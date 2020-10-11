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А. Караваев: «Сборная Украины старается играть по максимуму»

11 октября 2020, 09:05
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 2Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Защитник сборной Украины Александр Караваев отреагировал на поражение от команды Германии в матче Лиги Наций.

Мы сами установили эту планку и стараемся играть по максимуму. Многое, бывает, не получается, но дело не в желании или силах. Мы на последних минутах бежим в атаку, стараемся. Очень хочется играть на таком высоком уровне и прогрессировать. Все приезжают в сборную с большим желанием, мы знаем, что защищаем честь страны, в команде прекрасная атмосфера. Отрадно видеть, что болельщики это замечают и поддерживают.

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Все комментарии
Big krendel
Big krendel
11 октября в 09:11
Максимум это не сильно проиграть Германии.
ДСА
ДСА
11 октября в 09:05
Последнее место в группе обеспечено.
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