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Индзаги: «Чемпионат нельзя останавливать»

11 октября 2020, 10:56

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги считает, что нельзя останавливать чемпионат Италии, несмотря на массовые заражения коронавирусом в клубах.

Мы знали, что проблема с коронавирусом вернется осенью. Сейчас мы более подготовлены и внимательно относимся к мерам предосторожности.

Мы должны осознать, что нам придется с этим жить. Пока нет вакцины, нам придется двигаться дальше. Чемпионат нельзя останавливать.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
11 октября в 19:48
Ну, его позиция понятна. «Лацио» в прошлом сезоне именно после карантина и поплыл. А в этом сезоне у клуба туго с деньгами, поэтому они пытаются сохранить хоть какой-то доход.
Lucky luciano
Lucky luciano
11 октября в 12:00
Инзаги просто не знает,что у путина уже вакцина есть
Q-J-G
Q-J-G
11 октября в 11:19
Фраза: чемпионат нельзя останавливать, несмотря на МАССОВЫЕ ЗАРАЖЕНИЯ в клубах, вызывает удивление, и возникает вопрос, по поводу им же сказанного:сейчас мы более подготовлены и внимательно относимся к мерам предосторожности...

Симоне Индзаги так хочет продолжать чемпионат, что сам себе противоречит....
Как так возможно быть более подготовленным, и насколько внимательно относится к мерам предосторожности, когда массовые заражения в клубах..

Очень спорный вопрос, по поводу того, что не надо останавливать чемпионат, если учесть то, что заражения - массовые... Как на мой субъективный взгляд, здоровья и жизни людей дороже чемпионата...
mihaluch
mihaluch
11 октября в 11:18
Но придётся играть без зрителей.
773sergeytank
773sergeytank
11 октября в 11:09
В таком случае Наполи покинет вышку со своими технарями.
STVA 1
STVA 1
11 октября в 11:08
Всё неоднозначно..
Анпилкин
Анпилкин
11 октября в 11:01
Можно и пересидеть капилюху
Q-J-G
Q-J-G
11 октября в 10:56
Это спорный вопрос...
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