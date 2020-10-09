«Тамбов» расторг контракты с двумя игроками

Пресс-служба «Тамбова» сообщает, что защитник Александр Головня и полузащитник Виталий Балашов покинули клуб.
Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
«ТАМБОВ» РАСТОРГ КОНТРАКТ С ДВУМЯ ИГРОКАМИ 📌— ФК «Тамбов» (@fctambov68) October 9, 2020
Состав нашего клуба покидают защитник Александр Головня и полузащитник Виталий Балашов. Оба игрока уже исключены из заявочного списка нашей команды.
Желаем удачи в дальнейшей карьере, парни!
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Напомним, что недавно бывший защитник «Урала» Вараздат Ароян подписал контракт с «Тамбовом».