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Спортдиректор «Лацио»: «Пандемия дала нам возможность подписать Мурики»

12 октября 2020, 20:41

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что клуб вряд ли смог бы подписать нападающего Ведата Мурики, если бы не ситуация с коронавирусом. Летом римский клуб подписал 26-летнего форварда из «Фенербахче» за 20 миллионов евро.

Если бы мы не жили во времена коронавируса, мы бы не купили Ведата за эти деньги. Возможно, мы вообще не смогли бы этого сделать. Пандемия дала нам возможность подписать его.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
12 октября в 22:57
От этой пандемии много благо, с одной стороны!
Zenit_84
Zenit_84
12 октября в 20:50
Хоть кому-то пандемия помогла
Подписали в Турции Мурики
Карта хорошо легла
Теперь играет в Лацио Мурики.
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 20:49
пусть это будет на пользу))
Q-J-G
Q-J-G
12 октября в 20:42
И в плохом, возможно отыскать хорошее...
ДСА
ДСА
12 октября в 20:42
Для кого-то пандемия благо.
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