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Чистяков: «Хочу попасть в основной состав „Зенита“»

вчера, 00:37

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о своем возвращении в питерский клуб.

Настрой положительный — все-таки я вернулся домой. Хоть сам я из Ленинградской области, но большую часть жизни провел в Петербурге и «Зените». И возвращаться сюда очень приятно, это самая сильная мотивация. Цели на сезон — как можно скорее влиться в коллектив, постараться попасть в основной состав, закрепиться в нем и принести большую пользу клубу.

Напомним, что Чистяков перебрался в «Зенит» из «Ростова» на правах аренды. Футболист является воспитанником «сине-бело-голубых».

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Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
вчера в 16:24
Фарму понадобился защитник с русским паспортом, вот бомжи и подсуетились.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
вчера в 08:43
Те что в Сочи тоже хотели!)))
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 07:57
Он настоящий трудяга, думаю что у него должно получится всё.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:41
Мотивация есть значит?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 01:34
Мягко говоря далеко не всегда выигрывал конкуренцию у Хаджикадунича и Осипенко, а тут всего лишь Ловрен и Ракицкий..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 01:28, ред.
Если один воспитанник покидает клуб (Терентьев)...то другой должен прийти на его место (Чистяков).....
Если не ошибаюсь...в УЕФА условие по количеству доморощенных игроков для заявки в еврокубки....
Gahi
Gahi
вчера в 01:18
Дмитрий Чистяков достиг того возраста 26 лет, когда должен чётко себе представлять чего он добился, и к чему он должен стремится. Чтобы закрепится в составе Зенита, нужно кого-то вытеснить из него (в хорошем смысле этого слова) так как состав защитников очень сильный, это прежде всего Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен из паспортистов это Караваев 25 лет, Круговой 22 года. Если ему удастся показать то что он хотя бы находится на их уровне, а лучше даже в чем-то превосходит их, то у него получится. А для этого нужно днем и ночью быть профессиональным футболистом который должен прогрессировать от матча к матчу. Только такой подход как к себе, так и к учебно тренировочному процессу должен быть у Чистякова. Удачи и успеха.
Mangur
Mangur
вчера в 00:59
Арбайтен, арбайтен и ещё раз арбайтен.
Анпилкин
Анпилкин
вчера в 00:46
Хотеть здесь мало
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 00:43
Многие хотят, да вот не всем удается. Но, удачи!
drug01
drug01
вчера в 00:39
Желаем удачи вперёд
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