Футболистам «Наполи» разрешили вернуться домой после самоизоляции на базе

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13 октября 2020, 20:46

«Наполи» завершил свой период изоляции на базе в Кастель-Вольтурно, игрокам «адзурри» было разрешено вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

Футболистам «Наполи» пришлось изолироваться, после того как в клубе было выявлено три подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

«После последних отрицательных результатов тестов местное управление здравоохранения дало зеленый свет клубу закончить период изоляции на тренировочной базе и разрешило отправиться домой», - говорится в заявлении «Наполи» в твиттере.