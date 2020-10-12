Спортдиректор «Лацио»: «Пандемия дала нам возможность подписать Мурики»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что клуб вряд ли смог бы подписать нападающего Ведата Мурики, если бы не ситуация с коронавирусом. Летом римский клуб подписал 26-летнего форварда из «Фенербахче» за 20 миллионов евро.
Если бы мы не жили во времена коронавируса, мы бы не купили Ведата за эти деньги. Возможно, мы вообще не смогли бы этого сделать. Пандемия дала нам возможность подписать его.
Подписали в Турции Мурики
Карта хорошо легла
Теперь играет в Лацио Мурики.
Подписали в Турции Мурики
Карта хорошо легла
Теперь играет в Лацио Мурики.