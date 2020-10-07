Трансфер Месси сорвался, Хаверц поставил рекорд, а Кавани выбрал МЮ. Гид по крутейшим переходам в топ-5

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сегодня, 19:18

Элитные лиги закрыли трансферные окна, главные итоги летне-осенней кампании – на «Соккер.ру».

Кай Хаверц стал самым дорогим новичком лета в топ-5 и в мире. «Челси» нашел 80 млн евро на покупку, это повторение клубного рекорда – за Кепу заплатили примерно столько же. Адаптация плеймейкера идет со скрипом, но еще наберет;

— отмечаем сделку между «Ювентусом» и «Барселоной». Поскольку у каталонцев долги в размере 488 млн евро – слова вице-президента клуба Жоди Мойкса, то им нужен приход живых денег. Пьянича и Артура оценили выше рыночной стоимости, а расписали транши так, что выгодно и тем, и другим. Вот так бывает, если не хочешь бан от УЕФА и исключение из ЛЧ ;

- привязка к предыдущему пункту отсылает к главному трансферу лета, который не состоялся. Месси не покинул «Барселону», хотя принял решение о переезде в «Манчестер Сити». Посмотрим, к чему это все приведет, но ждите Лионеля через год на вершине списка свободных агентов;

- новое имя в списке – Виктор Осимхен. Нигериец обошелся «Наполи» в дикие 70 млн евро. Трансфер напоминает сделку «Арсенала» по Пепе с тем же «Лиллем»? Вряд ли, форвард дебютировал с ударами по воротам и получил неплохие оценки. Но от Осимхена ждут голов;

- самый дорогой защитник лета, как легко догадаться – новичок Гвардиолы. Рубен Диаш из сборной Португалии и «Бенфики» обошелся «Манчестер Сити» в 68 млн евро. Дебют получился скомканным – «Лидс» погонял «горожан», а Диаш не в своей тарелке. Но может разыграться, интересный защитник;

- удивляет, что клубы верят в стабильность и результативность Мораты. Но «Ювентус» арендовал игрока, а «Атлетико» именно летом перечислил «Челси» 56 млн евро. Немалые средства за парня, который у Симеоне забил всего 18 голов за два сезона (меньше, чем хавбек Алексей Миранчук в «Локомотиве»);

- трансфер россиянина в топ-5 обошелся «Аталанте» в 15 млн евро, и это по нынешним меркам – довольно высокое место в топ-75 самых дорогих сделок лета. Плюс у Миранчука истекал контракт, рыночная стоимость игрока еще выше;

- вне топ-10 оказались переходы Аке, Сане, Жоты, Хакими, Зиеша, Ван де Бека – ни один из них в представлениях не нуждается. А вот Фабио Силва – молодой португальский новичок «Вулверхэмптона» за 40 млн евро, или же защитник Уэйсли Фофана, которого подписал «Лестер» за 35 млн евро – игроки менее известные;

- если сравнивать этот сезон с предыдущим летом, то фиксируем спад. Азар обошелся год назад «Реалу» в 160 млн евро (при заявленных 115, но позже сумму уточнили), Фелиш оказался в «Атлетико» за 126 млн евро, Гризманн за 120 – в «Барселоне». Хаверц год назад делил бы 7-9 места, а сейчас стал первым;

- прошлым летом за контракты 23-х игроков заплатили от 40 до 160 млн евро, этим лишь за 16 перечислят свыше сорока миллионов, а верхняя планка упала значительно – до 80 млн евро. Клубы выжидали, оценив общие финансовые потери. Одновременно рынок не замер, как предполагали;

- один Жорже Мендеш выкачал свыше 230 млн евро, имеет отношение к трансферам Диаша, Жоты, Фабио Силвы и Семеду. Контрактами португальцев даже в 2020-м торговать выгодно. А еще был спрос на немецких игроков – Хаверц, Вернер, Сане, Джан и Фолланд осуществляли официальные переходы этим летом;

— переходим к арендам. Первое место делят новички итальянцев. По 10 млн евро отдали за временные услуги Кьезы, Мораты и Сандро Тонали. Первые двое – новички «Ювентуса», а третий перешел в «Милан», хотя «наследника Пирло» звали в «Интер»;

- в случае с арендами суммы не главное, поэтому не идем по списку тех, кого забрали в Катар, ведь есть более интересные сделки. Видим, что «Ювентус» в режиме жесткой экономии, ведь за 4.5 млн евро взяли Уэстона Маккенни – 22-летнего американского хавбека из «Шальке»;

- любопытно, что ПСЖ не стал покупать ни Канте, ни любого другого дорогого опорника, а поставил на опытного португальца Данилу Перейру. Решили, что 4 млн евро за разрушителя отдать выгоднее, чем делать ставку, что может не сыграть;

- талант из Японии Такефуса Кубо привыкает к арендам, ведь в «Реале» Зидан его пока не видит. Юндер тоже отправился за практикой из «Ромы» в «Лестер». «Бенфика» оценила форварда Карлоса Винисиуса в 100 млн евро, но отдала за 3 млн евро в аренду Моуриньо. И сразу играет в основе «Ромы» защитник из Албании Кумбулла;

- Филипп из «Динамо» оказался в аренде в «Вольфсбурге». Трансферная стоимость хавбека упала после невнятного отрезка в Москве, но поскольку Бувач до выбора нового тренера решил, что лучше расстаться – бывший игрок «Боруссии» Д проведет сезон в Бундеслиге;

— на десерт остаются свободные агенты. Звездная компания – 9 полуфиналистов чемпионатов мира, 3 чемпиона планеты по футболу, есть финалисты еврокубков и победители Евро;

- Марио Гетце нашел себе работу в Нидерландах, где постараются подготовить его к матчам, учитывая неприятную болезнь хавбека, не связанную с футболом. В Дортмунд взяли Менье – самого дорогого по рыночной стоимости свободного агента лета. Хитрые у «Боруссии» боссы, своего не упустят;

- МЮ не заполучил Санчо, но под легендарным седьмым номером попробует заиграть возрастной Кавани. Великий снайпер, но есть сразу несколько хронических проблем, что мешали играть постоянно в ПСЖ . И простой получился долгим – косил траву, ходил на рыбалку и стриг овец в Уругвае;

- Давид Силва должен был перейти в «Лацио» и сыграл бы в России в Лиге чемпионов. Но поступил некрасиво – версия руководства «орлов», и оказался в «Реале Сосьедад». А вот Вертонген и боссы «Бенфики» нашли общий язык, но Ян уже навредил португальцам и помог другому российскому клубу – его автогол направил ПАОК на рога «быкам» из Краснодара;

- Виллиан может стать полезным свободным агентом в «Арсенале», Педро – в «Роме», а вот Тиаго Силве будет непросто заиграть в «Челси». Но если получится – оборона Лэмпарда станет намного сильнее;

- на рынке свободных агентов еще остались Старридж, Клайн, Уэлбек, Уилшир – сразу четверо англичан. Также Пато, Гарай (его бы легко на лавку забрал «Зенит», но нет места для легионера), Борини и Манджукич. Эти футболисты еще могут подписать контракты с новыми клубами, а вот основная часть трансферного окна закрыта.

Период заявок получился ожидаемо не таким бурным, как обычно, но перемен немало и ставки серьезные.