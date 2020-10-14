С формы «Интера» пропадет надпись легендарного спонсора Pirelli

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14 октября 2020, 14:47

Tuttosport сообщает, что в ближайшее время у «Интера» сменится титульный спонсор.

Напомним, что действующий титульный спонсор итальянского клуба Pirelli сотрудничает с командой с 1995 года.

На его место, вероятнее всего, придет китайский гигант бытовой техники Hisense.