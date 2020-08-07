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РПЛ еще не определилась с дополнительным временем в Суперкубке

вчера, 14:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Сообщается, что руководство РПЛ ещё не приняло окончательного решения относительно дополнительного времени в матче за Суперкубок России при ничейном результате в основное время.

Уточняется, что окончательное решение будет принято после 15 часов по мск.

Матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив» состоится сегодня, 7 августа.

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Источник: Championat.com
В матче за Суперкубок России будет дополнительное время
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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:16, ред.
Весёлый чемп...весёлый Кубок...Суперкубок - вообще- край....регламент пишут по ходу матча...

Бедного Вилкова кинули в пропасть...))
Сам типа выбирай...или свисти в одну сторону - но "Федотовы" тебя сожрут...или свисти в другую - но "детектор лжи" и обвинения в игре на тотализаторе неминуемы....)))
Вроде и пенальти Лёхе Миранчуку поставить надо...ибо все ставят...а с другой стороны и у Дзюбы скоро День Рождения...без подарка нельзя...)))

Короче "концерт" продолжается.....

Может Вилкову и впрямь не ломать голову а попробовать честно отсудить...а там что будет...
Вдруг у него получится...
Давайте думать
Давайте думать ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:43
ЛЕГКИЙ мозг поражает тоже, а в руководстве РПЛ таких много)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:40
Как это по нашенски! Матч уже сегодня, а они регламент обдумывают. Кстати, а не по прошлогоднему ли надо играть?
Неужели вирусня настолько повлияла?
Так она вроде легкие поражает, а не мозг.
Еще бы по ходу матча обсуждали.
Тайно надеясь на чью нибудь победу в основное время...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 15:34
спартак выгнал Прядкина младшего, теперь всем клубам необходимо выгнать Прядкина старшего.
Позорище просто.
Есть регламент, ему и следуйте.
vm777
vm777 ответ Давайте думать (раскрыть)
вчера в 15:32
Не, так не пойдет. Лучше за 10 минут до матча. Иначе отправлю жалобу в Уефа.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:27
Игра сегодня а они не определились.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:27, ред.
Да ладно... зачем сейчас то думать, вот когда в ничью сыграют, тогда и надо думать!
Как у нас любят решения по ходу действия менять и додумывать.... значит кому то так надо.....
Это не товарищеский матч, а официальный, тут регламент должен быть изначально прописан и не меняться каждый год. А то давайте два тайма по 10 минут (без доп. времени), а потом серия пенальти, причём сразу до первого промаха..... Да, уж, сразу видно в РПЛ умные люди сидят!
311
311
вчера в 15:21
По ходу матча определятся!)
Grey33
Grey33
вчера в 15:15
Вот печалька-то, а я хотел поставить на победу Локо в доп. время.
Давайте думать
Давайте думать ответ vm777 (раскрыть)
вчера в 15:09
Ваше мнение мы услышали, спасибо, решение будет принято после 15 часов по мск!
vm777
vm777
вчера в 14:56
Они там совсем издеваются? Может вообще матч не проводить? Пусть пробьют пенальти до первого промаха.
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