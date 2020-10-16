Агент: «Кое-где Россия выезжает за счёт высочайшего тренерского мастерства»

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о нынешнем уровне сборной России и отдельно отметил работу главного тренера национальной команды . Во время октябрьского сбора Россия уступила в товарищеской встрече со Швецией (1:2), а также взяла два очка в матчах Лиги Наций — с Турцией (1:1), и Венгрией (0:0).

Мне кажется, мы немного переоцениваем возможности нашей сборной, у нас слишком высокие ожидания. На мой взгляд, из того набора игроков, что есть у Станислава Саламовича, он выжимает максимум. В каких-то матчах мы «выезжаем» именно за счёт высочайшего тренерского мастерства. Как пример, давайте посмотрим на возраст футболистов обороны в матче с Венгрией. Крайние защитники: Жиркову — 37 лет, Смольникову — 32; центральные: Кудряшову — 33 года, Семёнову — 31. Это возрастные ребята. Есть ли у нас альтернативы тем же Жиркову и Смольникову на фланге? Караваев, Фернандес. А ещё? При этом надо понимать, что у Черчесова высокие требования к игрокам. Он ставит цели быть наверху европейских рейтингов, поэтому проецирует футболистов обороны на игру против топ-форвардов. Таких как Лукаку или Левандовски.