Озил хочет 13 млн фунтов от «Арсенала» за расторжение контракта

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09 октября 2020, 21:58

«Арсенал» вступил в переговоры с хавбеком команды насчет досрочного расторжения контракта.

На данный момент стороны не могут договориться, поскольку полузащитник хотел бы получить всю сумму (13 млн фунтов), причитающуюся ему по договору, который истекает летом 2021 года.