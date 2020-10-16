Агент Гиговича: «Карпин сказал Армину, что верит в него»

Ферхат Чифчи, агент хавбека , отреагировал на переход своего клиента в «Ростов».

«Ростов» заключил фантастическую сделку. Этот игрок был мишенью многих крупных клубов Европы: «Аякса», «Ювентуса», ПСЖ и «Арсенала». Так что «Ростов» проделал большую работу, чтобы подписать такого игрока.

Как клуб убедил игрока? Нам с самого начала было ясно, что даже в больших клубах футболист хочет играть. У Карпина уже было четкое видение игрока. Он сказал Армину, что верит в него и даст игровое время. Это то, что игрок и хотел услышать.