Агент: «Кое-где Россия выезжает за счёт высочайшего тренерского мастерства»

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о нынешнем уровне сборной России и отдельно отметил работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Во время октябрьского сбора Россия уступила в товарищеской встрече со Швецией (1:2), а также взяла два очка в матчах Лиги Наций — с Турцией (1:1), и Венгрией (0:0).
Мне кажется, мы немного переоцениваем возможности нашей сборной, у нас слишком высокие ожидания. На мой взгляд, из того набора игроков, что есть у Станислава Саламовича, он выжимает максимум. В каких-то матчах мы «выезжаем» именно за счёт высочайшего тренерского мастерства. Как пример, давайте посмотрим на возраст футболистов обороны в матче с Венгрией. Крайние защитники: Жиркову — 37 лет, Смольникову — 32; центральные: Кудряшову — 33 года, Семёнову — 31. Это возрастные ребята. Есть ли у нас альтернативы тем же Жиркову и Смольникову на фланге? Караваев, Фернандес. А ещё? При этом надо понимать, что у Черчесова высокие требования к игрокам. Он ставит цели быть наверху европейских рейтингов, поэтому проецирует футболистов обороны на игру против топ-форвардов. Таких как Лукаку или Левандовски.
Плюс не забывайте, что это аномальный сезон. У ребят практически не было отдыха, закончился один чемпионат, и через полторы недели начался новый. А обойма у наших клубов не такая большая, во многом из-за финансовых проблем. Поэтому на игроков сборной выпадает колоссальная нагрузка. Да, мне могут возразить, что в той же Англии все футболисты привыкли играть в очень плотном графике. Но давайте не забывать, что в АПЛ клубы, во-первых, проводят широкую ротацию, во-вторых, комплектуются из лучших футболистов со всего мира. Они априори сильнее, выносливее, быстрее… Деньги позволяют клубам АПЛ собирать топ-футболистов.
Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков, в свою очередь, отметил, что игра национальной команды вселяет оптимизм.
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Собрать не проблема! Проблема в том, что их прежде чем собрать надо ВЫРАСТИТЬ!
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Собрать не проблема! Проблема в том, что их прежде чем собрать надо ВЫРАСТИТЬ!
Что до "высочайшего тренерского мастерства", то мне кажется, что это не совсем так. Агент слегка преувеличил. )
Черчесов заставил футболистов сб.России выкладываться в матчах по максимуму, вот и всё. Человек он видимо жёсткий, и с ним не забалуешь.
Смотрел пару игр и каких то гениальных тактических задумок от Черчесова не заметил.
В общем , прогиб засчитан.
Что до "высочайшего тренерского мастерства", то мне кажется, что это не совсем так. Агент слегка преувеличил. )
Черчесов заставил футболистов сб.России выкладываться в матчах по максимуму, вот и всё. Человек он видимо жёсткий, и с ним не забалуешь.
Смотрел пару игр и каких то гениальных тактических задумок от Черчесова не заметил.
В общем , прогиб засчитан.