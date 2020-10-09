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Шварц будет получать в «Динамо» 4,5 млн рублей в месяц

09 октября 2020, 23:06

Руководство «Динамо» согласовало контракт с бывшим наставником «Майнца» Сандро Шварцем.

41-летний специалист подпишет с клубом контракт до лета 2022 года, его зарплата составит 4,5 млн рублей в месяц. Отмечается, что столько же получал бывший тренер москвичей Кирилл Новиков.

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Храневец
Храневец
10 октября в 08:26
Ждем чего предложит Саша Черный ?????По мне уж лучше Палыча .Хотя вряд ли он пойдет с таким руководством .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 октября в 07:35
Немного поработает...и купит себе или детям "Майнц"....))))
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 06:16
Немцев становится много.
112910415
112910415
10 октября в 04:33
Любит рубли, молодец
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
10 октября в 03:45
Мало. Саня Черный и, каких-то 4,5 млн тугриков!?).
В общем за борщ и пельмени работать будет).
В конвертах не подавать!).
Евгений Сербин
Евгений Сербин
10 октября в 02:58
Динамикам Шварцнеггер нужен, а не этот.
Vladimir808
Vladimir808
10 октября в 02:18
Источник ещё тот,,,(((( W 59(((((
Footbolista
Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
10 октября в 00:24
В зените иностранные тренеры рулили 15 лет...с 2003 по 2018...вот такая философия...
STVA 1
STVA 1
09 октября в 23:48
Шварцман наверное его фамилия))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 октября в 23:41
За токие бабки надо очень постараться!
ermak6848
ermak6848
09 октября в 23:35
богатый клуб раз такие зарплаты
протон1
протон1
09 октября в 23:31
какие то физруки получают 5 лямов в месяц. а учителя в школах 15 к зарплата, будь ты проклята система
протон1
протон1
09 октября в 23:30
2 месяца уже 10 лямов. )))) 1 год 54 ляма. трнером мне пойти чтоли ахахаха. вот жиробесы.
протон1
протон1
09 октября в 23:29
сколько месяцев тренировал новиков?))))))))))))))))))))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 октября в 23:16, ред.
Тройка призёров последнего чемпионата была руководима российскими специалистами...(Семак,Сёмин,Мусаев)

А в 4-х ведущих московских клубах ни одного российского тренера...)))

.....ФИЛОСОФИЯ....ОДНАКО...))
За адекватность
За адекватность
09 октября в 23:15
Нажал на источник, "Смешной неврастеник и алкоголик Ваня Карпов (с). Инсайды о футболе и жизни." За сегодня уже отправил Рахимова в "Уфу", Шварца в "Динамо", и даже зарплату озвучил. Красавчик.
Big krendel
Big krendel
09 октября в 23:11
У нас многие специалисты из за бугра становятся физруками.
mihaluch
mihaluch
09 октября в 23:10
Сейчас он натренерует.
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