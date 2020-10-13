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Дзюба и Ловрен сойдутся в теннисном матче на St. Petersburg Open

13 октября 2020, 17:45

Бывшая теннисистка Динара Сафина и капитан «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба 18 октября проведут выставочный матч против хорватской теннисистки Ивы Майоли и защитника «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена. Об этом сообщил генеральный директор St. Petersburg Open и петербургского клуба Александр Медведев:

В субботу всех приглашаю и на футбол, домашний матч «Зенита», и на теннис, который проходит в нескольких метрах от футбольной арены. А в воскресенье пройдет теннисный матч сборных России и Хорватии. Наша пара в составе Динары Сафиной и Артёма Дзюбы сыграет против Ивы Майоли и Деяна Ловрена.

St. Petersburg Open проходит с 12 по 18 октября.

Недавно Дзюба и Ловрен посоревновались в викторине.

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15 октября Комментарии3
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 октября в 20:19
Вот бы посмотреть!
ermak6848
ermak6848
13 октября в 20:09
интересная затея
particular
particular
13 октября в 19:50
Раз пошла такая пьянка, то хотелось бы для неутомимого Дзюбы ещё 8-ми часовой поединок в кёрлинг, участие в турнире по поднятию тяжестей и выйти на замену в регбийном матче ветеранов Ленинградской области..:)))
А то на поле, еле копыта волочит, а тут воспрял парняга духом и кортом..:)))
Tommy Lee
Tommy Lee
13 октября в 19:02
А Александр Медведев сам бы сыграл против Даниила Медведева. А то видишь ли всё приглашает он.
makkie
makkie
13 октября в 18:53
Погодите, Дзюба в роли деревянной ракетки что ли?)
Пpoтив всех
Пpoтив всех
13 октября в 18:51, ред.
Перед матчем Дзюбу, по методу Молло ,тщательно разомнет Азмун
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
13 октября в 18:49
Дзюба уникум)
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ НАВСЕГДА (раскрыть)
13 октября в 18:43
Ты же знаешь, Дзюба такой непостоянный!)
Loko57
Loko57
13 октября в 18:39
От скуки на все руки.
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
13 октября в 18:37
Шары они с азмуном гоняют в другом месте(
Анд-м
Анд-м
13 октября в 18:32
Жду отчаеную борьбу 😆👍6:7 *7:6 *7:6
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
13 октября в 18:31
Шары будут гонять?!)
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 октября в 18:29
.
sv_1969
sv_1969
13 октября в 18:28
Героическая ничья!!!
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
13 октября в 18:28
Отскакивать будет как от стенки?
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 18:25
Дереву как раз в теннис и играть.
kolpino08
kolpino08
13 октября в 18:21
Дзюба на поле уже ноги еле переставляет...
а тут еще теннис...

странно.
Gelious
Gelious
13 октября в 18:21
    ДАША Д
    ДАША Д
    13 октября в 18:21
    Будут играть в поддавки.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    13 октября в 18:19
    Победы Дзюбе на St. Petersburg Open
    memphis
    memphis
    13 октября в 18:11
    А Дзюба кричать как Шарапова будет?
    DEIVID 2
    DEIVID 2
    13 октября в 18:10
    Из них только ракетки делать для бадминтона, а они в теннис собрались играть.
    David Young
    David Young
    13 октября в 18:10
    Дзюба, конечно же, "героически" победит.
    shlomo
    shlomo
    13 октября в 17:58, ред.
    А вот этот матч я бы с удовольствием посмотрел ...кстати Артем очень не плохо играет в тенис (ну не профессионал, но и кое что умеет)...и как он сказал в одном интервью: "...В обоих видах спорта нужно быстро думать, молниеносно принимать решения. Плюс требуется очень хорошая физическая готовность, нужно уметь быстро перебирать ножками. Нужно больше думать, чем бегать, нужно быть хитрым и на футбольном поле, и на корте...."...а вот про Ловрена ничего сказать не могу...:((((..единственное, что ездит довольна скромных машинах, как Range Rover, Ferrari 812 Superfast и имеет собственный отель на хорватском острове Паг.....
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 октября в 17:55
    это беда))) он по футбольному мячу не всегда попадает то)))))))))))
    beefs
    beefs
    13 октября в 17:47
    ну Дзюба, он еще и теннисист...
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