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Хавбек «Ювентуса»: «На тренировках нам говорят быть осторожными с Роналду»

10 октября 2020, 03:37

Полузащитник «Ювентуса» и молодёжной сборной Бельгии Дауда Пеетерс рассказал о своём знакомстве с нападающим туринского клуба Криштиану Роналду.

В первый раз мы встретились в тренажёрном зале. Криштиану занимался и сразу поприветствовал меня, спрашивал о Бельгии и Гвинее. Люди говорят, что он высокомерен, но это совсем не так: он очень трудолюбив, как и все в команде, у нас здесь нет звёзд.

На тренировках технический персонал говорит нам быть осторожными, идя в стык с Роналду... потому что он является серьёзным капиталовложением клуба (смеётся). Но молодому игроку не всегда легко это сделать, так как хочется показать себя и не убирать ногу, но нужно соблюдать осторожность...

Вчера появилась информация о том, что Роналду на повышенных тонах говорил с директорами «Ювентуса», отказавшись соблюдать самоизоляцию в Турине.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
10 октября в 11:11
    galem72
    galem72
    10 октября в 09:55
    Да в музей сразу портка надо: под стекло поставить и пылинки сдувать.
    VAN ARM
    VAN ARM
    10 октября в 08:49
    и не только на тренировках)))))))))
    Неугасающий Стрыйко
    Неугасающий Стрыйко
    10 октября в 08:11
    На то они и тренировки. А вот южноамериканские игроки сетуют, что им в официальных матчах запрещают жестко играть против Месси. Вот это уже позор.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    10 октября в 07:27, ред.
      Тага Дага
      Тага Дага
      10 октября в 05:27
        112910415
        112910415
        10 октября в 05:19
        Логично.
        Не станешь же на улице жонглировать толстым кошельком...
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        10 октября в 05:11
        Все правильно - он ведущий игрок...
        cska vperiod
        cska vperiod
        10 октября в 05:10
        Рон шедевр и поэтому с ним поаккуратней.
        Juve14
        Juve14
        10 октября в 04:20
        Правильно, кроме Рона и Дибалы некому тащить, сами виноваты шлака в свое время понабрали
        mihaluch
        mihaluch
        10 октября в 04:18
        Вложение капитала нужно беречь.
        Q-J-G
        Q-J-G
        10 октября в 03:38
        Если говорят, то надо быть осторожным)
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