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«Тамбов» расторг контракты с двумя игроками

09 октября 2020, 13:03

Пресс-служба «Тамбова» сообщает, что защитник Александр Головня и полузащитник Виталий Балашов покинули клуб.

Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что недавно бывший защитник «Урала» Вараздат Ароян подписал контракт с «Тамбовом».

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VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 13:08
и что толку то?))))
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