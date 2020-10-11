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Рахимов возглавил «Уфу»

11 октября 2020, 10:33

Новым главным тренером «Уфы», как и ожидалось, стал Рашид Рахимов.

Срок контракта с 55-летним специалистом не уточняется. Последним местом работы тренера был «Ахмат».

Напомним, что Рахимов сменил в «Уфе» Вадима Евсеева, который ушел из клуба 7 октября.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ praporchik zadov (раскрыть)
13 октября в 19:18
Мы не знает всей ситуации в Уфе, может Евсеев нити управления потерял?
Посмотри на состав Уфы - чуть лучше уровня Химок сейчас по составу. Свежая кровь всегда нужна, иначе никакого прогресса не будет.
Indian
Indian
12 октября в 01:16
Возглавляй не возглавляй, уфу в фнл отправляй
Сп62
Сп62
11 октября в 19:31
Лучшим пожарным по спасению команд я считаю А. Тарханова. Но сейчас он, кажется, в Болгарии.
praporchik zadov
praporchik zadov ответ makkie (раскрыть)
11 октября в 18:48
Ты говоришь что Уфу без усиления он не вытащит!...так в этом и есть класс тренера! и зачем тогда менять Евсеева если Рахимов не вытащит?..ты задумайся что ты пишешь...Какой же Рахимов хороший тренер и эксперт если из ничего не сможет сделать что то хорошее?...зачем и кому он нужен?шило на мыло а я скажу что Евсеев лучше Рахимова...
praporchik zadov
praporchik zadov
11 октября в 18:44
Мои соболезнования!
Рахимов бегает из клуба в клуб а толку нет...смысл брать его?
ТТ
ТТ ответ Брулин (раскрыть)
11 октября в 18:03
Сэр,ваши варианты ?
Kosmos58
Kosmos58
11 октября в 16:41
А вы, друзья, как ни садитесь ... Без усиления Уфе прямая дорога в фнл.
Санчо Панса
Санчо Панса
11 октября в 15:24
Вот это более толковый и прожженный специалист, чем Вадим Евсеев) Посмотрим, насколько удачно Рашид Рахимов реабилитирует свою тренерскую карьеру.
Terek-Anji
Terek-Anji
11 октября в 15:22
Рахимов может сохранить прописку Уфе, но не более. Хорош как кризисный менеджер, но развивать команду - не его конёк.
ildar_3871
ildar_3871
11 октября в 15:10
Тренеры стали как перелетные птицы , от одной команды в другую , отсюда и договорные матчи !
denmig
denmig
11 октября в 14:36
М-да! Жаль Уфимцев!..
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
11 октября в 14:04
Что-то вроде кризисного управляющего.
Parma1972
Parma1972
11 октября в 13:43
Верной дорогой идут товарищи,прямо в ФНЛ!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 октября в 13:23
Тусуют туда сюда всяких бездарей, надоели уже одни и теже рожи!
abrek123
abrek123
11 октября в 13:13
Еще игр дофига 20 кажись до конца чемпионата..Я думаю и со старым тренером Уфа не вылетела бы, а боролась с 11 по 14 место...Думаю и этот нечего не принесет и также будет болтаться весь оставшийся чемпионат с 11 по 14,он ведь кажись ахмат чуть в фнл не отправил вовремя сменили и успели спастись и показатели у него тренерские не высокие 30%...

Удачи ему в новом клубе и надеюсь сделал ошибки прошлых лет и теперь будет везти команды которые возглавит к чемпионству, а не просто болтаться в середине или конце турнирной таблицы всю карьеру.....
nikoladolgov
nikoladolgov
11 октября в 12:45
Похоже следующим будет Газзаев.
Или Романцев.
Или Бышовец.
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 12:42
клуб сегодня мертв. смена рулевого не поможет))
ermak6848
ermak6848
11 октября в 12:39
Желаю успехов!!!
Caniggia
Caniggia
11 октября в 12:39
Если останутся в РПЛ с Рахимовым, то это будет чудо!
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 12:27
Рашид поможет Уфе.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
11 октября в 11:51
Не понимаю только , зачем это Рахимову Уфа нужна. Она своему руководству не нужна , а Рахимоау выходит нужна...???...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 октября в 11:35
Останутся в РПЛ
Остапчук 67
Остапчук 67
11 октября в 11:31
Верное решение
berda2003
berda2003
11 октября в 11:29
эти т.н. тренеры, как проститутки на трассе...
не умеешь с командой больших 56ов, иди в детскую спортивную школу... на тв красиво языком метёшь, вот и учи детей.
Zenit_84
Zenit_84
11 октября в 11:27
Удачи в Уфе
DEIVID 2
DEIVID 2
11 октября в 11:13
Надоели уже эти ходящие по кругу.
particular
particular
11 октября в 11:02
Рахимов периодически получает кредит доверия, но с такой же периодичностью получает отставку... 18 лет назначений, переходов и редких запоминающихся эпизодов... Не спаситель, не пожарник... Временщик...
Брулин
Брулин
11 октября в 10:51
Мои соболезнования уфимских болелам..Худший варинат..
makkie
makkie
11 октября в 10:46
Удачи Рахимову!
Всегда импонировал, что в роли тренера, что в роли эксперта на ТВ.
Видно, что воспитанный, но в то же время требовательный и справедливый.

Вот только без усиления Уфу один тренер не вытащит.
Нужна свежая кровь, хотя бы в аренду из того же Краснодара, Спартака, Зенита.
mihaluch
mihaluch
11 октября в 10:40
От перемены мест ничего не изменится.
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