Эджуке: «Надеюсь, ЦСКА удастся выиграть Лигу Европы»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился ожиданиями от выступления армейцев в Лиге Европы.
Играть в Лиге Европы — это волнительно. Нашу команду ждёт большая конкуренция в этом турнире и РПЛ.
Нам нельзя терять темп, потому что впереди много матчей.
Надеюсь, мы сможем пройти как можно дальше в ЛЕ и, если это возможно, выиграем её, что очень важно для нашего клуба.
Напомним, по итогам жеребьёвки, на групповом этапе ЛЕ ЦСКА сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».
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Чего вы набросились на парня? Он же не утверждает, что ЦСКА ОБЯЗАТЕЛЬНО выиграет ЛЕ! Просто у парня есть желание, без которого не бывает высоких результатов.
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Чего вы набросились на парня? Он же не утверждает, что ЦСКА ОБЯЗАТЕЛЬНО выиграет ЛЕ! Просто у парня есть желание, без которого не бывает высоких результатов.