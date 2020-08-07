РПЛ еще не определилась с дополнительным временем в Суперкубке

Сообщается, что руководство РПЛ ещё не приняло окончательного решения относительно дополнительного времени в матче за Суперкубок России при ничейном результате в основное время.
Уточняется, что окончательное решение будет принято после 15 часов по мск.
Матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив» состоится сегодня, 7 августа.
Как у нас любят решения по ходу действия менять и додумывать.... значит кому то так надо.....
Это не товарищеский матч, а официальный, тут регламент должен быть изначально прописан и не меняться каждый год. А то давайте два тайма по 10 минут (без доп. времени), а потом серия пенальти, причём сразу до первого промаха..... Да, уж, сразу видно в РПЛ умные люди сидят!
Как у нас любят решения по ходу действия менять и додумывать.... значит кому то так надо.....
Это не товарищеский матч, а официальный, тут регламент должен быть изначально прописан и не меняться каждый год. А то давайте два тайма по 10 минут (без доп. времени), а потом серия пенальти, причём сразу до первого промаха..... Да, уж, сразу видно в РПЛ умные люди сидят!