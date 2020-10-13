Футболистам «Наполи» разрешили вернуться домой после самоизоляции на базе

«Наполи» завершил свой период изоляции на базе в Кастель-Вольтурно, игрокам «адзурри» было разрешено вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.
Футболистам «Наполи» пришлось изолироваться, после того как в клубе было выявлено три подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
«После последних отрицательных результатов тестов местное управление здравоохранения дало зеленый свет клубу закончить период изоляции на тренировочной базе и разрешило отправиться домой», - говорится в заявлении «Наполи» в твиттере.