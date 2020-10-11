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Гнабри: «Нам пришлось очень непросто против сборной Украины»

11 октября 2020, 00:19
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 2Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Нападающий сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги Наций над сборной Украины (2:1).

Против сборной Украины пришлось очень непросто. Они разобрали нас и плотно опекали. Мы контролировали ход игры, но должны были снимать все вопросы раньше. Дополнительный игрок в нападении, возможно, помог бы решить эту задачу. Но если будем действовать на том же уровне, что сегодня после перерыва, то может сработать и с такой расстановкой.

Стоит отметить, что в сегодняшнем матче сборная Германии действовала по схеме в три центральных защитника. Гнабри исполнял роль единственного форварда немецкой сборной.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 07:25
Только, что Лёв сказал обратное.
beefs
beefs
11 октября в 07:08
Хорошая игра, хороший результат...
КЭТиК
КЭТиК
11 октября в 06:53
Недооценили украинцев после их разгрома французами.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 октября в 06:32
У Украины всегда была крепкая сборная
mihaluch
mihaluch
11 октября в 06:22
Это максимум что могла сделать сборная Украины.
Анпилкин
Анпилкин
11 октября в 06:17
Хороший футбол показали
ОПС
ОПС
11 октября в 04:45
Победа есть победа.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 октября в 00:52
Побегать пришлось , но это нормально.
sv_1969
sv_1969
11 октября в 00:34
Главное победа
Gahi
Gahi
11 октября в 00:29
Да это действительно было так. Удачи
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