Чистяков: «Хочу попасть в основной состав „Зенита“»

Защитник «Зенита» рассказал о своем возвращении в питерский клуб.

Настрой положительный — все-таки я вернулся домой. Хоть сам я из Ленинградской области, но большую часть жизни провел в Петербурге и «Зените». И возвращаться сюда очень приятно, это самая сильная мотивация. Цели на сезон — как можно скорее влиться в коллектив, постараться попасть в основной состав, закрепиться в нем и принести большую пользу клубу.