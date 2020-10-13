Дзюба и Ловрен сойдутся в теннисном матче на St. Petersburg Open

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13 октября 2020, 17:45

Бывшая теннисистка Динара Сафина и капитан «Зенита» и сборной России по футболу 18 октября проведут выставочный матч против хорватской теннисистки Ивы Майоли и защитника «Зенита» и сборной Хорватии . Об этом сообщил генеральный директор St. Petersburg Open и петербургского клуба Александр Медведев:

В субботу всех приглашаю и на футбол, домашний матч «Зенита», и на теннис, который проходит в нескольких метрах от футбольной арены. А в воскресенье пройдет теннисный матч сборных России и Хорватии. Наша пара в составе Динары Сафиной и Артёма Дзюбы сыграет против Ивы Майоли и Деяна Ловрена.

St. Petersburg Open проходит с 12 по 18 октября.

Недавно Дзюба и Ловрен посоревновались в викторине.