Иньеста — в числе номинантов на звание лучшего атакующего хавбека в истории

Издание France Football объявило список номинантов на звание лучшего атакующего полузащитника в истории.
В списке из 20 претендентов значатся: Роберто Баджо (Италия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Альфредо Ди Стефано (Испания), Раймон Копа (Франция), Энцо Франческоли (Уругвай), Ладислав Кубала (Чехословакия, Венгрия, Испания), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина), Алессандро Маццола (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), Пеле (Бразилия), Сократес (Бразилия), Мишель Платини (Франция), Франческо Тотти (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия), Джанни Ривера (Италия), Зинедин Зидан (Франция).
Ранее стали известны номинанты на звание лучшего полузащитника оборонительного плана.
Даже гол который рукой забыл надо уметь.
Корол футбола просто талант
Даже гол который рукой забыл надо уметь.
Корол футбола просто талант
Зидан: 1 ЧМ, 1 ЧЕ, 1 ЛЧ, 1 ЗМ.
Иньеста: 1 ЧМ, 2 ЧЕ, 4 ЛЧ, 0 ЗМ.
Зидан: 1 ЧМ, 1 ЧЕ, 1 ЛЧ, 1 ЗМ.
Иньеста: 1 ЧМ, 2 ЧЕ, 4 ЛЧ, 0 ЗМ.