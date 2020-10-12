Спортдиректор «Лацио»: «Пандемия дала нам возможность подписать Мурики»

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12 октября 2020, 20:41

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что клуб вряд ли смог бы подписать нападающего , если бы не ситуация с коронавирусом. Летом римский клуб подписал 26-летнего форварда из «Фенербахче» за 20 миллионов евро.