РПЛ еще не определилась с дополнительным временем в Суперкубке

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вчера, 14:46

Сообщается, что руководство РПЛ ещё не приняло окончательного решения относительно дополнительного времени в матче за Суперкубок России при ничейном результате в основное время.

Уточняется, что окончательное решение будет принято после 15 часов по мск.

Матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив» состоится сегодня, 7 августа.