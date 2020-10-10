В «Манчестер Сити» не исключают возможность трансфера Месси

Нападающий «Барселоны» , у которого следующим летом истекает контракт с каталонским клубом, может перебраться в «Манчестер Сити». Исполнительный директор «горожан» Омар Беррада не исключил возможность подписания аргентинского форварда.

Месси — невероятный талант. Это человек, который может внести огромный вклад в любом клубе мира как на поле, так и за его пределами.

Это лучший игрок мира, лучший игрок своего поколения. Думаю, любой клуб в мире хотел бы изучить возможность подписания Месси. Разговоры о том, что Месси хотел бы поиграть за «Сити», указывают на то, как далеко вперёд шагнул наш клуб за последние годы, если лучший талант своего поколения, кажется, хочет приехать сюда, чтобы играть за нас.

Трудно угадать, что может произойти. Если вспомнить последние события в «Барселоне», почти невозможно предугадать, что произойдёт следующим летом. Месси — лучший игрок мира и, вероятно, был бы исключением из наших потенциальных инвестиций. Правда, мы уже утвердили план, опираясь на нынешний состав и имеющиеся возможности.

Но мы должны быть готовы ко всему, и это касается всех позиций на поле. Ведь столько всего может произойти. И я думаю, мы обладаем финансовыми и системными возможностями, чтобы при необходимости инвестировать [в нападающего].