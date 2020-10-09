Шварц будет получать в «Динамо» 4,5 млн рублей в месяц

Руководство «Динамо» согласовало контракт с бывшим наставником «Майнца» Сандро Шварцем.
41-летний специалист подпишет с клубом контракт до лета 2022 года, его зарплата составит 4,5 млн рублей в месяц. Отмечается, что столько же получал бывший тренер москвичей Кирилл Новиков.
В общем за борщ и пельмени работать будет).
В конвертах не подавать!).
В общем за борщ и пельмени работать будет).
В конвертах не подавать!).
А в 4-х ведущих московских клубах ни одного российского тренера...)))
.....ФИЛОСОФИЯ....ОДНАКО...))
А в 4-х ведущих московских клубах ни одного российского тренера...)))
.....ФИЛОСОФИЯ....ОДНАКО...))