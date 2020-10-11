Рахимов возглавил «Уфу»

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11 октября 2020, 10:33

Новым главным тренером «Уфы», как и ожидалось, стал .

Срок контракта с 55-летним специалистом не уточняется. Последним местом работы тренера был «Ахмат».

Напомним, что Рахимов сменил в «Уфе» Вадима Евсеева, который ушел из клуба 7 октября.