Суарес: «Если забью „Барсе“, праздновать не буду, но на что-нибудь укажу»

Нападающий «Атлетико» вновь высказался на тему своего ухода из «Барселоны».

Куман позвонил мне, чтобы сказать, что я не вхожу в его планы, когда я уже знал о том, что будет дальше, 10 дней назад от прессы.

Я провёл 6 лет в «Барселоне» и всё время говорил, что клубу нужен молодой нападающий. Они никогда не приводили кого-нибудь, кто мог бы составить мне конкуренцию. Хотя у форвардов есть чёрные и белые полосы.

Если я забью «Барселоне», то не буду кричать и сходить с ума, но обязательно на что-нибудь укажу.