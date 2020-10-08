Венгер предложил изменить правила футбола

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола предложил изменить ряд действующих правил.

Разрешить угловые, при подаче которых мяч выходит за пределы поля, а потом возвращается в игру.

Разрешить вводить мяч ногой из аута на своей половине поля.

Разрешить игрокам самостоятельно разыгрывать штрафной.