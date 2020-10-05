Аттракцион неслыханной щедрости в Роттердаме. Как вести 4:0 и не выиграть

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сегодня, 16:50

«Соккер.ру» рассказывает о главных событиях четвёртого тура чемпионата Нидерландов.

После четырёх туров в Эредивизие сразу три лидера. И среди них нет ни «Аякса», ни «Алкмара». Зато присутствует «Фейеноорд», соперник ЦСКА по Лиге Европы. Несмотря на вспышку коронавируса внутри роттердамской команды.

Тройка с бубенцами

В субботу прокатилась новость. В «Фейеноорде» вспышка коронавируса, матч с «Виллемом II» под угрозой срыва. Потом выяснилось, что инфицированных двое и их наличие не помешает команде Дика Адвоката сыграть в Тилбурге. Имена заболевших держатся в секрете. Возможно, один из них Лутшарел Геертруида, не выходивший на поле.

«Фейеноорд» довольно легко пропустил на 13-й минуте. Игроки гостей просто наблюдали, как Эвангелос Павлидис пробил после розыгрыша углового. Но потом роттердамцы перехватили инициативу и столь же легко отыгрались. Прострел Жоау Тейшейры и удар никем не прикрытого Ригесиано Хапса. После перерыва свой первый гол в составе «Фейе» забил бывший лидер «Витесса» Брайан Линссен. А потом положил парочку мячей Стевен Бергейс. Как же он расцвёл при Адвокате. В итоге 4:1 в пользу «Фейе», а лучшая разница мячей вывела команду на первую строчку.

В другом брабантском городе (Эйдховене) ПСВ на классе обыграл «Фортуну» 2:0. Ранний гол Донуэлла Малена предопределил ход встречи. Два гола хозяев поля были отменены бригадой VAR . Ближе к концу второго тайма вышедший на замену Нони Мадуеке поразил ворота Алексея Кошелева, закрепив успех. Старт команды Рогера Шмидта стоит признать успешным.

Третий лидер («Херенвен») выстоял в Утрехте, даром что по воротам Эрвина Мюлдера было нанесено около сорока ударов, а фризы доигрывали в меньшинстве. Усилий «Утрехта» хватило на единственный гол Гирано Керка — ничья 1:1. Гости даже вели в счёте после удара Хенка Вермана.

Серо-голубой «Аякс»

«Аякс» второй раз подряд неудачно посетил Гронинген. Теперь чемпионы проиграли 0:1. Игравшие в необычно серо-голубой форме аяксиды имели массу возможностей, чтоб решить все вопросы до перерыва. Но все удары «Аякса» шли мимо ворот.

В начале второго тайма хозяева уличили момент и провели быструю атаку. С ударом Йоргена Ларсена Андре Онана справился, но на беду «Аякса» рядом пробегал Ремко Бальк, который и добил мяч в сетку. В дальнейшем серо-голубой «Аякс» приступил к осаде ворот хозяев, но почти все удары шли в молоко. Лишь раз Падту удалось проявить себя во всей красе, когда он прервал опаснейший прострел. Душан Тадич добивал наверняка, но попал в штангу. Мяч отскочил к Класу-Яну Хунтелару, но ветеран пробил в перекладину. В итоге «Гронинген» удержал свой скромный перевес и нанёс чемпиону первое поражение в сезоне.

Как «орлы» заклевали «Геракла»

Очень хорош по осени «Витесс». На этот раз «орлы» крупно победили «Хераклес». Такой миф о Прометее наоборот. В оригинале главный герой греческого эпоса Геракл победил хищную птицу, мучившую титана, подарившего людям огонь. Но футбольный «Геракл» рассыпался ещё в первом тайме после ударов Лоиса Опенды и Уссамы Дарфалу. После перерыва ещё один Уссама (Таннане) закрепил победу «орлов» — 3:0. «Витесс» набрал девять очков, обошёл «Аякс» за счёт разницы мячей и пристроился вслед за тройкой лидеров.

Записал первые три очка в таблицу «Ден Хааг», обыгравший в гостей «Венло» 2:1. Победный гол «аисты» забил в добавленное время, отличился Давид Филипп. «Твенте» потерял два очка в домашней игре с «Эмменом». Дежурный гол Вацлва Черны не помог. Девятый матч тура между «Ваалвейком» и «Зволле» был перенесен.

Шестнадцать спартанцев

Третий и самый именитый Уссама голландского футбола (Идрисси) покинул «Алкмар» и подписал контракт с «Севильей». Его, теперь уже бывший клуб, неважно начал сезон и намеревался поправить дела победой в Роттердаме. Тем более что «Спарта» стартовала ещё хуже.

В первом тайме «Алкмар» делал на поле всё, что хотел. Точнее почти всё. Незадолго до перерыва Теун Купмейнерс, справедливо считающийся одним из лучших пенальтистов Эредивизие, не забил 11-метровый. Было это при счёте 4:0 в пользу АЗ . Закария Абухлал и Дани Де Вит к тому времени оформили по дублю, благо оборона спартанцев этому не препятствовала, а даже содействовала. Вратарь Бенжамен ван Леер тоже постоянно терял позицию в воротах, потому и пропустил пару лишних мячей. Казалось, что с такой игрой вице-чемпион забьёт с десяток и не вспотеет. Нереализованный Купмейнерсом пенальти не вызвал какого-либо огорчения. Тем более что «Алкмар» не должен был забыть недавний конфуз в игре с «Фортуной». Там 3:1 превратились в 3:3. Но 4:0 это всё же не 3:1.

Но был и второй тайм. На десятой минуте которого случился глупейший гол имени Марко Бизо. Вратарь «Алкмара» заигрался с собственным защитником, нападающий «Спарты» Эммануэль Эмегха едва не отобрал мяч. Бизо схватил мяч руками на линии вратарской. Марко поставил в стенку весь личный состав — не помогло. Спартанцы разыграли свободный, и Адбу Харруи отыграл один гол. Второй гол тоже на совести Бизо, проворонившего дальний удар Дирка Абельса. На 86-й минуте несбыточная ещё недавно мечта роттердамцев спасти игру перестала быть несбыточной. В ворота гостей был назначен пенальти. Бизо, исправляя ошибку собственного защитника, сбил Свена Миянса. Пенальти и жёлтая карточку вратарю, уже вторая в матче. Первая была в эпизоде со свободным. Марко отправился досматривать футбол в раздевалку, а в ворота встал Хоби Верхулст. Который был не в силах отразить удар Леннарта Ти — 3:4. А в уже добавленное время второй вратарь «Алкмара» не среагировал на дальний удар Свена Миянса — 4:4. Шестнадцать игроков «Спарты» — одиннадцать футболистов стартового состава и пятеро вышедших на замену сотворили чудо — спасли безнадёжно проигранную встречу. Им бы ещё минут пять накинуть, пятый бы забили. «Алкмар», третий раз подряд сыгравший вничью, идёт без поражений. Но и без побед. Только тринадцатый.

В бомбардирской гонке впереди Стевен Бергейс. Капитан «Фейеноорда» отличился уже шесть раз. Четыре гола на счету Йоргоса Якумакиса из «Венло». По три точных удара у Дани Де Вита («Алкмар»), Вацлава Черны («Твенте») и Эвангелиса Павлидиса («Виллем II»).

В чемпионате наступает двухнедельный перерыв. Сборная Голландии сыграет все встречи Лиги наций. Обе в гостях. 11 октября с командой Боснии и Герцеговины, а 14 — с итальянцами. Посмотрим на премьеры Франка Де Бура.