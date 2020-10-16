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Агент: «Кое-где Россия выезжает за счёт высочайшего тренерского мастерства»

вчера, 03:39

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о нынешнем уровне сборной России и отдельно отметил работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Во время октябрьского сбора Россия уступила в товарищеской встрече со Швецией (1:2), а также взяла два очка в матчах Лиги Наций — с Турцией (1:1), и Венгрией (0:0).

Мне кажется, мы немного переоцениваем возможности нашей сборной, у нас слишком высокие ожидания. На мой взгляд, из того набора игроков, что есть у Станислава Саламовича, он выжимает максимум. В каких-то матчах мы «выезжаем» именно за счёт высочайшего тренерского мастерства. Как пример, давайте посмотрим на возраст футболистов обороны в матче с Венгрией. Крайние защитники: Жиркову — 37 лет, Смольникову — 32; центральные: Кудряшову — 33 года, Семёнову — 31. Это возрастные ребята. Есть ли у нас альтернативы тем же Жиркову и Смольникову на фланге? Караваев, Фернандес. А ещё? При этом надо понимать, что у Черчесова высокие требования к игрокам. Он ставит цели быть наверху европейских рейтингов, поэтому проецирует футболистов обороны на игру против топ-форвардов. Таких как Лукаку или Левандовски.

Плюс не забывайте, что это аномальный сезон. У ребят практически не было отдыха, закончился один чемпионат, и через полторы недели начался новый. А обойма у наших клубов не такая большая, во многом из-за финансовых проблем. Поэтому на игроков сборной выпадает колоссальная нагрузка. Да, мне могут возразить, что в той же Англии все футболисты привыкли играть в очень плотном графике. Но давайте не забывать, что в АПЛ клубы, во-первых, проводят широкую ротацию, во-вторых, комплектуются из лучших футболистов со всего мира. Они априори сильнее, выносливее, быстрее… Деньги позволяют клубам АПЛ собирать топ-футболистов.

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков, в свою очередь, отметил, что игра национальной команды вселяет оптимизм.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:49
А в чём "высочайшее" тренерское мастерство лысого? Постоянно юзать на топе невскую древесину? ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:30
Я это ,в общем-то и имею в виду . Талантов-то до хрена, да нет ни умения ,ни желания их доводить до нужной кондиции !
cska1948
cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 10:22
"собрать 20 сильных ,выносливых и быстрых человек для сборной"
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Собрать не проблема! Проблема в том, что их прежде чем собрать надо ВЫРАСТИТЬ!
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:16
Видимо, Маньяк имеет какой-то процент от премиальных чабана за игры сборной, чтобы вбрасывать в СМИ подобную галиматью и чепуху. Это у пастуха то овец и баранов высочайшее тренерское мастерство? И в чём оно заключается? В сборе вокруг себя престарелого притона и тактике - вынеси в направлении долговязого бревна?
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 08:16
Кто мешает ротировать состав в рпл. 3 со шведами основой играть
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 07:44
Они априори сильнее, выносливее, быстрее ......!!! Неужели из 140 млн. жителей страны не можете собрать 20 сильных ,выносливых и быстрых человек для сборной ? Или не хотите ? А может не умеете ? Или шелест купюр для вас -это главное в жизни ? Получается ,что так !
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 07:35
Ну и фамилия... Не дай бог.
Что до "высочайшего тренерского мастерства", то мне кажется, что это не совсем так. Агент слегка преувеличил. )
Черчесов заставил футболистов сб.России выкладываться в матчах по максимуму, вот и всё. Человек он видимо жёсткий, и с ним не забалуешь.
Смотрел пару игр и каких то гениальных тактических задумок от Черчесова не заметил.
В общем , прогиб засчитан.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 07:08
Лизнул капитально! Теперь ждём "футболиста" Маньякова в сборной!)))
vm777
vm777
вчера в 06:34
Это где же? В шашлычной?)))
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 06:04
Мои глаза меня не обманывают? Агент Маньяков объеденил "вычочайшее тренерское мастерство" и, прости Господи, Черчесова? О_о
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 05:29
Где это видно в этих трёх матчах?
mihaluch
mihaluch
вчера в 04:20
Игроки откровенно говоря слабоватые.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 03:54
Да это даже не лизанул....это тоже самое как "наши" чинуши по федеральным каналам вещают
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 03:41
Да уж, сказанул, так сказанул)
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