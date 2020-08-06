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Савин: «Ограничение участия игроков до 18 лет было включено в регламент»

вчера, 18:29

Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин сообщил о внесении в регламент пункта, по которому на поле у одного клуба может быть одновременно не больше двух футболистов в возрасте 18 лет.

Пункт об ограничении участия игроков до 18 лет был включен в регламент, клубы его согласовали.

За последние несколько сезонов случаев, когда на поле выходили два и более игроков до 18 лет, был один — матч «Сочи» — «Ростов» (10:1). Вряд ли можно ожидать всплеска талантов. Если нужно будет принять изменения, когда появится группа талантов 17 и 16 лет, будем рассматривать.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:11
совсем не обязательное новшество
Bastardo
Bastardo ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
вчера в 21:03
Арутюнян очень негативно отзывался о дебюте Лазара Марковича в 16, так что вряд ли
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 20:23
мараз крепчал.....
Sunchees
Sunchees
вчера в 20:06
Какой бред...
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 20:01
18 мало. надо 27 ставить было. у нас всё равно до 30 лет молодые и перспективные
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:44
Не самое понятное ограничение.
Gahi
Gahi
вчера в 19:43
Чтобы подумать и создать такие условия чтобы каждый пацан знал что работать над собой и совершенствовать себя на тренировках это кратчайший путь попасть в основной состав. Ну если доже думать не хотят о всплески талантов, тогда как хотя мотивировать молодёжь. А ограничения в пользу пенсионеров чтобы пацаны их не обыгрывали и не вытеснили из состава.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:35
Там можно было просто 3-0 засчитать.
prinzЫп
prinzЫп
вчера в 19:20
О Боже мой!!! Россия, мать......её.... Такое впечатление, что чиновники российского футбола, так любят этот вид спорта, что штампуют всякие меры-ограничения, чтобы скорее убить его. Сначала лимит легионеров, теперь это, потом что, моложыми и перспективными футболистами будут считаться игроки от 25 до 30 лет? Что за бред вообще? Пеле было 16 когда начал играть за Сборную, а у нас их берегут от сглаза??
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 18:38
Зачем лишние ограничения делать. Я например допускаю, что в Краснодаре может разом выстрелить трое одаренных пацанов и что теперь - одного мариновать на лавке???
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:31
Зачем избивать младенцев
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:31
Пусть играет молодёжь если получается, зачем же ограничивать.
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