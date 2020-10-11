Шомуродов: «Нет смысла ждать, пока тебя позовет топ-клуб»

Бывший форвард «Ростова» прокомментировал свой переход в «Дженоа».

Все произошло очень быстро. Позвонил Кахор (Муминов — представитель ProSport Management) и сказал: есть такой вариант, надо попробовать. Я сразу согласился. У меня с детства мечта: играть в Европе. Я изначально к этому стремился. Не важно, в какой стране или команде, просто хотел попробовать себя именно там и посмотреть, на что я способен.

Нет смысла ждать, пока тебя позовет топ-клуб. Только потеряешь время! Я тоже мог остаться в «Ростове», мне все здесь нравилось, было очень комфортно. Но в голове давно копились мысли о Европе. Поэтому, как только появился шанс, я согласился.

Другие предложения? Из Испании. В Бельгии был «Генк». До этого, в начале года, был вариант со «Штутгартом».