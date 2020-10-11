Индзаги: «Чемпионат нельзя останавливать»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги считает, что нельзя останавливать чемпионат Италии, несмотря на массовые заражения коронавирусом в клубах.
Мы знали, что проблема с коронавирусом вернется осенью. Сейчас мы более подготовлены и внимательно относимся к мерам предосторожности.
Мы должны осознать, что нам придется с этим жить. Пока нет вакцины, нам придется двигаться дальше. Чемпионат нельзя останавливать.
Симоне Индзаги так хочет продолжать чемпионат, что сам себе противоречит....
Как так возможно быть более подготовленным, и насколько внимательно относится к мерам предосторожности, когда массовые заражения в клубах..
Очень спорный вопрос, по поводу того, что не надо останавливать чемпионат, если учесть то, что заражения - массовые... Как на мой субъективный взгляд, здоровья и жизни людей дороже чемпионата...
Симоне Индзаги так хочет продолжать чемпионат, что сам себе противоречит....
Как так возможно быть более подготовленным, и насколько внимательно относится к мерам предосторожности, когда массовые заражения в клубах..
Очень спорный вопрос, по поводу того, что не надо останавливать чемпионат, если учесть то, что заражения - массовые... Как на мой субъективный взгляд, здоровья и жизни людей дороже чемпионата...