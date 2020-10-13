Дзюба и Ловрен сойдутся в теннисном матче на St. Petersburg Open

Бывшая теннисистка Динара Сафина и капитан «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба 18 октября проведут выставочный матч против хорватской теннисистки Ивы Майоли и защитника «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена. Об этом сообщил генеральный директор St. Petersburg Open и петербургского клуба Александр Медведев:
В субботу всех приглашаю и на футбол, домашний матч «Зенита», и на теннис, который проходит в нескольких метрах от футбольной арены. А в воскресенье пройдет теннисный матч сборных России и Хорватии. Наша пара в составе Динары Сафиной и Артёма Дзюбы сыграет против Ивы Майоли и Деяна Ловрена.
St. Petersburg Open проходит с 12 по 18 октября.
Недавно Дзюба и Ловрен посоревновались в викторине.
А то на поле, еле копыта волочит, а тут воспрял парняга духом и кортом..:)))
А то на поле, еле копыта волочит, а тут воспрял парняга духом и кортом..:)))
а тут еще теннис...
странно.
а тут еще теннис...
странно.