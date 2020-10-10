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Лэмпард: «Я стараюсь быть честным и открытым со своими игроками»

10 октября 2020, 22:31

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о сложности выбора состава на матчи, а также поделился мнением о взаимоотношениях между игроками и тренером.

Если у тебя в команде более двадцати футболистов, и тебе приходится с этим справляться, нужно стараться изо всех сил, чтобы всё сделать правильно. Когда ты стараешься выбирать состав на протяжении сезона, ты должен делать это честно и быть открытым со своими игроками.

Хотя иногда бывают сложные разговоры, я думаю, они это уважают, особенно современные игроки. В прошлом тренеры часто просто исключали футболистов из состава и предлагали им самим с этим справляться, это подход старой школы, но я стараюсь быть честным и открытым с максимальным количеством игроков.

Это не всегда легко. Я не могу разговаривать с каждым каждую неделю, но я не возражаю против этого, и на самом деле, когда бывают такие разговоры, это позволяет выстроить отношения, плохие или хорошие.

Если я честен, а игрокам это не нравится, то я должен принять это в какой-то степени, но когда мы разговариваем в следующий раз, или они справляются и все-таки возвращаются в строй, у меня появляется своего рода пространство для маневра, потому что я знаю, как я говорил, и как они отреагировали.

Я уверен, что необходимо вести открытый диалог. Я стараюсь общаться с игроками, насколько могу.

Напомним, что ранее Лэмпард одобрил переход полузащитника Виктора Мозеса в «Спартак».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 07:36
Такая доля у тренера.
beefs
beefs
10 октября в 22:33
одни проблемы, то не хватает, то не знаешь кого ставить...
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 22:31
Это так и есть на самом деле...
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