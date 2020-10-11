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Шомуродов: «Нет смысла ждать, пока тебя позовет топ-клуб»

11 октября 2020, 11:30

Бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов прокомментировал свой переход в «Дженоа».

Все произошло очень быстро. Позвонил Кахор (Муминов — представитель ProSport Management) и сказал: есть такой вариант, надо попробовать. Я сразу согласился. У меня с детства мечта: играть в Европе. Я изначально к этому стремился. Не важно, в какой стране или команде, просто хотел попробовать себя именно там и посмотреть, на что я способен.

Нет смысла ждать, пока тебя позовет топ-клуб. Только потеряешь время! Я тоже мог остаться в «Ростове», мне все здесь нравилось, было очень комфортно. Но в голове давно копились мысли о Европе. Поэтому, как только появился шанс, я согласился.

Другие предложения? Из Испании. В Бельгии был «Генк». До этого, в начале года, был вариант со «Штутгартом».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
11 октября в 12:59
Возможно предложения от топ клубов и были , но только зимой, когда Элдор действительно блистал, осень провел просто великолепно. Но ростовчане отклоняли все предложения, хотели доиграть сезон и попасть в ЕК. Но потом у парня что то пошло не так, но это с каждым может случиться, Чалов тому пример. Результативность упала , естественно и цена упала, потому в Ростове и ковыряться не стали, да и Элдор был готов отправиться в Италию. Сейчас многие небогатые клубы продают своих лидеров , пандемия всему виной.
Остается пожелать Элдору успехов в Италии, ну а мы будем следить за его и Лехиными успехами.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 12:48
в ростове точно будущего не было)))
BDA8181
BDA8181
11 октября в 12:16
Все правильно сделал. Молодец.
Faustello
Faustello
11 октября в 12:10
Молодец!
h8you
h8you
11 октября в 11:56
правильно рассуждает
Q-J-G
Q-J-G
11 октября в 11:55
Не живёт в мире иллюзий, несбыточных надежд...Здраво рассуждая, принимает правильное решения, реально оценивая свои возможности и шансы...

Удачи ему в "Дженоа!"
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
11 октября в 11:53
Ну и правильно , что ушел . В нашем чемпионате закис бы . Удачи.
Big krendel
Big krendel
11 октября в 11:32
Похоже в Дженоа сядет на лавку.
drug01
drug01
11 октября в 11:31
Надо верить всегда
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