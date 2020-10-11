Гнабри: «Нам пришлось очень непросто против сборной Украины»

Нападающий сборной Германии прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги Наций над сборной Украины (2:1).

Против сборной Украины пришлось очень непросто. Они разобрали нас и плотно опекали. Мы контролировали ход игры, но должны были снимать все вопросы раньше. Дополнительный игрок в нападении, возможно, помог бы решить эту задачу. Но если будем действовать на том же уровне, что сегодня после перерыва, то может сработать и с такой расстановкой.