«Барселона» готова продать Дембеле за € 50 млн. Ранее клуб требовал 80 млн

Нападающий Усман Дембеле будет продан «Барселоной» в январе, сообщает Diario Sport.
По информации источника, «Барса» намерена снизить запрашиваемую цену за трансфер Усмана до 50 миллионов евро. В прошедшее трансферное окно каталонцы требовали 80 млн евро.
Французский вингер, по данным СМИ, был связан с переходом в «Манчестер Юнайтед». Клубы могут вернуться к переговорам в зимнее трансферное окно.
Вообщем-то пока сложно представить кому он понадобится даже за 50...
Вообщем-то пока сложно представить кому он понадобится даже за 50...