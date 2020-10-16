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Агент Гиговича: «Карпин сказал Армину, что верит в него»

вчера, 00:00

Ферхат Чифчи, агент хавбека Армина Гиговича, отреагировал на переход своего клиента в «Ростов».

«Ростов» заключил фантастическую сделку. Этот игрок был мишенью многих крупных клубов Европы: «Аякса», «Ювентуса», ПСЖ и «Арсенала». Так что «Ростов» проделал большую работу, чтобы подписать такого игрока.

Как клуб убедил игрока? Нам с самого начала было ясно, что даже в больших клубах футболист хочет играть. У Карпина уже было четкое видение игрока. Он сказал Армину, что верит в него и даст игровое время. Это то, что игрок и хотел услышать.

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Все комментарии
астап бендер
астап бендер
вчера в 20:47
Можно сказать,что интересовался Реал или Барса, а то Ювентус как-то слабовато для нас.
311
311
вчера в 14:37
Обычно наоборот, в Карпина верят!)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:37
В Ювентус звали мячики на тренировке игрокам подавать.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:43
Думал, что написано Азмун...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 00:02
А что он ему должен был сказать)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 00:00
это только радует!
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