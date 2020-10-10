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«Барселона» готова продать Дембеле за € 50 млн. Ранее клуб требовал 80 млн

10 октября 2020, 14:27

Нападающий Усман Дембеле будет продан «Барселоной» в январе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Барса» намерена снизить запрашиваемую цену за трансфер Усмана до 50 миллионов евро. В прошедшее трансферное окно каталонцы требовали 80 млн евро.

Французский вингер, по данным СМИ, был связан с переходом в «Манчестер Юнайтед». Клубы могут вернуться к переговорам в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
11 октября в 06:47
У Дембеля з/п в районе 12 млн, хто его купит непонятно.
Шишанутый
Шишанутый
10 октября в 19:25
В итоге продадут за 5 или вопще уйдет без платно свободным агентом.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ RamonCSKA (раскрыть)
10 октября в 17:32
никто не вправит. Второй Баллотелли + еще хрусталь
Ruslan3132
Ruslan3132
10 октября в 17:32
Хорошо если баш на баш на Депая сменяют ))
alex074
alex074
10 октября в 16:41
В Барсе финансы поют романсы...Теперь готовы скинуть цену, чтобы хоть что то выручить с неугодных игроков
razdvatri
razdvatri
10 октября в 16:06
за 20ку зенит заберет
Брулин
Брулин
10 октября в 16:02
Барселона может сколько угодно выставлять его на трансфер за 50 млн, только этих денег она не получит
shlifen
shlifen
10 октября в 15:54
Боюсь что и за 50 не продадут, больно много проблем с ним: травматичный, высокая зарплата (13 лимонов), не стабильность, "тараканы в голове" (да мы слышали в период ТО якобы он опять взялся за ум - но это уже не первый раз) и опять же - на высоком уровне у него АЖ 1 сезон в Дортмунде и скандальный переход оттуда...
Вообщем-то пока сложно представить кому он понадобится даже за 50...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
10 октября в 15:49
запасного игрока 50 лям?)))
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов
10 октября в 15:15
Куда Зенит смотрит? Пришло время еще раз вручить каталонцев
RamonCSKA
RamonCSKA
10 октября в 14:50
тот кто вправит ему голову, тот и получит нового неймара
Бог солнца
Бог солнца
10 октября в 14:42
В Зенит
Leha-ha50
Leha-ha50
10 октября в 14:39
Осенние скидки начались.
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 14:36
и ещё упадут если хотят продать)))
STVA 1
STVA 1
10 октября в 14:31
А купят ли за 50 ?
офигенный
офигенный
10 октября в 14:30
офигеть упаластоимость
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