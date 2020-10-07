«Бордо» заключил контракт с Бен Арфа

«Бордо» на официальном сайте объявил о заключении контракта с атакующим полузащитником Атемом Бен Арфа.
33-летний экс-хавбек «Марселя» и «Ньюкасла» перешел в «Бордо» на правах свободного агента. По информации СМИ, соглашение между игроком и клубом рассчитано по схеме «1+1».
Последним клубом Атема был «Реал Вальядолид». Также он известен по выступлениям за ПСЖ, «Лион» и «Ренн». Бен Арфа — 5-кратный чемпион Франции, 3-кратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Кубка Франции и Кубка французской лиги. В 2008 году был признан лучшим молодым футболистом Франции.
Hatem Ben Arfa s'est engagé avec les Marine et Blanc aujourd'hui !— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 7, 2020
📽 Revivez les coulisses de sa signature en vidéo. #BienvenueHatem pic.twitter.com/09MWc8pz4K