, то смотрите как это было 🤩 pic.twitter.com/Orz4eYlMXV