Хавбек «Ювентуса»: «На тренировках нам говорят быть осторожными с Роналду»

Полузащитник «Ювентуса» и молодёжной сборной Бельгии Дауда Пеетерс рассказал о своём знакомстве с нападающим туринского клуба Криштиану Роналду.
В первый раз мы встретились в тренажёрном зале. Криштиану занимался и сразу поприветствовал меня, спрашивал о Бельгии и Гвинее. Люди говорят, что он высокомерен, но это совсем не так: он очень трудолюбив, как и все в команде, у нас здесь нет звёзд.
На тренировках технический персонал говорит нам быть осторожными, идя в стык с Роналду... потому что он является серьёзным капиталовложением клуба (смеётся). Но молодому игроку не всегда легко это сделать, так как хочется показать себя и не убирать ногу, но нужно соблюдать осторожность...
Вчера появилась информация о том, что Роналду на повышенных тонах говорил с директорами «Ювентуса», отказавшись соблюдать самоизоляцию в Турине.
Не станешь же на улице жонглировать толстым кошельком...
Не станешь же на улице жонглировать толстым кошельком...