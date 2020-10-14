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С формы «Интера» пропадет надпись легендарного спонсора Pirelli

14 октября 2020, 14:47

Tuttosport сообщает, что в ближайшее время у «Интера» сменится титульный спонсор.

Напомним, что действующий титульный спонсор итальянского клуба Pirelli сотрудничает с командой с 1995 года.

На его место, вероятнее всего, придет китайский гигант бытовой техники Hisense.

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Rheinfall
Rheinfall
14 октября в 20:07
Il Sole 24 Ore: Suning уже вложила вдвое меньше, чем Моратти в Интер

Журналист итальянской ежедневной деловой газеты Il Sole 24 Ore Марко Беллинаццо подчеркнул, что владельцы Интера, инвестировали почти вдвое меньше, чем Массимо Моратти, за все время своего владения Интером, несмотря на то, что управляют нерадзурри всего не более пяти лет.

По словам Беллинаццо, Моратти инвестировал около 1,3 миллиарда евро в период с 1995 по 2013 год, а Сунинг, владевшие Интером только с лета 2016 года, уже вложили 600 миллионов евро.

Беллинаццо также отметил, сколько нынешние владельцы Милана, Elliot Management, потратили по сравнению с Сильвио Берлускони, который теперь владеет клубом Серии-Б Монца.

«Те, кто опасается серьезности иностранного владения, должны понимать, что в случае с Миланом и Интером проблем нет. И Сунинг, и Эллиотт вложили много средств, соответственно, в консолидацию и перезапуск двух клубов», - пояснил Беллинаццо в интервью итальянской телекомпании Sky Sport Italia.

Затем Беллинаццо продолжил обсуждение текущей ситуации и того, как продолжающаяся глобальная пандемия коронавируса повлияла на ситуацию.

«Моратти инвестировал 1,3 миллиарда евро за годы своего пребывания на посту президента, Сунинг уже инвестировал 600 миллионов евро. Берлускони инвестировал 900 миллионов евро, а Эллиот - 700 миллионов евро.

«Сейчас мы находимся на очень деликатном этапе, когда этап активов важен для развития. Желание состоит в том, чтобы заново открыть утраченное международное измерение".

«Путь замедлился из-за пандемии, вирус сильно бьет и в этом сезоне ударит еще больше. За прошедшие годы "Интер" сумел увеличить структурную выручку на 100 млн евро, в отличие от "Милана", но все же следует учитывать операционные расходы.
Kresi frok
Kresi frok
14 октября в 20:06
    Rheinfall
    Rheinfall
    14 октября в 20:06
    К весне следующего года, Интер хочет решить вопрос, связанный со спонсором футболки. Прощание с Pirelli неизбежно, и руководство нерадзурри готовы заключить макси-соглашение о замене бренда. Не менее 30 млн, вот цифра, которую Интер хочет получить от нового спонсора, который заменит Pirelli в 2021-2022 годах. Не секрет, что, если не считать сенсационных сюрпризов, компания, которой суждено заменить Pirelli, будет китайской. И с этой точки зрения, роль Suning обещает быть решающей. В связи с этим, вчера профиль Сунинга в Твиттере возобновил возможное сотрудничество между Сунинг и Hisense. Чжан Цзиньдун недавно встретился с Чжоу Хоуцзянем, лидером транснациональной компании, "родившейся" в Китае и занимающейся разработкой, производством и продажей электрического и электронного оборудования. Разумеется, эти двое говорили и о спонсорстве команды Конте, даже если реклама возможного соглашения таким образом предполагает, что цель также имеет другую цель, а именно «разжечь» интерес одного из других брендов, которые были связаны с «Интером» в прошлом, от Evergrande до Samsung. Важное обновление - вот к чему стремится «Интер». В прошлом сезоне Pirelli внесла 24 млн в казну нерадзурри, включая бонусы, связанные с результатами, достигнутыми в Италии и особенно в Европе. Но Интер неизбежно стремится получить больше. Прекрасно осознавая, что участие в Лиге Чемпионов в течение трех лет и близкая победа в Лиге Европы повысили ценность бренда.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Нази (раскрыть)
    14 октября в 18:58
    и только ГАЗПРОМ не подвластен времени.
    Нази
    Нази
    14 октября в 17:34
    Легендарные формы уходят. Шарп у МЮ, карлсберг у Ливерпуля, Опель у Милана, Федком у Реала..
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    14 октября в 15:27
    Хисенсе?))) Могло быть и хуже. Но это не точно)
    STVA 1
    STVA 1
    14 октября в 15:11
    Китайцы это китайцы)))
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    14 октября в 14:51
      mihaluch
      mihaluch
      14 октября в 14:49
      Надписи пропадают а клуб остаётся.
      beefs
      beefs
      14 октября в 14:48
      китайцы не худший вариант...
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