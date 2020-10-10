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Суарес: «Если забью „Барсе“, праздновать не буду, но на что-нибудь укажу»

10 октября 2020, 04:13

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес вновь высказался на тему своего ухода из «Барселоны».

Куман позвонил мне, чтобы сказать, что я не вхожу в его планы, когда я уже знал о том, что будет дальше, 10 дней назад от прессы.

Я провёл 6 лет в «Барселоне» и всё время говорил, что клубу нужен молодой нападающий. Они никогда не приводили кого-нибудь, кто мог бы составить мне конкуренцию. Хотя у форвардов есть чёрные и белые полосы.

Если я забью «Барселоне», то не буду кричать и сходить с ума, но обязательно на что-нибудь укажу.

Суарес также прокомментировал реакцию капитана «Барселоны» Лионеля Месси на уход уругвайца из каталонского клуба.

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Все комментарии
alex074
alex074
10 октября в 12:13
Очень хочется увидеть, как Суарес парочку засунет в ворота Барселоны...
alex074
alex074
10 октября в 12:09
Очень хочется увидеть, как Суарес парочку засунет в ворота Барселоны...
Слайш
Слайш
10 октября в 10:51
ох чувствую покусает он бартамеу при случае ))
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
10 октября в 10:12
Из-за леса из-за гор показал Луис топор
Q-J-G
Q-J-G ответ Неугасающий Стрыйко (раскрыть)
10 октября в 09:01
Или один средний - Бартомеу)
Неугасающий Стрыйко
Неугасающий Стрыйко
10 октября в 08:08
Скорее всего 8 пальцев покажет)
ДАША Д
ДАША Д
10 октября в 07:43
Осталось только забить.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 октября в 07:26
Бартомео явно вздрогнул.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ beefs (раскрыть)
10 октября в 07:04
Один из восьми точно положит
ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 06:52
Суарес красава, удачи ему в Атлетико
beefs
beefs
10 октября в 06:42
Ты ещё забей, мечтатель...
ОПС
ОПС
10 октября в 06:33
Сначала надо просто выйти на поле, а уж там посмотрим.
Анпилкин
Анпилкин
10 октября в 06:18
Это спорт, забивать нужно и как можно больше
офигенный
офигенный
10 октября в 06:14
офигеть что он задумал
112910415
112910415
10 октября в 05:31
Новая тату про президента?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 октября в 05:10
Твое дело, но этим ни чего не докажешь.
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 05:07
Наверное на табло укажет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 октября в 05:06
Не из прессы узнал, а тренер позвонил.
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 04:50
Будет интересно на что, а то, что праздновать не будет, нет никаких сомнений, зная его отношения к Барселоне, болельщикам... Прошу не путать Барселона и болельщики с Бартомеу и Куманом....
mihaluch
mihaluch
10 октября в 04:21
Надо сначала забить.
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