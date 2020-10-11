Рахимов возглавил «Уфу»

Новым главным тренером «Уфы», как и ожидалось, стал Рашид Рахимов.
Срок контракта с 55-летним специалистом не уточняется. Последним местом работы тренера был «Ахмат».
Напомним, что Рахимов сменил в «Уфе» Вадима Евсеева, который ушел из клуба 7 октября.
Всегда импонировал, что в роли тренера, что в роли эксперта на ТВ.
Видно, что воспитанный, но в то же время требовательный и справедливый.
Вот только без усиления Уфу один тренер не вытащит.
Нужна свежая кровь, хотя бы в аренду из того же Краснодара, Спартака, Зенита.
Всегда импонировал, что в роли тренера, что в роли эксперта на ТВ.
Видно, что воспитанный, но в то же время требовательный и справедливый.
Вот только без усиления Уфу один тренер не вытащит.
Нужна свежая кровь, хотя бы в аренду из того же Краснодара, Спартака, Зенита.