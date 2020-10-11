Лёв: «Мы сыграли почти идеально. У Украины не было шансов нас обыграть»

Главный тренер сборной Германии поделился мнением о победе своей команды над сборной Украины (2:1) в матче 3-го тура Лиги Наций.

Я хочу поздравить свою команду с победой. Мы провели великолепный поединок, в котором у нас всё получалось. По большому счету, у соперника не было шансов нас обыграть. При всем уважении к Украине. Это очень хорошая команда, но... У нас было много возможностей забить больше двух мячей, мы полностью контролировали ход матча. Мы сыграли почти идеально.