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France Football номинировал 20 игроков на звание лучшего опорника в истории

12 октября 2020, 22:26

Французское издание France Football номинировало 20 футболистов на звание лучшего опорного полузащитника в истории.

В списке претендентов значатся: Жерсон (Бразилия), Йожеф Божик (Венгрия), Серхио Бускетс (Испания), Хосеп Гвардиола (Испания), Йозеф Масопуст (Чехия), Диди (Бразилия), Пауло Фалькао (Бразилия), Лотар Маттеус (Германия), Стивен Джеррард (Англия), Хаби Алонсо (Испания), Йохан Неескенс (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия), Луис Суарес Мирамонтес (Испания), Фернандо Редондо (Аргентина), Марко Тарделли (Италия), Франк Райкард (Нидерланды), Жан Тигана (Франция), Бернд Шустер (Германия), Кларенс Зеедорф (Нидерланды) и Хави (Испания).

Единственным игроком из данного списка, кто продолжает карьеру, является 32-летний Бускетс, выступающий за «Барселону».

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
15 октября в 07:16
Хави и Пирло ))))Для Хайп эти имена вписывали ?
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
14 октября в 07:01
Что? Напихали в список атакующих полузащитников и забыли про Виейра и Макелеле??? Ну и кого-нибудь из нынешней "молодежи" могли бы включить - Канте или Каземиро!
faneng
faneng
14 октября в 01:05, ред.
Жерсон, Божик, Масопуст, Диди, Тарделли, Тигана, Шустер, Фалькао, Суарес, Неескенс - не видел, как они играли.
Бускетс - хороший опорник, но ХавИньеста обеспечивали тотальный контроль мяча и поэтому у Вальдеса, Рамоса, Пике, Пуйоля, Касильяса, Бускетса всегда было мало работы.
Гвардиола, Пирло, Хави, Райкаард, Зеедорф - не опорники, это плеймейкеры.
Маттеус и Джеррард - не совсем опорники, это универсалы, бокс-ту-бокс.
Хаби Алонсо - хороший опорник, очень умный игрок.
Редондо - средний игрок, явно лишний в списке.

Мой рейтинг опорников:
1. Дунга
2. Дешам
3. Маттеус
4. Макелеле
5. Швайнштайгер

Недвед - не опорник, плеймейкер типа Зидана и Скоулза.
French Montana
French Montana
13 октября в 17:08
Жилберто Силва был лучшим.
Ислам0926
Ислам0926
13 октября в 13:17
Где Гаттузо и Недвед
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
13 октября в 12:56
Джеррарда рад видеть, но как опорник Хаби Алонсо круче
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
13 октября в 10:46
Эдгар Давидс, Макелеле, Виера..
galem72
galem72
13 октября в 10:27, ред.
Довольно-таки упоротый список. Джерард — опорник? Хави — опорник? Да, Стиви выходил на опору, как и на райтбак, и райтмидл, но это не значит, что он правый полузащитиник.
Посредственный гвардиола в списке претендентов на звание лучшего ОПЗ и нет реально топового Виейра? Ужасно субъективная подборка фамилий.
mphuZ
mphuZ
13 октября в 10:26
Что тут делают Джеррад, Пирло и, тем более, Хави? Они ни разу не опорные полузащитники?

А лучший опорный - это Виейра, но его в список даже не включили.
Incredulous
Incredulous
13 октября в 09:21
Хорошие там спецы сидят, которые Хави в опорники зачислили, и это при том, что он признан одним из лучших плеймейкеров в современном футболе.
Van Vanovich
Van Vanovich
13 октября в 08:50, ред.
Еще бы добавил Эффенберга, мотор Баварии, как он поджигал своих одноклубников. Вроде не техничный и казалось бы не совсем полезный, но мотором был крутым! И конечно пасы были хорошие.
Van Vanovich
Van Vanovich
13 октября в 08:48
хотя не знал, что Зеедорф-опорник)
Naimi Nabi
Naimi Nabi
13 октября в 08:46
действительно величайшие
Zloi iron
Zloi iron
13 октября в 08:43
Маттеус,Зеедорф,Пирло!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
13 октября в 08:41
Йохан Неескенс, Франк Райкард, Кларенс Зеедорф и Найджел де Йонг!
yrasikos22
yrasikos22
13 октября в 08:37
Пирло !!!
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
13 октября в 08:08
Опа , жерард ))) футболист , который никогда не выигрывал АПЛ )))
А когда ливер почти выиграл чемпионат , жерард поскользнулся и смотрел за Демба бой сзади )))
все понятно с этим рейтингом
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 октября в 07:39
Где Вийера и что тут забыл Гвардиола, который был посредственным игроком, также Хави и Джеррадж близко не опорники, весьма противоречивая 20-ка
Agamaga
Agamaga ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
13 октября в 07:09
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    13 октября в 05:08
    1 Джеррард
    2 Алонсо
    3 Хави
    da da da
    da da da
    13 октября в 02:17
    Хави или Пирло,у Хави будет преимущество в виде общей результативности и выигранных трофеев.
    Islam0500
    Islam0500
    13 октября в 01:08
    Хави разве не плеймейкером был?
    Chivas1
    Chivas1
    13 октября в 01:02
    Маттеус!
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us
    13 октября в 01:01
    Виейра?
    Gelious
    Gelious
    13 октября в 00:40, ред.
    Ахаха Гвардиола Бускетс
    Palex
    Palex ответ протон1 (раскрыть)
    13 октября в 00:37
    Если брать нападающего, то это Блохин и Бышовец,если защитник, то я назвал бы из более старого поколения Ловчева из более свежих 20 века Чивадзе. Это те, чью игру я застал.
    протон1
    протон1 ответ Palex (раскрыть)
    13 октября в 00:29
    называй. афишируй. хочу вспомнить
    Palex
    Palex ответ протон1 (раскрыть)
    13 октября в 00:22
    Протасов, как- то ни к месту, собственно, как и Кузнецов. У нас были и по- круче и по- звезднее.
    DEIVID 2
    DEIVID 2 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    13 октября в 00:20
    Каземиро конечно хороший игрок, но орать, что он лучший опорник в истории это бред. Посмотри что делал Матеус и как он вёл сборную ФРГ к победе на ЧМ. Сомневаюсь, что Каземиро сильнее легенды бразильского футбола Диди, двухкратного ЧМ.
    Palex
    Palex
    13 октября в 00:20
    Отдадим предпочтение Маттеусу, хотя бы за то, что у него "Золотой мяч".
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