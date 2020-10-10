В «Манчестер Сити» не исключают возможность трансфера Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, у которого следующим летом истекает контракт с каталонским клубом, может перебраться в «Манчестер Сити». Исполнительный директор «горожан» Омар Беррада не исключил возможность подписания аргентинского форварда.
Месси — невероятный талант. Это человек, который может внести огромный вклад в любом клубе мира как на поле, так и за его пределами.
Это лучший игрок мира, лучший игрок своего поколения. Думаю, любой клуб в мире хотел бы изучить возможность подписания Месси. Разговоры о том, что Месси хотел бы поиграть за «Сити», указывают на то, как далеко вперёд шагнул наш клуб за последние годы, если лучший талант своего поколения, кажется, хочет приехать сюда, чтобы играть за нас.
Трудно угадать, что может произойти. Если вспомнить последние события в «Барселоне», почти невозможно предугадать, что произойдёт следующим летом. Месси — лучший игрок мира и, вероятно, был бы исключением из наших потенциальных инвестиций. Правда, мы уже утвердили план, опираясь на нынешний состав и имеющиеся возможности.
Но мы должны быть готовы ко всему, и это касается всех позиций на поле. Ведь столько всего может произойти. И я думаю, мы обладаем финансовыми и системными возможностями, чтобы при необходимости инвестировать [в нападающего].
Недавно появилась информация о том, что у «Манчестер Сити» может появиться возможность бесплатно подписать Месси в январе.
Тогда можно будет не иметь защитников высокого класса, а в воротах оставить Кержа младшего или Лунёва. Ну и Ракицкого диспетчером!
Надеюсь, все поняли, какой клуб я имею в виду. )))
Но только не КР!!!
Тогда можно будет не иметь защитников высокого класса, а в воротах оставить Кержа младшего или Лунёва. Ну и Ракицкого диспетчером!
Надеюсь, все поняли, какой клуб я имею в виду. )))
Но только не КР!!!
А оказывается ты персофан Месси)
А оказывается ты персофан Месси)
Это лучший игрок мира, лучший игрок своего поколения.
___________________________________________________________
И тут у хейтеров Месси просто бомбануло.
Это лучший игрок мира, лучший игрок своего поколения.
___________________________________________________________
И тут у хейтеров Месси просто бомбануло.
Рано утром одна маленькая обезьянка взобралась на пальму и принялась размахивать тяжёлым кокосовым орехом и орать во всё горло. Это услышал верблюд, подошёл поближе, посмотрел на неё и спросил:
— Что это с тобой сегодня?
— Я жду большого слона. Я так долбану его кокосом, что у него искры из глаз посыплются!
Но верблюд подумал: «Чего же ей на самом деле надо?»
Около полудня пришёл лев, услышал обезьяньи крики, взглянул на неё и спросил:
— Тебе чего-то не хватает?
— Да! — прокричала обезьянка. — Мне не хватает большого слона. Я так вломлю ему кокосом, что у него череп треснет!
Но лев подумал: «Чего же ей не хватает на самом деле?»
После полудня пришёл носорог, подивился на обезьянку, поднял голову и спросил:
— Что такое с тобой сегодня?
— Я жду большого слона. Я так долбану его кокосом, что у него череп треснет и искры из глаз посыплются!
Но носорог подумал: «Чего же она хочет на самом деле?»
Вечером пришёл большой слон, потёрся о пальму, стал срывать хоботом ветви, и над ним была мёртвая тишина. Потом он поднял голову, взглянул наверх, увидел за веткой маленькую обезьянку и спросил:
— Тебе чего-то не хватает?
— Нет! — ответила обезьянка. — Ничего! Я тут, правда, что-то такое сегодня кричала, но ты же не станешь принимать это всерьёз?!
Но слон подумал: «Ей действительно чего-то не хватает!» Потом увидел своё стадо и потопал прочь.
Маленькая обезьянка ещё долго сидела тихо. Потом взяла кокос, спустилась на землю, треснула им о камень, так что он лопнул, выпила его молоко и съела его мякоть.
Рано утром одна маленькая обезьянка взобралась на пальму и принялась размахивать тяжёлым кокосовым орехом и орать во всё горло. Это услышал верблюд, подошёл поближе, посмотрел на неё и спросил:
— Что это с тобой сегодня?
— Я жду большого слона. Я так долбану его кокосом, что у него искры из глаз посыплются!
Но верблюд подумал: «Чего же ей на самом деле надо?»
Около полудня пришёл лев, услышал обезьяньи крики, взглянул на неё и спросил:
— Тебе чего-то не хватает?
— Да! — прокричала обезьянка. — Мне не хватает большого слона. Я так вломлю ему кокосом, что у него череп треснет!
Но лев подумал: «Чего же ей не хватает на самом деле?»
После полудня пришёл носорог, подивился на обезьянку, поднял голову и спросил:
— Что такое с тобой сегодня?
— Я жду большого слона. Я так долбану его кокосом, что у него череп треснет и искры из глаз посыплются!
Но носорог подумал: «Чего же она хочет на самом деле?»
Вечером пришёл большой слон, потёрся о пальму, стал срывать хоботом ветви, и над ним была мёртвая тишина. Потом он поднял голову, взглянул наверх, увидел за веткой маленькую обезьянку и спросил:
— Тебе чего-то не хватает?
— Нет! — ответила обезьянка. — Ничего! Я тут, правда, что-то такое сегодня кричала, но ты же не станешь принимать это всерьёз?!
Но слон подумал: «Ей действительно чего-то не хватает!» Потом увидел своё стадо и потопал прочь.
Маленькая обезьянка ещё долго сидела тихо. Потом взяла кокос, спустилась на землю, треснула им о камень, так что он лопнул, выпила его молоко и съела его мякоть.
________________________
Месси без Хави и Иньесты!
3:0
3:0
4:0
8:2.
По моему он вкладывается в успехи других команд, когда исчезает на поле!
А так конечно, гонять Осасуны и Леганесы, зарабатывать на них "золотые туфельки", набивать личную стату в товарняках(мусорные матчи) за сборную, в этих играх он огромно вкладывается!
________________________
Месси без Хави и Иньесты!
3:0
3:0
4:0
8:2.
По моему он вкладывается в успехи других команд, когда исчезает на поле!
А так конечно, гонять Осасуны и Леганесы, зарабатывать на них "золотые туфельки", набивать личную стату в товарняках(мусорные матчи) за сборную, в этих играх он огромно вкладывается!