В «Ювентусе» подтвердили ещё один случай заражения коронавирусом

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13 октября 2020, 21:00

«Ювентус» на официальном сайте сообщает, что тренер туринской команды U23 Ламберто Дзаули заразился коронавирусом.

Результат теста специалиста на COVID-19 оказался положительным.

«В соответствии с регламентом и протоколом, с настоящего момента команда находится в фидуциарной изоляции. Это позволит игрокам, которые не заразились коронавирусом, проводить регулярные тренировки, но не иметь контакт с людьми за пределами команды. Клуб находится в постоянном контакте с компетентными органами здравоохранения», — говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.