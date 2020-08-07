Закон против фарм-клубов. РПЛ призывает команды к порядочности

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вчера, 11:05

На общем собрании РПЛ было принято решение об изменении правил аренд футболистов, что уже окрестили «законом против фарм-клубов». «Соккер.ру» разбирается.

Каковы предпосылки? И почему так внезапно?

В российском футболе любят менять правила игры на ходу, однажды формулу лимита на легионеров поменяли за пару недель до старта чемпионата, а теперь внесли важные изменения в регламент за два дня до первого тура. Иногда РПЛ похожа на неповоротливую махину, под которую давно не течет вода, но здесь сработали на удивление оперативно, вынесли вопрос на голосование и утвердили решение. «Закон о фарм-клубах» созрел буквально дней за 10 — молниеносное законотворчество!

Конечно, в официальном релизе РПЛ о фарм-клубах ничего не сказано, новые пункты в регламенте проходят под заголовком «Изменения правил аренды игроков». Новые ограничения потребовались после того, как «Спартак» напугал всех возможным тесным сотрудничеством с «Химками», в котором усмотрели угрозу спортивным принципам турнира. Напомню, Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок» со словами о том, что его кандидатуру не одобрили в «Спартаке».

Дальше — больше. Возглавил подмосковный клуб Дмитрий Гунько — тренер, который последние 12 лет работал в системе «Спартака». Ожидалось, что в ближайшее время целая группа спартаковских футболистов пополнит состав «Химок». Не правда ли, слишком много «Спартака» в жизни новичка РПЛ . Впрочем, нет никаких доказательств того, что судьбоносные для «Химок» решения принимаются в офисе Шамиля Газизова. И вряд ли они когда-то появятся.

В РПЛ есть фарм-клубы?

А без доказательств разбрасываться столь громкими обвинениями и называть те или иные клубы «фермами» мы не имеем права, хотя никто не мешает размышлять, рассуждать и подозревать некий элемент сотрудничества между «Спартаком» и «Химками», «Спартаком» и «Уфой», как раньше между «Зенитом» и «Сочи», «Зенитом» и «Оренбургом». О «Химках» сказано выше, с «Уфой» москвичей связывает новый генеральный директор, который перед уходом из башкирского клуба передал свою долю акций родному брату. «Зенит», «Сочи» и «Оренбург» спонсируют структуры, в названиях которых есть «Газпром».

Об этом по понятным причинам не говорят на «Матч ТВ» (сеть телеканалов «Матч!» входит в холдинг «Газпром-Медиа»), а если тема всплывает, то региональных «дочек» «Газпрома» называют «независимыми структурными подразделениями». И центральный офис не имеет на условный «Газпром добыча Оренбург» никакого влияния? Охотно верим. «Зенит», а теперь и «Спартак», связывают с другими клубами РПЛ причинно-следственные связи, но для поименования «Химок», «Уфы», «Оренбурга» и «Сочи» фарм-клубами нужно нечто большее. Но если однажды это «большее» появится, у нас может разразиться свой «кальчополи» со ссылками в низшие дивизионы клубов и пожизненным отстранением от футбола менеджеров.

Как голосовали клубы?

В дополнение к предыдущему пункту самое забавное. Решение об изменениях в правилах аренды игроков приняли большинство голосов — 11 против 5. Вряд ли вас затруднит назвать пять клубов-противников. Давайте вместе: «Спартак», «Зенит», «Химки», «Уфа» и «Сочи». Конечно, у всех них были разные причины голосовать против поправки, но решение было единодушным. Интересно, как бы проголосовал «Оренбург», останься он в Премьер-Лиге?

Собственно, какие изменения внесены в регламент?

1. С 7 августа из одного клуба РПЛ в другой на правах аренды может перейти максимум два футболиста в течение сезона.

2. В сезоне 2020/21 на поле не может находиться больше двух игроков, которые арендованы у других клубов РПЛ .

3. Искореняется практика дополнительных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет его контрактом.

Это точно поможет?

В качестве «закона о фарм-клубах»? Конечно же, нет. Аренда — это всего лишь форма трансфера, но при желании можно осуществлять и полноценные переходы, прописывая обратный выкуп прав, например, за один рубль. Чуть больше юридических заморочек, но обойти поправки в регламенте не сложно, если задаться этой целью.

Из принятых изменений абсолютно здравым является только отмена ограничений на участие арендованного игрока в матчах против бывшей команды — это правильно, потому что этот пункт снимает ограничение. А другие их накладывают. И почему решили ограничиться двумя арендованными футболистами, а не тремя или одним? Каков механизм принятия этого решения?

Вряд ли у РПЛ есть ответы на эти вопросы, ведь вчера глава организации и главный спикер проигнорировал пресс-конференцию, на которой должен был отвечать на важные и не всегда удобные вопросы. Интересно было бы узнать и мнение руководителей таких клубов, как «Тамбов» и «Арсенал», которые голосовали за поправки, хотя раньше сами извлекали немалую выгоду от сотрудничества с арендованными футболистами.

Не стреляют ли они себе в ногу еще одним лимитом, как выразился Шамиль Газизов?