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«Бордо» заключил контракт с Бен Арфа

07 октября 2020, 20:09

«Бордо» на официальном сайте объявил о заключении контракта с атакующим полузащитником Атемом Бен Арфа.

33-летний экс-хавбек «Марселя» и «Ньюкасла» перешел в «Бордо» на правах свободного агента. По информации СМИ, соглашение между игроком и клубом рассчитано по схеме «1+1».

Последним клубом Атема был «Реал Вальядолид». Также он известен по выступлениям за ПСЖ, «Лион» и «Ренн». Бен Арфа — 5-кратный чемпион Франции, 3-кратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Кубка Франции и Кубка французской лиги. В 2008 году был признан лучшим молодым футболистом Франции.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 октября в 00:44
У Бордо пока лучшая защита в Лиге, а вот с нападением не так весело. В тройке атакующих полузащитников место Удена и Де Предвиля сомнению не подлежит, а вот игра Калу и Хвана Отавио не вполне устраивает, так что если у Хатема все ещё сохранилось желание полноценно играть в футбол он вполне может быть полезен жирондистам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 октября в 21:32
Перешёл доигрывать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 октября в 20:13
Это будет бомба!
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