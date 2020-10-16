Чистяков: «Хочу попасть в основной состав „Зенита“»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о своем возвращении в питерский клуб.
Настрой положительный — все-таки я вернулся домой. Хоть сам я из Ленинградской области, но большую часть жизни провел в Петербурге и «Зените». И возвращаться сюда очень приятно, это самая сильная мотивация. Цели на сезон — как можно скорее влиться в коллектив, постараться попасть в основной состав, закрепиться в нем и принести большую пользу клубу.
Напомним, что Чистяков перебрался в «Зенит» из «Ростова» на правах аренды. Футболист является воспитанником «сине-бело-голубых».