Богатые против бедных. «Ливерпуль» и МЮ затеяли переворот ради захвата власти в АПЛ

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13 октября 2020, 15:31

«Соккер.ру» разбирается в сути проекта, который может изменить английский футбол до неузнаваемости.

Отчаянные времена требуют отчаянных мер, поэтому сейчас, когда футбол находится на пороге грандиозной финансовой катастрофы, ничуть не удивляет появление любопытных инициатив. На днях издание The Telegraph сообщило, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» подготовили совместный план спасения английского футбола от последствий коронавирусного локаута и продолжающих оставаться актуальными ограничительных мер, которые мешают клубам вести полномасштабный бизнес.

Проект под названием «Общая Картина» должен проложить мост через пропасть, к которой приближается английский футбол, а заодно оздоровить экономику отрасли. Звучит отлично, но уже сейчас это выглядит как инвестиция со стороны топ-клубов: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и другие топ-клубы, которые обязательно к ним примкнут, готовы поделиться доходами с маленькими клубами, чтобы в будущем получить расширенный контроль над АПЛ , что грозит английскому чемпионату превращением в элитный кружок избранных.

Но об этом позже, а пока о действительно важных и отчасти сказочных пунктах проекта, которые призваны поддержать маленькие клубы, испытывающие огромные трудности в этот период. Доходы от match-day – солидная статья доходов британских клубов, а когда трибуны пусты, то и в казне пусто. Так вот, что предлагают «Ливерпуль» и МЮ :

- немедленно выплатить 250 миллионов фунтов стерлингов Английской футбольной лиге, чтобы помочь 72 профессиональным клубам, которые выступают в Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2.

- направить 100 миллионов фунтов в Футбольную ассоциацию для последующего инвестирования в массовый футбол.

- в будущем выделять 25% совокупных доходов АПЛ на поддержку клубов из Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.

- гарантировать, что стоимость билетов для выездных фанатов не будет превышать 20 фунтов за игру.

С первого взгляда все это похоже на прекрасную утопию, где богатые делятся с бедными, причем обещают не только сиюминутные выплаты, но и долгосрочную поддержку. Но дьявол, как и всегда, скрывается в деталях. План, разработанный Риком Парри — бывшим генеральным директором АПЛ и «Ливерпуля», и поддержанный двумя представителями «Большой шестерки» Премьер-Лиги — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», предполагает несколько судьбоносных изменений в английском футболе.

И дело даже не в том, что «Общая картина» не видит места в футбольном календаре для Суперкубка Англии и Кубка английской лиги, а АПЛ предложено сократить с 20 команд до 18. Больше всего настораживают предусмотренные «особые привилегии» для клубов из Big-6 — «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма», а также для трех команд с наибольшим стажем в АПЛ (на данный момент это «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм»).

Если проект «Общая Картина» будет принят, то английский футбол будет обречен на «власть немногих». Ограниченное число «олигархов» — девять названных выше клубов, благодаря своим особым правам, смогут принимать любые важнейшие решения для АПЛ и всей вертикали английского профессионального футбола, будь то иное распределение доходов от телетрансляций в пользу крупнейших клубов или корректировки в трансферном регламенте.

Оставшиеся 11 клубов АПЛ и 72 клуба футбольной лиги будут бессильны, им придется уповать только на справедливость ограниченного числа вершителей судеб, которые в идеальном мире должны действовать в интересах всей пирамиды. Но мы живем далеко не в идеальном мире. Получается так, что цена спасения клубов, которые сейчас находятся в тяжелом финансовом положении и были бы рады помощи от богатеев, заключается в отказе от будущих амбиций войти в элиту.

Вопрос о выживании для маленьких клубов стоит остро, но если они соглашаются с планом Рика Парри, то вручают ключи от английского футбола «Большой шестерке», а сами превращаются в слуг, охотничьи угодья, вассалов — как хотите, так и называйте, смысл один. Но если не согласиться, можно и вовсе оказаться в темноте и небытие. Деньги у клубов заканчиваются быстро, потому что расходы не уменьшаются, а доходы не растут, ведь правительство Великобритании свернуло планы по возвращению болельщиков на стадионе из-за опасений второй волны коронавируса.

Это мрачная картина, но могущественные клубы видят в этом мраке возможность для усиления своих и без того сильных позиций. Человеческое общество и все его институты — суть один большой насест, в котором каждый желает разместиться как можно выше и с большим комфортом. Элитные клубы АПЛ и их владельцы не собираются заниматься благотворительностью, они не филантропы, а бизнесмены, которые не дарят деньги беднякам, а инвестируют их, чтобы в дальнейшем получить отдачу в виде неограниченной силы и власти, которая поможет наложить руку на кусок пирога побольше и пожирнее.

Осуществив этот проект, английские гранды получат полный контроль над распределением доходов от телевещания и коммерческой деятельностью Премьер-Лиги, что позволит им доминировать долгие годы, сражаясь только друг с другом. И в этом заключается большая опасность для АПЛ , которая привлекает десятки миллионов поклонников по всему миру высокой конкуренцией в каждом матче.

Впрочем, у проекта «Общая картина» вряд ли есть будущее. Пыль в глаза пустить не удалось, истинные намерения создателя этого «плана спасения» и его пособников быстро раскусили и осудили, высказался даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвавший творение Рика Парри «именно тем типом закулисных сделок, которые подрывают доверие к футболу».