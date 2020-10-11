ГлавнаяНовости

Шевченко: «Футболисты полностью выполнили установку»

11 октября 2020, 08:57
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 2Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги Наций против Германии.

Мне очень понравилась реакция ребят. Даже несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись, 1:7 с французами — это слишком много. Потому мы очень много говорили с ребятами, и я очень доволен реакцией, она была правильной. Они полностью выполнили установку, хотя мы изменили игровую модель. В матчах с такими командами надо приспосабливаться, тем более что у нас не было сегодня сильнейшего состава. Все ребята, в том числе те, для кого это был дебют в официальных встречах, проявили себя очень хорошо.

Все новости
Тухель: «Неймар обязательно сыграет с „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 07:45 Комментарии1
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии11
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии7
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии5
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
11 октября в 09:07
Проиграли как и ожидалось
STVA 1
STVA 1
11 октября в 09:02
Значит правильно сделали, но немцы и в таком состоянии немцы)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100