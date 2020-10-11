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Манчини: «Жаль, что мы никогда не видели Левандовски в Серии А»

11 октября 2020, 09:27
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша0 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о футбольном таланте нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Левандовски — один из лучших центральных нападающих в мире вот уже несколько лет. Жаль, что мы никогда не видели его в Серии А. Он лидер сборной Польши, но в этой команде есть и другие отличные футболисты. Справедливо будет сказать, что любой команде мира будет непросто играть против Левандовски.

Напомним, что сегодня сборные Италии и Польши сыграют между собой в матче Лиги Наций.

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Все комментарии
Lucky luciano
Lucky luciano
11 октября в 12:01, ред.
Ну он в 2010 году вроде уже был в Дженоа на просмотре,прошел медосмотр и даже дерби посетил,но президент Дженоа в последний момент от него отказался
ЮЗИК
ЮЗИК
11 октября в 11:26
Вы даже Дзюбу там не видели
STVA 1
STVA 1
11 октября в 10:05
Так бывает
ABir
ABir
11 октября в 10:01
Это в оправе Баварии Он брильянт, а в сборной Польши будем посмотреть
Анпилкин
Анпилкин
11 октября в 09:59
Все еще в переди
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 09:34
Роберт сила и мощь.
Gahi
Gahi
11 октября в 09:33
Каждая лига желает иметь такого качества игрока как Левадовский.
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