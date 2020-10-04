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Состав «Локомотива» на матч с «Химками» объявлял Николай Дроздов

04 октября 2020, 15:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

4 октября празднуется Всемирный день защиты животных. «Локомотив» пригласил знаменитого ведущего телевизионной передачи «В мире животных» Николая Дроздова на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Николай Николаевич объявил состав «железнодорожников».

«Во Всемирный день защиты животных мы пригласили всеми любимого Николая Николаевича Дроздова, который объявил наш состав на матч „Локомотив“ — „Химки“.

Если вы не на стадионе, то смотрите как это было», — написала пресс-служба «Локо» в своём твиттере.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 16:01
да уж))) вы точно тюлени)))
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 октября в 15:50
Круто!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 октября в 15:39
Вот это чудо...
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