Манчини: «Жаль, что мы никогда не видели Левандовски в Серии А»

Главный тренер сборной Италии поделился мнением о футбольном таланте нападающего «Баварии» .

Левандовски — один из лучших центральных нападающих в мире вот уже несколько лет. Жаль, что мы никогда не видели его в Серии А. Он лидер сборной Польши, но в этой команде есть и другие отличные футболисты. Справедливо будет сказать, что любой команде мира будет непросто играть против Левандовски.