Срочно нужен трансфер. «Зенит» оставил брешь в ЛЧ для Холанда и Иммобиле

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11 октября 2020, 13:03

Потеря опытных защитников основы приведет к беде. «Соккер.ру» — о запоздалых футбольных поисках чемпионов.

Прохин против Холанда с Иммобиле – не выход

После ухода Ригони и подписания Вендела у «Зенита» восемь легионеров в заявке. При новом лимите иностранный центральный защитник в резерве – не вариант. Также отсекаются все перспективные иностранные молодые ребята. Но если Ракицкий или Ловрен не смогут сыграть, то 19-летний Прохин не справится против чумовых атакующих линий «Лацио» и «Боруссии» Д. «Брюгге» тоже умеет кусаться – первые по голам в новом бельгийском сезоне, 21 мяч в 8 играх.

Семак не доверился воспитаннику Прохину в матче против ЦСКА в чемпионате – Сантос снова сменил позицию. Но это эксперимент, бразильцу не хватит атлетизма для игры в центре в ЛЧ . И нельзя исключать вариант потери и Ловрена, и Ракицкого в пятом или шестом турах Лиги чемпионов. Хорват нередко бывал в лазарете. А украинец к последним решающим матчам в группе может собрать карточек на дисквалификацию, впрочем, как и Деян – тоже жестко играет.

Против Холанда и Иммобиле играть с парой Сантос – Прохин будет безумством. Даже если в ЛЧ не пойдут навстречу и нового центрального защитника «Зенита» уже нельзя заявить в ЛЧ , то задачи в РПЛ никто не отменял. Ракицкий недавно брал паузу, Ловрен подлечивал болячки. А Семак не уставал повторять, что нужен не только созидательный хавбек в центре (Вендел неплохо возит мяч, задачу селекционеры выполнили), но и российский центральный защитник с пасом, раз легионера подписать нельзя.

Кутепова, Осипенко и Евгеньева не хотят отпускать

Семак подтвердил интерес к отечественному центральному защитнику. И сделал важную ремарку – те, кто подходил «Зениту», нужны нынешним клубам, их банально не отпустили. Лишь когда говорим о Чистякове, что родился в Ленинградской области и воспитывался в школе «Зенита», то возвращение было делом решенным. Договорились, Терентьева собирались отправить по знакомому маршруту в «Ростов».

А затем Чистяков получил травму. Обошлось без «крестов», поэтому вернулся к тренировкам, но пока не играет. Также «Зенит» попытался подписать конкурента Дмитрия – Осипенко. Но «Ростов» в этом случае, по заявлению разных инсайдеров, заломил нереальную цену – 12-15 млн евро, зная о дефиците центральных защитников с российскими паспортами.

Поэтому Семак точно попросил забросить удочки в пруд «Спартака» — Кутепов не подходит тактике Тедеско так, как Маслов. Но Илье мало смысла из резерва москвичей идти на лавку петербуржцев. В этом загвоздка – нужен сменщик. Но классный. Если говорить о фактических показателях, то из российских защитников заметно начал сезон разве что Евгеньев. Бывали странные разовые ошибки, но сыграл стабильнее, чем тот же Дивеев, которого отметил Акинфеев.

Но у Гинера и Миллера пакт о ненападении – Фернандес и Влашич не в футболке «Зенита». Вот и защитника «армейцев» не заберут. А Евгеньеву расскажут историю Ивана Соловьева, который в 27 лет очутился в Узбекистане. Не стоит идти на лавку петербуржцев в качестве заложника лимита. Здесь именно такой случай. Если бы тот же Новосельцев оправдывал ожидания на тренировках – был бы профессиональным резервистом. Но Иван не справился с ролью, оказался в «Сочи».

Кроме молодежи, есть один известный ветеран

Черчесов сделал рекламу крепкому Жирову. Но ему интереснее предложение любого из аутсайдеров Бундеслиги, нежели скамейка «Зенита». Если бы бывший футболист «Анжи» хотел строго денег, то давно нашел бы теплое место в клубах РПЛ . Также из-за ограниченности вариантов и понимания, что задача у скаутов специфическая, «Зенит» пошел в ФНЛ , перебирают молодых.

Артем Мещанинов в 24 года играет за «Балтику». Это петербуржец, пару лет был в школе «Зенита». Вот только со времен Лепехина и Катульского российские центральные защитники в северном клубе не пользовались популярностью. Успеха добивались легионеры, а сам Мещанинов завершал футбольное образование в «Банике» в Чехии, где и играл до прошлого года.

Ничего особенного в действиях молодого человека нет. Но руководство «Зенита» такие трансферы любит. Обляков не был нужен в основе, но мечтали вернуть, поскольку земляк. Так что Мещанинов – кандидат, но «Зенит» также может подписать Нойштедтера. Роман согласится посидеть на скамейке, хотя юристам клуба загодя следовало проверить, могут ли внести изменения в заявку ЛЧ так поздно? Возможно, поезд ушел, остается только подстраховка в РПЛ и Кубке России.

Просчитались, тонкого решения не осталось

Дюкову стоило продавить лимит «10+17». Оставили бы Мамману или Осорио на лавке и спокойно сражались бы за плей-офф Лиги чемпионов. Но раз прогадали, то пора Медведеву вспоминать, что семья Нойштедтера тоже связана с «Зенитом», как и Мещанинов. Отец Романа играл в дубле клуба, а сам немецко-российский универсальный футболист остался без команды, его подписать просто.

Прохин будет на перспективу – если Данила начнет стремительно развиваться, то окажется в основе, не помешают со временем ни Ловрен, ни Ракицкий. Но после ухода Ивановича, Осорио и Мамманы нужен кто-то постарше. И хороших вариантов мало. Таланты не хотят на скамейку из основы конкурентов «Зенита». А стоимость российских игроков при «8+17» не упала.

Семаку нужно решение руководства. Боссы поставили себе «твердую четверку» за трансферную кампанию. Но чтобы Холанд с Иммобиле не отправили на пересдачу – Ракицкий и Ловрен должны быть свежими для ЛЧ . Если у Нойштедтера нет проблем со здоровьем, если жена не против Санкт-Петербурга, то это неважный для основы, но приемлемый для легких матчей РПЛ вариант.