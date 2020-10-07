«Бордо» заключил контракт с Бен Арфа

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07 октября 2020, 20:09

«Бордо» на официальном сайте объявил о заключении контракта с атакующим полузащитником .

33-летний экс-хавбек «Марселя» и «Ньюкасла» перешел в «Бордо» на правах свободного агента. По информации СМИ , соглашение между игроком и клубом рассчитано по схеме «1+1».

Последним клубом Атема был «Реал Вальядолид». Также он известен по выступлениям за ПСЖ , «Лион» и «Ренн». Бен Арфа — 5-кратный чемпион Франции, 3-кратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Кубка Франции и Кубка французской лиги. В 2008 году был признан лучшим молодым футболистом Франции.