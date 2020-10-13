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В «Ювентусе» подтвердили ещё один случай заражения коронавирусом

13 октября 2020, 21:00

«Ювентус» на официальном сайте сообщает, что тренер туринской команды U23 Ламберто Дзаули заразился коронавирусом.

Результат теста специалиста на COVID-19 оказался положительным.

«В соответствии с регламентом и протоколом, с настоящего момента команда находится в фидуциарной изоляции. Это позволит игрокам, которые не заразились коронавирусом, проводить регулярные тренировки, но не иметь контакт с людьми за пределами команды. Клуб находится в постоянном контакте с компетентными органами здравоохранения», — говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Леон Бугаев
Леон Бугаев
13 октября в 21:11
Рон всех перезаражал.
STVA 1
STVA 1
13 октября в 21:06
Это не есть хорошо
волгодон 2
волгодон 2
13 октября в 21:02
Кристина на хвосте принесла,ну или скорее под хвостом)
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