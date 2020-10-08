Венгер предложил изменить правила футбола

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить ряд действующих правил.
Разрешить угловые, при подаче которых мяч выходит за пределы поля, а потом возвращается в игру.
Разрешить вводить мяч ногой из аута на своей половине поля.
Разрешить игрокам самостоятельно разыгрывать штрафной.
Разрешить вводить мяч ногой из аута на своей половине поля...но стоя на руках.
Разрешить игрокам самостоятельно выбирать в чью сторону штрафной...
Разрешить вводить мяч ногой из аута на своей половине поля...но стоя на руках.
Разрешить игрокам самостоятельно выбирать в чью сторону штрафной...