Эджуке: «Надеюсь, ЦСКА удастся выиграть Лигу Европы»

Нападающий ЦСКА поделился ожиданиями от выступления армейцев в Лиге Европы.

Играть в Лиге Европы — это волнительно. Нашу команду ждёт большая конкуренция в этом турнире и РПЛ .

Нам нельзя терять темп, потому что впереди много матчей.