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В «Манчестер Сити» не исключают возможность трансфера Месси

10 октября 2020, 07:03

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, у которого следующим летом истекает контракт с каталонским клубом, может перебраться в «Манчестер Сити». Исполнительный директор «горожан» Омар Беррада не исключил возможность подписания аргентинского форварда.

Месси — невероятный талант. Это человек, который может внести огромный вклад в любом клубе мира как на поле, так и за его пределами.

Это лучший игрок мира, лучший игрок своего поколения. Думаю, любой клуб в мире хотел бы изучить возможность подписания Месси. Разговоры о том, что Месси хотел бы поиграть за «Сити», указывают на то, как далеко вперёд шагнул наш клуб за последние годы, если лучший талант своего поколения, кажется, хочет приехать сюда, чтобы играть за нас.

Трудно угадать, что может произойти. Если вспомнить последние события в «Барселоне», почти невозможно предугадать, что произойдёт следующим летом. Месси — лучший игрок мира и, вероятно, был бы исключением из наших потенциальных инвестиций. Правда, мы уже утвердили план, опираясь на нынешний состав и имеющиеся возможности.

Но мы должны быть готовы ко всему, и это касается всех позиций на поле. Ведь столько всего может произойти. И я думаю, мы обладаем финансовыми и системными возможностями, чтобы при необходимости инвестировать [в нападающего].

Недавно появилась информация о том, что у «Манчестер Сити» может появиться возможность бесплатно подписать Месси в январе.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
10 октября в 17:55
Месси может до 40лет играть высоком уровне это у нас в 30ти пенсионер
Неугасающий Стрыйко
Неугасающий Стрыйко ответ Тага Дага (раскрыть)
10 октября в 17:12
Согласен, но вот незадача, Месси то не лучший не то что бы в мире, но и в Аргентине.
Брулин
Брулин
10 октября в 16:09
Месси самый талантливый и влиятельный футболист в мире.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
10 октября в 14:47, ред.
Жду, когда где-нибудь в европейском клубе соберутся Месси, Кусарес и Неймар. И желательно до кучи Азмун и Дзюба.
Тогда можно будет не иметь защитников высокого класса, а в воротах оставить Кержа младшего или Лунёва. Ну и Ракицкого диспетчером!
Надеюсь, все поняли, какой клуб я имею в виду. )))
Но только не КР!!!
Тага Дага
Тага Дага ответ Неугасающий Стрыйко (раскрыть)
10 октября в 14:38
Лучше быть персофаном лучшего футболиста мира .... чем персофаном кристины....
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Lucky luciano (раскрыть)
10 октября в 14:29
Там Айтекин вытащил, а барса, типа, победила.
Неугасающий Стрыйко
Неугасающий Стрыйко ответ Тага Дага (раскрыть)
10 октября в 14:14
А раньше ты говорил, что являешься болельщиком Ювентуса.
А оказывается ты персофан Месси)
Тага Дага
Тага Дага
10 октября в 13:55, ред.
Уже лет 12 слышу одно и тоже. ...Барселона выиграла,у Месси партнёры сильные,проиграли,Месси пешком ходит...а то что Барселона уже не молодая команда,и одна Марокканка не видеть. Это уже вопрос к руководству. ...а не к Месси..не к Суаресу...не к Бускетсу..не к Пике. ..кстати, все они 1987 года...и всем уже 33 года..аналогичная ситуация в Ювентусе...купили всякий шлаг и отработку в лице Кристины...и ходят результат. ..такого не бывает.
Lucky luciano
Lucky luciano ответ NGYRZ (раскрыть)
10 октября в 12:20
псж забыл с 4-0
Ruslan3132
Ruslan3132
10 октября в 11:31
ну вряд ли Месси сможет внести ощутимый вклад НА ПОЛЕ в 34 года, будем откровенны. За полем, да. Маркетинговая составляющая будет на уровне.
Agamaga
Agamaga
10 октября в 10:41
    Agamaga
    Agamaga ответ Big krendel (раскрыть)
    10 октября в 10:39
    Мы знаем, что дельфин пошёл по рукам. Неразборчивый в клубах и женщинах ахах))
    Неугасающий Стрыйко
    Неугасающий Стрыйко ответ particular (раскрыть)
    10 октября в 09:34
    Притча неизвестного автора о пустословии:


    Рано утром одна маленькая обезьянка взобралась на пальму и принялась размахивать тяжёлым кокосовым орехом и орать во всё горло. Это услышал верблюд, подошёл поближе, посмотрел на неё и спросил:

    — Что это с тобой сегодня?

    — Я жду большого слона. Я так долбану его кокосом, что у него искры из глаз посыплются!

    Но верблюд подумал: «Чего же ей на самом деле надо?»

    Около полудня пришёл лев, услышал обезьяньи крики, взглянул на неё и спросил:

    — Тебе чего-то не хватает?

    — Да! — прокричала обезьянка. — Мне не хватает большого слона. Я так вломлю ему кокосом, что у него череп треснет!

    Но лев подумал: «Чего же ей не хватает на самом деле?»

    После полудня пришёл носорог, подивился на обезьянку, поднял голову и спросил:

    — Что такое с тобой сегодня?

    — Я жду большого слона. Я так долбану его кокосом, что у него череп треснет и искры из глаз посыплются!

    Но носорог подумал: «Чего же она хочет на самом деле?»

    Вечером пришёл большой слон, потёрся о пальму, стал срывать хоботом ветви, и над ним была мёртвая тишина. Потом он поднял голову, взглянул наверх, увидел за веткой маленькую обезьянку и спросил:

    — Тебе чего-то не хватает?

    — Нет! — ответила обезьянка. — Ничего! Я тут, правда, что-то такое сегодня кричала, но ты же не станешь принимать это всерьёз?!

    Но слон подумал: «Ей действительно чего-то не хватает!» Потом увидел своё стадо и потопал прочь.

    Маленькая обезьянка ещё долго сидела тихо. Потом взяла кокос, спустилась на землю, треснула им о камень, так что он лопнул, выпила его молоко и съела его мякоть.
    particular
    particular
    10 октября в 09:28
    Наличие условностей и противоречий, позволяет много говорить и ничего не делать... Время уходит и инвестиция теряет свою привлекательность...
    VAN ARM
    VAN ARM ответ санек002 (раскрыть)
    10 октября в 09:27
    машина устарела. не сломав не создать новую)))
    санек002
    санек002 ответ VAN ARM (раскрыть)
    10 октября в 09:22
    когда то был олицетворением ее,а теперь ее ломает?это твое мнение?
    Q-J-G
    Q-J-G
    10 октября в 09:08
    при одном условии, что Гвардиола ещё будет главным тренером. Если учесть крайние "успехи" Гвардиолы в АПЛ, и особенно в ЛЧ, то не факт....
    Big krendel
    Big krendel
    10 октября в 08:48
    Скоро Меся пойдёт по рукам. Он не знает как играть в клубах, кроме Барсы. Он же не Рон.
    VAN ARM
    VAN ARM ответ санек002 (раскрыть)
    10 октября в 08:30
    пусть барсу ломает))))
    санек002
    санек002 ответ VAN ARM (раскрыть)
    10 октября в 08:18
    или тренером
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    10 октября в 08:03
    Следущим летом он останется в Барсе!
    VAN ARM
    VAN ARM
    10 октября в 07:45
    если только для коллекции))))))))))))
    NGYRZ
    NGYRZ
    10 октября в 07:39, ред.
    Месси — невероятный талант. Это человек, который может внести огромный вклад в любом клубе мира!
    ________________________

    Месси без Хави и Иньесты!

    3:0
    3:0
    4:0
    8:2.

    По моему он вкладывается в успехи других команд, когда исчезает на поле!

    А так конечно, гонять Осасуны и Леганесы, зарабатывать на них "золотые туфельки", набивать личную стату в товарняках(мусорные матчи) за сборную, в этих играх он огромно вкладывается!
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    10 октября в 07:19
    Не трансферная политика, а как будто в ФИФЕ УТ команду собирают. Хотя шейхи от среднего игрока в ФУФУ недалеко ушли.
    Анпилкин
    Анпилкин
    10 октября в 07:04
    Давно пора сменить клуб
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