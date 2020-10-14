С формы «Интера» пропадет надпись легендарного спонсора Pirelli

Tuttosport сообщает, что в ближайшее время у «Интера» сменится титульный спонсор.
Напомним, что действующий титульный спонсор итальянского клуба Pirelli сотрудничает с командой с 1995 года.
На его место, вероятнее всего, придет китайский гигант бытовой техники Hisense.
Журналист итальянской ежедневной деловой газеты Il Sole 24 Ore Марко Беллинаццо подчеркнул, что владельцы Интера, инвестировали почти вдвое меньше, чем Массимо Моратти, за все время своего владения Интером, несмотря на то, что управляют нерадзурри всего не более пяти лет.
По словам Беллинаццо, Моратти инвестировал около 1,3 миллиарда евро в период с 1995 по 2013 год, а Сунинг, владевшие Интером только с лета 2016 года, уже вложили 600 миллионов евро.
Беллинаццо также отметил, сколько нынешние владельцы Милана, Elliot Management, потратили по сравнению с Сильвио Берлускони, который теперь владеет клубом Серии-Б Монца.
«Те, кто опасается серьезности иностранного владения, должны понимать, что в случае с Миланом и Интером проблем нет. И Сунинг, и Эллиотт вложили много средств, соответственно, в консолидацию и перезапуск двух клубов», - пояснил Беллинаццо в интервью итальянской телекомпании Sky Sport Italia.
Затем Беллинаццо продолжил обсуждение текущей ситуации и того, как продолжающаяся глобальная пандемия коронавируса повлияла на ситуацию.
«Моратти инвестировал 1,3 миллиарда евро за годы своего пребывания на посту президента, Сунинг уже инвестировал 600 миллионов евро. Берлускони инвестировал 900 миллионов евро, а Эллиот - 700 миллионов евро.
«Сейчас мы находимся на очень деликатном этапе, когда этап активов важен для развития. Желание состоит в том, чтобы заново открыть утраченное международное измерение".
«Путь замедлился из-за пандемии, вирус сильно бьет и в этом сезоне ударит еще больше. За прошедшие годы "Интер" сумел увеличить структурную выручку на 100 млн евро, в отличие от "Милана", но все же следует учитывать операционные расходы.
Журналист итальянской ежедневной деловой газеты Il Sole 24 Ore Марко Беллинаццо подчеркнул, что владельцы Интера, инвестировали почти вдвое меньше, чем Массимо Моратти, за все время своего владения Интером, несмотря на то, что управляют нерадзурри всего не более пяти лет.
По словам Беллинаццо, Моратти инвестировал около 1,3 миллиарда евро в период с 1995 по 2013 год, а Сунинг, владевшие Интером только с лета 2016 года, уже вложили 600 миллионов евро.
Беллинаццо также отметил, сколько нынешние владельцы Милана, Elliot Management, потратили по сравнению с Сильвио Берлускони, который теперь владеет клубом Серии-Б Монца.
«Те, кто опасается серьезности иностранного владения, должны понимать, что в случае с Миланом и Интером проблем нет. И Сунинг, и Эллиотт вложили много средств, соответственно, в консолидацию и перезапуск двух клубов», - пояснил Беллинаццо в интервью итальянской телекомпании Sky Sport Italia.
Затем Беллинаццо продолжил обсуждение текущей ситуации и того, как продолжающаяся глобальная пандемия коронавируса повлияла на ситуацию.
«Моратти инвестировал 1,3 миллиарда евро за годы своего пребывания на посту президента, Сунинг уже инвестировал 600 миллионов евро. Берлускони инвестировал 900 миллионов евро, а Эллиот - 700 миллионов евро.
«Сейчас мы находимся на очень деликатном этапе, когда этап активов важен для развития. Желание состоит в том, чтобы заново открыть утраченное международное измерение".
«Путь замедлился из-за пандемии, вирус сильно бьет и в этом сезоне ударит еще больше. За прошедшие годы "Интер" сумел увеличить структурную выручку на 100 млн евро, в отличие от "Милана", но все же следует учитывать операционные расходы.