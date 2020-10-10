«Барселона» готова продать Дембеле за € 50 млн. Ранее клуб требовал 80 млн

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10 октября 2020, 14:27

Нападающий будет продан «Барселоной» в январе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Барса» намерена снизить запрашиваемую цену за трансфер Усмана до 50 миллионов евро. В прошедшее трансферное окно каталонцы требовали 80 млн евро.