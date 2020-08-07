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Закон против фарм-клубов. РПЛ призывает команды к порядочности

вчера, 11:05
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На общем собрании РПЛ было принято решение об изменении правил аренд футболистов, что уже окрестили «законом против фарм-клубов». «Соккер.ру» разбирается.

Каковы предпосылки? И почему так внезапно?

В российском футболе любят менять правила игры на ходу, однажды формулу лимита на легионеров поменяли за пару недель до старта чемпионата, а теперь внесли важные изменения в регламент за два дня до первого тура. Иногда РПЛ похожа на неповоротливую махину, под которую давно не течет вода, но здесь сработали на удивление оперативно, вынесли вопрос на голосование и утвердили решение. «Закон о фарм-клубах» созрел буквально дней за 10 — молниеносное законотворчество!

Конечно, в официальном релизе РПЛ о фарм-клубах ничего не сказано, новые пункты в регламенте проходят под заголовком «Изменения правил аренды игроков». Новые ограничения потребовались после того, как «Спартак» напугал всех возможным тесным сотрудничеством с «Химками», в котором усмотрели угрозу спортивным принципам турнира. Напомню, Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок» со словами о том, что его кандидатуру не одобрили в «Спартаке».

Дальше — больше. Возглавил подмосковный клуб Дмитрий Гунько — тренер, который последние 12 лет работал в системе «Спартака». Ожидалось, что в ближайшее время целая группа спартаковских футболистов пополнит состав «Химок». Не правда ли, слишком много «Спартака» в жизни новичка РПЛ. Впрочем, нет никаких доказательств того, что судьбоносные для «Химок» решения принимаются в офисе Шамиля Газизова. И вряд ли они когда-то появятся.

В РПЛ есть фарм-клубы?

А без доказательств разбрасываться столь громкими обвинениями и называть те или иные клубы «фермами» мы не имеем права, хотя никто не мешает размышлять, рассуждать и подозревать некий элемент сотрудничества между «Спартаком» и «Химками», «Спартаком» и «Уфой», как раньше между «Зенитом» и «Сочи», «Зенитом» и «Оренбургом». О «Химках» сказано выше, с «Уфой» москвичей связывает новый генеральный директор, который перед уходом из башкирского клуба передал свою долю акций родному брату. «Зенит», «Сочи» и «Оренбург» спонсируют структуры, в названиях которых есть «Газпром».

Об этом по понятным причинам не говорят на «Матч ТВ» (сеть телеканалов «Матч!» входит в холдинг «Газпром-Медиа»), а если тема всплывает, то региональных «дочек» «Газпрома» называют «независимыми структурными подразделениями». И центральный офис не имеет на условный «Газпром добыча Оренбург» никакого влияния? Охотно верим. «Зенит», а теперь и «Спартак», связывают с другими клубами РПЛ причинно-следственные связи, но для поименования «Химок», «Уфы», «Оренбурга» и «Сочи» фарм-клубами нужно нечто большее. Но если однажды это «большее» появится, у нас может разразиться свой «кальчополи» со ссылками в низшие дивизионы клубов и пожизненным отстранением от футбола менеджеров.

Как голосовали клубы?

В дополнение к предыдущему пункту самое забавное. Решение об изменениях в правилах аренды игроков приняли большинство голосов — 11 против 5. Вряд ли вас затруднит назвать пять клубов-противников. Давайте вместе: «Спартак», «Зенит», «Химки», «Уфа» и «Сочи». Конечно, у всех них были разные причины голосовать против поправки, но решение было единодушным. Интересно, как бы проголосовал «Оренбург», останься он в Премьер-Лиге?

Собственно, какие изменения внесены в регламент?

1. С 7 августа из одного клуба РПЛ в другой на правах аренды может перейти максимум два футболиста в течение сезона.

2. В сезоне 2020/21 на поле не может находиться больше двух игроков, которые арендованы у других клубов РПЛ.

3. Искореняется практика дополнительных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет его контрактом.

Это точно поможет?

В качестве «закона о фарм-клубах»? Конечно же, нет. Аренда — это всего лишь форма трансфера, но при желании можно осуществлять и полноценные переходы, прописывая обратный выкуп прав, например, за один рубль. Чуть больше юридических заморочек, но обойти поправки в регламенте не сложно, если задаться этой целью.

Из принятых изменений абсолютно здравым является только отмена ограничений на участие арендованного игрока в матчах против бывшей команды — это правильно, потому что этот пункт снимает ограничение. А другие их накладывают. И почему решили ограничиться двумя арендованными футболистами, а не тремя или одним? Каков механизм принятия этого решения?

Вряд ли у РПЛ есть ответы на эти вопросы, ведь вчера глава организации и главный спикер проигнорировал пресс-конференцию, на которой должен был отвечать на важные и не всегда удобные вопросы. Интересно было бы узнать и мнение руководителей таких клубов, как «Тамбов» и «Арсенал», которые голосовали за поправки, хотя раньше сами извлекали немалую выгоду от сотрудничества с арендованными футболистами.

Не стреляют ли они себе в ногу еще одним лимитом, как выразился Шамиль Газизов?

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Все комментарии
нефтегаз
нефтегаз
вчера в 18:18
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 18:07
      post-navigator
      post-navigator
      вчера в 15:57
        d_fincher
        d_fincher
        вчера в 15:04, ред.
        Единственный вопрос: почему РФС не призывал к порядочности, когда Зенит +12 очков получал от Сочи и Оренбурга? Когда Оренбург в игре с Зенитом сам себе на второй минуте матча забивал. Где были ваши разговоры, фарисеи? А теперь, когда Спартак решил сыграть по тем же правилам, что Зенит - вдруг законы проснулись. Кривляки газпромские.
        yasukuni
        yasukuni
        вчера в 14:46
        Прядкин с Дюковым заквакали про честность? Искать ее в публичном доме под названием РФС смысла нет. И обойти дурацкое правило проще простого. Пойдут сейчас массовые продажи игроков за 50 рублей с правом безусловного обратного выкупа за целых 100 руп. И никто не придерется, фарм-клуп бизнес делает, 100 процентов прибыли получит.
        Roger Young
        Roger Young
        вчера в 14:03, ред.
        Интересное правило. Посмотрим поможет ли
        makkie
        makkie ответ LOpp (раскрыть)
        вчера в 13:00
        Самое смешное, что в Химки еще не арендовали ни одного игрока Спартака... а вой уже на всю Россию стоит!
        Хиромант
        Хиромант
        вчера в 12:30
        Ну, в принципе, логику РПЛ понять можно. Взял клуб двоих в аренду, а остальных: извините - выставляйте своих. Доморощенных, купленных, свободных агентов, игроков дубля - неважно. Это уже ваше право, право клуба. Если играть некому (кроме 6-8 арендованных) и купить не за что, и молодежки нет - ЧТО ВЫ ТОГДА ДЕЛАЕТЕ В РПЛ? (Да и в ФНЛ с таким отношением делать нечего!) Снимайтесь с соревнований и играйте в бадминтон...
        И богатым клубам хороший урок - покупайте игроков в меру. Не надо брать толпу (человек 5-6), из которых играет только 1-2, а остальные полируют лавку и съедают бюджет клуба. А если они еще и легионеры, то им и на лавке свободного места может не хватить. А пихать их в аренду в один клуб, да еще запрещать играть против себя - это, по-крайней мере, НЕСПОРТИВНО!
        Hypnoz
        Hypnoz
        вчера в 12:23
        Куда теперь бомжам спихивать неликвид ? У Спартака хоть в Фнл есть команда. Придётся опять поработать с регламентом.
        LOpp
        LOpp
        вчера в 11:57
        когда у Зенита было Тосно, Оренбург, Урал, Сочи почему-то не думали о запрете фарм-клубов.
        Стоило появиться информации о Спартаке и Химках, как тут же зачесались.

        в РПЛ опять обос..лись со своими двойными стандартами.
        Фернандо Риксен
        Фернандо Риксен
        вчера в 11:57
        Почему не призывали ещё год назад, когда зенит облепился своими газовыми клонами?!
        Бамбихрюк
        Бамбихрюк
        вчера в 11:49
        Посмотрим что будет в середине сезона, когда будут травмы, а арендовать нельзя. Реально выстрел в ногу.
        112910415
        112910415
        вчера в 11:32
        всё теперь хорошо, а будет ещё лучше ! )
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 11:08
        Какая порядочность!О чем говорить(
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