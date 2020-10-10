Хавбек «Ювентуса»: «На тренировках нам говорят быть осторожными с Роналду»

Полузащитник «Ювентуса» и молодёжной сборной Бельгии рассказал о своём знакомстве с нападающим туринского клуба .

В первый раз мы встретились в тренажёрном зале. Криштиану занимался и сразу поприветствовал меня, спрашивал о Бельгии и Гвинее. Люди говорят, что он высокомерен, но это совсем не так: он очень трудолюбив, как и все в команде, у нас здесь нет звёзд.

На тренировках технический персонал говорит нам быть осторожными, идя в стык с Роналду... потому что он является серьёзным капиталовложением клуба (смеётся). Но молодому игроку не всегда легко это сделать, так как хочется показать себя и не убирать ногу, но нужно соблюдать осторожность...