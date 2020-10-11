Футбол назван лучшим способом профилактики коронавируса

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский выразил мнение, что занятия футболом являются лучшим способом профилактики коронавируса.

В помещении вероятность заразиться больше, а когда есть небо над головой, то любое количество вируса, выдыхаемое больным человеком, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Нужно сделать все возможное, чтобы люди как можно чаще встречались на открытых пространствах. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики – это футбол.