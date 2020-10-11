ГлавнаяНовости

Футбол назван лучшим способом профилактики коронавируса

11 октября 2020, 07:13

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский выразил мнение, что занятия футболом являются лучшим способом профилактики коронавируса.

В помещении вероятность заразиться больше, а когда есть небо над головой, то любое количество вируса, выдыхаемое больным человеком, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Нужно сделать все возможное, чтобы люди как можно чаще встречались на открытых пространствах. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики – это футбол.

Напомним, что ранее из-за коронавируса УЕФА был вынужден изменить регламент проведения матчей в текущем сезоне.

Все новости
Тухель: «Неймар обязательно сыграет с „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 07:45 Комментарии1
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии11
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии7
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии5
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
11 октября в 11:08
Неожиданно, конечно) Правда все это наверняка должно быть с минимальным количество зрителей на стадионе...
nubom
nubom
11 октября в 11:03
Осталось только определить границу, после которой начинается "много вируса"...
a3r3v3
a3r3v3
11 октября в 10:38
Это поэтому, все парки и спортплощадки закрывались и всех людей по домам загоняли?
galem72
galem72
11 октября в 10:22
Интереснее было бы послушать, что на этот счёт скажет скрепный "врач" плешивого мясников, для которого коронавируса сначала вообще не существовало, потом существовало, но уже не для нашей расы, а теперь уже от коронавируса может спасти только случай, потому что маски не помогают. Они с малышихой там друг дружку сто́ят. ))
SHMEL
SHMEL
11 октября в 10:18
Сдается мне этот врач перегрелся на солнышке...
Faustello
Faustello ответ particular (раскрыть)
11 октября в 09:49
Слава богу у нас в провинциях нормальные эскулапы ещё сохранились, а эти что на телевидение лезут ничем не отличаются от 2астов других профессий жаждущих славы и изи мани.
cska1948
cska1948 ответ cska vperiod (раскрыть)
11 октября в 09:49
Он имеет ввиду, что СпаМ не следует наказывать за превышение квоты болельщиков.
Zenit_84
Zenit_84
11 октября в 09:29
Мвсем играть в футбол на улице!
Garrincha58
Garrincha58
11 октября в 09:17
ещё один врачеватель балабол на ТВ
abrek123
abrek123
11 октября в 09:09, ред.
Чушь полная,видать какой-то маразматик старый...Я еще поверил бы от врача бегать одному по лесу,но бегать с 22 и играть в обнимашки с потенциальными носителями болезни как-то на чушь похоже от врача...Лучший способ профилактики ---Ха-ха-ха..)))
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 08:50
ну да ))если одному смотреть по ящику))
praporchik zadov
praporchik zadov
11 октября в 08:42
Клизма самый лучший способ защиты...
Lewa2708
Lewa2708
11 октября в 08:41
Любое времяпровождение на улице полезно. Я, например, часто в лес выезжаю
particular
particular
11 октября в 08:39
Из-за таких одарённых врачей, те кто могут - едут лечится за рубеж, а остальные накидываются отварами и водкой...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
11 октября в 08:26
Ещё козла забить в домино во дворе. Никакой вирус не подберётся).
mihaluch
mihaluch
11 октября в 08:24
Тогда хоккей профилактика рака.
ДАША Д
ДАША Д
11 октября в 08:07
Теннис на открытом корте более безопасен.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 октября в 08:05
Отвлекает точно
Остапчук 67
Остапчук 67
11 октября в 08:03
Это правда
ДСА
ДСА
11 октября в 08:03
А футбол на компьютере ещё безопаснее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Loko57 (раскрыть)
11 октября в 08:01
От малышевой он отличается наличием чувства юмора, а больше ничем
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 октября в 08:00
Комаровский из ума выжил!
STVA 1
STVA 1
11 октября в 07:57
Не давайте ему курить всякую дрянь... Не он ли про лимоны с корицей говорил))) 🤣🤣🤣
andre_can
andre_can
11 октября в 07:53
так в шашки тоже можно играть на воздухе ;)
Loko57
Loko57
11 октября в 07:42
То же мне, известный врач... Вторая Малышева.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 октября в 07:36
Просто реклама физкультуры
shlomo
shlomo
11 октября в 07:36
Футбол от всего лечит.....:)))
Gahi
Gahi
11 октября в 07:30
Все идём на стадион, играть в футбол. Любительская лига.
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 07:22
Интересно он, что имеет ввиду играть в футбол или ходить на стадионы.
mihaluch
mihaluch
11 октября в 07:22
Футбол хорошо а водочка лучше.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100