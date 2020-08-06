Савин: «Ограничение участия игроков до 18 лет было включено в регламент»

Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин сообщил о внесении в регламент пункта, по которому на поле у одного клуба может быть одновременно не больше двух футболистов в возрасте 18 лет.

Пункт об ограничении участия игроков до 18 лет был включен в регламент, клубы его согласовали.

За последние несколько сезонов случаев, когда на поле выходили два и более игроков до 18 лет, был один — матч «Сочи» — «Ростов» (10:1). Вряд ли можно ожидать всплеска талантов. Если нужно будет принять изменения, когда появится группа талантов 17 и 16 лет, будем рассматривать.