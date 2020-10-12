France Football номинировал 20 игроков на звание лучшего опорника в истории

Французское издание France Football номинировало 20 футболистов на звание лучшего опорного полузащитника в истории.
В списке претендентов значатся: Жерсон (Бразилия), Йожеф Божик (Венгрия), Серхио Бускетс (Испания), Хосеп Гвардиола (Испания), Йозеф Масопуст (Чехия), Диди (Бразилия), Пауло Фалькао (Бразилия), Лотар Маттеус (Германия), Стивен Джеррард (Англия), Хаби Алонсо (Испания), Йохан Неескенс (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия), Луис Суарес Мирамонтес (Испания), Фернандо Редондо (Аргентина), Марко Тарделли (Италия), Франк Райкард (Нидерланды), Жан Тигана (Франция), Бернд Шустер (Германия), Кларенс Зеедорф (Нидерланды) и Хави (Испания).
Единственным игроком из данного списка, кто продолжает карьеру, является 32-летний Бускетс, выступающий за «Барселону».