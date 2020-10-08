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Венгер предложил изменить правила футбола

08 октября 2020, 22:42

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить ряд действующих правил.

Разрешить угловые, при подаче которых мяч выходит за пределы поля, а потом возвращается в игру.

Разрешить вводить мяч ногой из аута на своей половине поля.

Разрешить игрокам самостоятельно разыгрывать штрафной.

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
09 октября в 21:24
Арсенал так выиграет ЛЧ;)
DEIVID
DEIVID
09 октября в 06:52
Да, первый пункт ещё можно рассмотреть, что бы уж споров не было покинул мяч полностью или нет. А остальные на... ненужны.
112910415
112910415
09 октября в 05:45
ревизия по итогам третьего квартала выявила недостачу идей по глобальному развитию футбола ... пришлось срочно придумывать !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
09 октября в 01:15
Арсен проснулся и наглядно продемонстрировал что не зря ест свой хлеб на ответственном посту. Теперь можно снова закутаться в уютный пуховичок и продолжать дремать дальше.
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 октября в 00:39
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 октября в 00:34
Разрешить угловые и пенальти руками...
Разрешить вводить мяч ногой из аута на своей половине поля...но стоя на руках.
Разрешить игрокам самостоятельно выбирать в чью сторону штрафной...
youtomee
youtomee ответ vastudio (раскрыть)
09 октября в 00:23
ну это Венгер пролоббировал, правда ввели эту возможность после того, как он ушел, но 4 места больше ни разу не было
vastudio
vastudio
09 октября в 00:19
И четвёртое- разрешить Арсеналу занимать не только 4 место)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
09 октября в 00:14
Первый пункт еще можно обсудить, но, в целом, дед нехорош
VV V
VV V
08 октября в 23:48, ред.
Надо ещё Зениту разрешить играть руками.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 октября в 23:46
С чего бы это дед надумал???
Tostao
Tostao ответ Армейская душа (раскрыть)
08 октября в 23:44
Это предложение ещё впереди.))
Анпилкин
Анпилкин
08 октября в 23:42
И что, изменится в лучшую сторону?
Carradona
Carradona ответ Армейская душа (раскрыть)
08 октября в 23:33
Это уже было 160 лет назад
Армейская душа
Армейская душа
08 октября в 23:28
А ещё разрешить мяч в руках носить
kotmyshka
kotmyshka
08 октября в 22:53
Это он от нечего делать или прикалывается?
dimagas2
dimagas2
08 октября в 22:45
Это похоже не смесь футзала и пляжного футбола.
David Young
David Young
08 октября в 22:45
Не согласен по всем трём пунктам.
STVA 1
STVA 1
08 октября в 22:44
Деда потянуло на нововведения))
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