Индзаги: «Чемпионат нельзя останавливать»

Главный тренер «Лацио» считает, что нельзя останавливать чемпионат Италии, несмотря на массовые заражения коронавирусом в клубах.

Мы знали, что проблема с коронавирусом вернется осенью. Сейчас мы более подготовлены и внимательно относимся к мерам предосторожности.

Мы должны осознать, что нам придется с этим жить. Пока нет вакцины, нам придется двигаться дальше. Чемпионат нельзя останавливать.