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Озил хочет 13 млн фунтов от «Арсенала» за расторжение контракта

09 октября 2020, 21:58

«Арсенал» вступил в переговоры с хавбеком команды Месутом Озилом насчет досрочного расторжения контракта.

На данный момент стороны не могут договориться, поскольку полузащитник хотел бы получить всю сумму (13 млн фунтов), причитающуюся ему по договору, который истекает летом 2021 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
10 октября в 18:24
честный, принципиальный, энергичный )
Kirgudu
Kirgudu
10 октября в 07:15
Жадные и ленивые эти турко-немцы.Озилка,Хедирка....
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 06:23
Наглый турок.
dzvinka
dzvinka
10 октября в 00:58
он ведь знает что это последний его жирный контракт))) наследие Венгера))
даже тогда было понятно что не надо его продлевать и тем более на таких условиях... тупо больше 50 лямов в мусорку выкинуто... а теперь людей увольняют... коронавирус.
Как сейчас помню, Веня запаниковал... и дал турку то что он хочет, и турок присел себе в удовольствие))
Triem
Triem
10 октября в 00:27
Губа не дура конечно! В таком случае пусть остаётся и в итоге получит свои 5 миллионов до конца контракта чем 13 за расторжение. Так в Арсенале тоже не дураки сидят.
Loko57
Loko57
10 октября в 00:18
А смысл Арсеналу тогда расторгать. Пусть как Бейл сидит на лавочке.
Беспределов
Беспределов
09 октября в 23:47
турок беспредельщик
Bags_Banny
Bags_Banny
09 октября в 22:39
Озилу ещё дракошу надо 2 года содержать, клубный символ всё таки)))
Charlie Scene
Charlie Scene
09 октября в 22:31
Ай да Месутка КРасаУЧеГГГ )))))))) Дои до копейки пиндоса арсеналовского)))))))
Q-J-G
Q-J-G
09 октября в 22:21
Если Арсенал не выплатит всю сумму, то вряд ли, Озил - "уступит".
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
09 октября в 22:06
Это бессмысленно для Арсенала,пусть гниёт на скамейке.Как же я рад,что Моуринью в свое время выгнал лупоглазого из Реала...
25процентный клоун
25процентный клоун
09 октября в 22:02
Дайте нам его в аренду, у Тедеско он забегает как десять лет назад
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