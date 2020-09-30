Очередной судейский скандал. Как новая трактовка «игры рукой» взбудоражила всю Англию

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сегодня, 10:53

В Англии ввели новую интерпретацию такого нарушения правил, как «игра рукой». «Соккер.ру» — о том, какие споры это новшество вызвало.

Англичане привыкли жить по своим правилам, которые немного отличаются от общепринятых. Статус самой богатой лиги и родоначальников футбола позволяет им местами проявлять вольность. Иначе бы не появилось знаменитых штампов, например, «английский судья». Это, конечно, не «судья – скандинав», но тоже определенным образом характеризует манеру работы, заключающуюся чаще всего в высокой степени допуска жесткой борьбы. Или из последнего – это правила, касающиеся замен. Во всем мире практически согласились с рекомендациями ФИФА и сохранили пять замен, но в Англии оставили три, несмотря на то, что календарь там более загружен, чем в других странах.

Долгое время мимо Англии проходили и рекомендации, касающиеся трактовки ряда нарушений правил, в частности, игры рукой. Но с нынешнего сезона судьи там стали действовать так же, как предписано правилами и арбитрам в других странах. И вот здесь началась волна недовольства. Особенно ярко она выплеснулась после матча «Тоттенхэма» с «Ньюкаслом», когда «сороки» на последних минутах сравняли счет с помощью пенальти, который был назначен ВАР за едва заметную игру рукой Эрика Дайера в своей штрафной.

В другое время такой эпизод не был бы замечен и вряд ли потом гремели бы громкие споры. Но не сейчас. Сейчас тренер вратарей «шпор» Нуну Сантос был оштрафован на 8 тысяч фунтов и дисквалифицирован на одну игру, потому что высказал все, что думает про арбитров, используя нелицеприятные выражения. Более того, даже тренер «Ньюкасла» Стив Брюс признал, что такие пенальти, особенно назначенные после того, как эпизод давно заигран, портят зрелищность:

Правило игры рукой существует уже сто лет. Если это происходит намеренно, нет проблем, но нарушение должно быть ясным и очевидным. А так мы теряем сюжет и зрелищность. Может быть, что-то с этим можно сделать. Мне кажется, временами мы в Премьер-Лиге все воспринимаем буквально, а следовало бы от чего-то отказаться.

Итак, что же изменилось в Англии в работе судей, оценивающих игру рукой? Технически это не новые правила. В остальной Европе эти рекомендации соблюдают с прошлого сезона. Но теперь и в АПЛ подход стал более строгим. Нарушением считается, если произошла игра рукой и:

- рука находится явно далеко от тела, за «линией тела»;

- игрок наклоняется в сторону мяча;

- мяч пролетел достаточное расстояние, прежде чем коснулся руки;

- мяч коснулся нижней части руки, которая явно поднята выше плеча;

- игрок падает, а рука выставлена в сторону или вертикально;

- сразу после касания, даже случайного, игрок забивает гол или создает голевую возможность;

- игра рукой неестественно увеличивает площадь тела игрока.

Также было уточнено значение слова «рука», которая теперь начинается прямо от подмышки. Раньше трактовка касания плечом была более мягкой. Кроме того, есть пометка, что случайное попадание мяча в руку трактуется как нарушение, только если был создан голевой момент или забит гол. Но тут еще вопрос, что считать случайным касанием. Не всегда случайное легко отделить от намеренного.

Привело ли уже сейчас это ужесточение правил к перекосу в Премьер-Лиге? Можно сказать, что да. В прошлом сезоне в Англии, когда та использовала старую трактовку, было назначено 19 пенальти за игру рукой. Но уже в нынешнем сезоне, который только начался, в Премьер-Лиге было назначено 20 пенальти, из которых шесть – за игру рукой. Это около 30 процентов. А с начала сезона-2006/07 самый высокий процент назначенных пенальти за игру рукой был в сезоне-2008/09 – 21,1 процента. То есть уже на таком коротком отрезке виден эффект от новой трактовки. Да и среднее значение 0,77 пенальти за игру (за любое нарушение) сейчас намного выше, чем в предыдущих кампаниях. До этого рекордное значение было в сезонах-2006/07 и 2008/09 – 0,29 пенальти за игру. Сравните разницу.

Кстати, ощущается она и в других чемпионатах, где такие трактовки стали работать еще в прошлом сезоне. Например, в Испании количество матчей с «игрой рукой» увеличилось с 35 до 48, а в Италии – с 37 до 57. ФИФА теперь строже предписывает всем лигам использовать единую трактовку. К тому же ВАР вмешивается и «напоминает» судьям, что они пропустили тот или иной эпизод. Как в том самом матче «Тоттенхэма» с «Ньюкаслом».

Но не всякая игра рукой будет наказываться, как можно предположить. Например, не наказывают ее в случае, если мяч в руку отскочил от головы или тела игрока, либо же мяч попал в руку, когда человек падал, а его рука оказывалась под ним как опора при падении. Есть также место для разных интерпретаций того, как выставленная рука делает площадь тела «неестественно большой».

Движение тех, кто против таких трактовок, постепенно набирает обороты. Тот же Дайер высказался вполне четко:

Что-то должно измениться. Посмотрите на мой случай, на фол, который привел к пенальти, на расстояние между мной и Кэрроллом, на тот факт, что меня толкнули в спину. Когда человека толкают в спину, его руки непроизвольно поднимаются – это естественная реакция. Даже если не учитывать этот толчок, Кэрролл был менее чем в метре от меня. Я не знаю, что я там мог сделать. Невозможно прыгать, не используя руки, невозможно защищаться, не используя руки, чтобы балансировать и двигаться. Это правило – большая проблема. И не только моя. Такие моменты случаются во многих матчах.

Дайера поддержали многие. Юрген Клопп, например, не видит в этом нарушения, Оле-Гуннар Сульшер сказал, что «Дайер понятия не имел, что мяч отскочит в него». А Рой Ходжсон назвал эти правила «бессмысленными». Консолидированную позицию, можно так сказать, выразил Джейми Каррагер: