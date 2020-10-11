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Лёв: «Мы сыграли почти идеально. У Украины не было шансов нас обыграть»

11 октября 2020, 00:30
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 2Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился мнением о победе своей команды над сборной Украины (2:1) в матче 3-го тура Лиги Наций.

Я хочу поздравить свою команду с победой. Мы провели великолепный поединок, в котором у нас всё получалось. По большому счету, у соперника не было шансов нас обыграть. При всем уважении к Украине. Это очень хорошая команда, но... У нас было много возможностей забить больше двух мячей, мы полностью контролировали ход матча. Мы сыграли почти идеально.

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Все комментарии
Анпилкин
Анпилкин
11 октября в 07:36
Другого исхода и быть не могла, хотя Украина достойно отыграла
112910415
112910415
11 октября в 07:25
но скромно получилось, слишком скромно !
DEIVID
DEIVID
11 октября в 07:06
Что-то мне кажется немцев ждёт очередной провал.
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 07:01
Идеально это когда 7:0 .
ДАША Д
ДАША Д
11 октября в 06:55
Надо было громить, а не побеждать с минимальным преимуществом.
рус фан
рус фан
11 октября в 06:54
Немцы омоложивают состав потихоньку, хотя по мне Лев уже вряд ли приведет сборную к золоту на турнирах.
shlomo
shlomo
11 октября в 06:17
результат по игре....
Байкал-38.
Байкал-38.
11 октября в 05:45
Да у них вообще шансов нет... и дело тут не в футболе!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
11 октября в 05:44
ФРГ показала Класс.
beefs
beefs
11 октября в 01:22
Так мы и думали...
Legend 6
Legend 6
11 октября в 01:04
Это еще до матча было понятно
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
11 октября в 00:53
Гнабри говорит, что им пришлось нелегко, а Лёв говорит, что у сведомых шансов не было.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 октября в 00:50
Моментов немцы растранжирили конечно многовато. Но в целом победа немцев вполне заслуженна. Понравился Дракслер, парень просто виртуоз , накручивал любителей сальца достаточно красиво. У украинцев понравился Малиновский, но его усилий оказалось маловато даже для ничьей. Хоть и минимальная, но вполне уверенная победа немцев.
Всем здоровья.
David Young
David Young
11 октября в 00:32
Ожидаемый исход, но не позорный разгром, хотя бы, для Украины - уже хорошо. Недавно было уничтожение французами.
STVA 1
STVA 1
11 октября в 00:32
Однако гол пропустили хоть и с пенки
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