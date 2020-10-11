Шевченко: «Футболисты полностью выполнили установку»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги Наций против Германии.

Мне очень понравилась реакция ребят. Даже несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись, 1:7 с французами — это слишком много. Потому мы очень много говорили с ребятами, и я очень доволен реакцией, она была правильной. Они полностью выполнили установку, хотя мы изменили игровую модель. В матчах с такими командами надо приспосабливаться, тем более что у нас не было сегодня сильнейшего состава. Все ребята, в том числе те, для кого это был дебют в официальных встречах, проявили себя очень хорошо.