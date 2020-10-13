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Футболистам «Наполи» разрешили вернуться домой после самоизоляции на базе

13 октября 2020, 20:46

«Наполи» завершил свой период изоляции на базе в Кастель-Вольтурно, игрокам «адзурри» было разрешено вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

Футболистам «Наполи» пришлось изолироваться, после того как в клубе было выявлено три подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

«После последних отрицательных результатов тестов местное управление здравоохранения дало зеленый свет клубу закончить период изоляции на тренировочной базе и разрешило отправиться домой», - говорится в заявлении «Наполи» в твиттере.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 21:34
ну это они поспешили)))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 октября в 21:20
Жёны наверно на седьмом небе от счастья! 😜😜😜😉😉😉
sv_1969
sv_1969
13 октября в 21:07
Это хорошо для них
mihaluch
mihaluch
13 октября в 21:02
Хорошо всё что хорошо кончается.
beefs
beefs
13 октября в 20:52
Вот Вам и корона...
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 20:46
Здоровья им всем!
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