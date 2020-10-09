Озил хочет 13 млн фунтов от «Арсенала» за расторжение контракта

«Арсенал» вступил в переговоры с хавбеком команды Месутом Озилом насчет досрочного расторжения контракта.
На данный момент стороны не могут договориться, поскольку полузащитник хотел бы получить всю сумму (13 млн фунтов), причитающуюся ему по договору, который истекает летом 2021 года.
даже тогда было понятно что не надо его продлевать и тем более на таких условиях... тупо больше 50 лямов в мусорку выкинуто... а теперь людей увольняют... коронавирус.
Как сейчас помню, Веня запаниковал... и дал турку то что он хочет, и турок присел себе в удовольствие))
даже тогда было понятно что не надо его продлевать и тем более на таких условиях... тупо больше 50 лямов в мусорку выкинуто... а теперь людей увольняют... коронавирус.
Как сейчас помню, Веня запаниковал... и дал турку то что он хочет, и турок присел себе в удовольствие))