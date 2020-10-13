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Иньеста — в числе номинантов на звание лучшего атакующего хавбека в истории

13 октября 2020, 01:21

Издание France Football объявило список номинантов на звание лучшего атакующего полузащитника в истории.

В списке из 20 претендентов значатся: Роберто Баджо (Италия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Альфредо Ди Стефано (Испания), Раймон Копа (Франция), Энцо Франческоли (Уругвай), Ладислав Кубала (Чехословакия, Венгрия, Испания), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина), Алессандро Маццола (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), Пеле (Бразилия), Сократес (Бразилия), Мишель Платини (Франция), Франческо Тотти (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия), Джанни Ривера (Италия), Зинедин Зидан (Франция).

Ранее стали известны номинанты на звание лучшего полузащитника оборонительного плана.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
13 октября в 19:44
Диего Армандо Марадона без сомнений.
Даже гол который рукой забыл надо уметь.
Корол футбола просто талант
Сп62
Сп62
13 октября в 17:54
Разве можно выбирать между вкусным и красивым. Названные претенденты все разные и все прекрасные игроки. Я не представляю, как их можно сравнивать. Давайте сравним картину Айвазовского и скульптуру Микель Анжело.
DAD81
DAD81
13 октября в 17:36
Пожалуй, в этом списке, он один из аутсайдеров. Величины!!!
Верг
Верг
13 октября в 16:38
Зидан, Платини и Баджио
Killofwrath
Killofwrath ответ eleven LC (раскрыть)
13 октября в 15:10
зидан бревно на фоне иньесты
just futball
just futball
13 октября в 15:04
Чем Зидан лучшее Иньесты?
Зидан: 1 ЧМ, 1 ЧЕ, 1 ЛЧ, 1 ЗМ.
Иньеста: 1 ЧМ, 2 ЧЕ, 4 ЛЧ, 0 ЗМ.
Нази
Нази
13 октября в 14:41
О боже мозг сломается от стольких звёзд. Правда и нападающих туда воткнули.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
13 октября в 13:02
Он среди опорников. А где посредственный Пол Сколз?)
eleven LC
eleven LC ответ Killofwrath (раскрыть)
13 октября в 12:32
Зидан,без вариантов!
Killofwrath
Killofwrath
13 октября в 10:41
Если смотреть на реально атакующих полузащитников - то выбор очевиден - это Иньеста
Killofwrath
Killofwrath ответ eleven LC (раскрыть)
13 октября в 10:40
очевидно, нет)
d_fincher
d_fincher
13 октября в 10:32
Я за Зидана. Умнейший футболист. Лидер.
Мessi 10
Мessi 10
13 октября в 09:38
Иньеста топ. Игрок с минимумом брака.
berda2003
berda2003
13 октября в 09:29
дошли до маразма, по какой схеме определяют лучших? почему бы не взять схему "W", где 5 нападающих и два защитника?.. потом можно ещё определить, кто лучший левша, кто аут чаще и дальше бросал, кто чаще смещался в право и влево, кто тренера послал лучше всех и т.д.
DXTK
DXTK
13 октября в 08:47
если выбирать лучшего полузащитника в истории футбола я бы поставил бы Иньесту.......
zenit_forever2014
zenit_forever2014
13 октября в 08:30
Иньеста лучший, однозначно!!!
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
13 октября в 08:05
Где жерард ?
Chivas1
Chivas1
13 октября в 08:00
Марадона 🇦🇷
best-koresh
best-koresh
13 октября в 07:53
Нет Рональдиньо и половина из списка это нападающие. Точно футбольные люди составляли список?
25процентный клоун
25процентный клоун
13 октября в 07:51
Джо Бест
SHMEL
SHMEL
13 октября в 07:49
Очень много достойных, трудно выбирать.
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 07:23
баджо лучший однозначно)))
eleven LC
eleven LC
13 октября в 06:23
Здесь лучший Зидан!
Juve14
Juve14
13 октября в 05:57
    Командир танка
    Командир танка
    13 октября в 03:57
    Баджо, Хаджи, Пушкаш
    Gahi
    Gahi ответ da da da (раскрыть)
    13 октября в 02:29, ред.
    Согласно этого списка который предложили. Там много вопросов, но раз вынесли на рассмотрение данные кандидатуры то объективно это Пеле. Удачи
    Q-J-G
    Q-J-G
    13 октября в 02:26
    Как возможно сравнивать Пеле и Иньесту, которые играли в разное время, и абсолютно в разный футбол???! Все эти номинации, настолько условны, что воспринимать всерьёз их никак не стоит...
    da da da
    da da da ответ Gahi (раскрыть)
    13 октября в 02:19
    могут,Пеле форвард,поэтому все остальное не важно,как и Пушкаш.))
    peppery
    peppery ответ Gahi (раскрыть)
    13 октября в 02:14
    Я бы посмотрел как первые два золота он взял бы без Гарринчи, ага. Вот кто был настоящим королем.
    Gahi
    Gahi
    13 октября в 02:03
    Здесь какие могут быть вопросы Эдсон Арантис ду Насименту, Король футбола ПЕЛЕ. Хотя все достойны и каждый занимает заслуженно своё место в истории мирового футбола. Но Пеле единственный футболист который становился три раза Чемпионом Мира как игрок в 1958,1962 и 1970 годах, участник четырёх чемпионатов мира. Лучший футболист ХХ века по версии футбольной Комиссии ФИФА. Является лучшим спортсменом ХХ века по версии Международного Олимпийского Комитета.
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