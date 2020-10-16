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Эджуке: «Надеюсь, ЦСКА удастся выиграть Лигу Европы»

вчера, 01:34

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился ожиданиями от выступления армейцев в Лиге Европы.

Играть в Лиге Европы — это волнительно. Нашу команду ждёт большая конкуренция в этом турнире и РПЛ.

Нам нельзя терять темп, потому что впереди много матчей.

Надеюсь, мы сможем пройти как можно дальше в ЛЕ и, если это возможно, выиграем её, что очень важно для нашего клуба.

Напомним, по итогам жеребьёвки, на групповом этапе ЛЕ ЦСКА сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 16:10
15 лет назад тоже никто не верил что ЦСКА выиграет Кубок УФА.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 16:05, ред.
Хороший настрой у Эджуке.
Неугасающий Стрыйко
Неугасающий Стрыйко ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 14:28
Это не показатель. Посмотри на Барсу и Ливерпуль. Составы слабые, проигрывают семь, восемь два, а трофеи берут. За них же арбитры играют. Так что всё возможно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 13:38
Я не против Карпова , что он неумеха. Он молодой и нет опыта выступлений против европейских акул.
12й игрок
12й игрок
вчера в 12:37
Че он несет? После разгромного позора витюня в белорашу смотается
12й игрок
12й игрок
вчера в 12:34
    Beekeeper
    Beekeeper ответ Правдин Семён (раскрыть)
    вчера в 12:19
    из все тобою перечисленных, только милан и Тоттенхем сильно против будут :)
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Mi6 (раскрыть)
    вчера в 11:54
    Один Влашич топарь остальных не вижу атака слабая
    Mi6
    Mi6 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    вчера в 11:05
    Нормальный состав, осталось такого же тренера найти
    Mi6
    Mi6 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 11:04
    Васин - согласен, а по Карпову нет. С ним нужно работать, но гончаренко ничего не может ему дать, впрочем как и всем остальным
    Анд-м
    Анд-м
    вчера в 11:04
    Из группы сперва надо выбраться, это последнее время для армейцев и то не по сильная задача 😕
    Mi6
    Mi6
    вчера в 11:02
    Для побед нужно физрука в Минск отправить. Там лопат на всех хватит))
    Robinson
    Robinson ответ CSKA2012 (раскрыть)
    вчера в 10:26
    Согласен, но Газаев намного сильнее Ганчеренко.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ CSKA2012 (раскрыть)
    вчера в 10:13
    Я конечно желаю Вам побед. Но как можно выиграть Кубок с защитниками Васин, Карпов......???
    cska1948
    cska1948
    вчера в 10:12
    "...Надеюсь, мы сможем пройти как можно дальше в ЛЕ и, если это возможно, выиграем её, что очень важно для нашего клуба."
    ---------------------
    Чего вы набросились на парня? Он же не утверждает, что ЦСКА ОБЯЗАТЕЛЬНО выиграет ЛЕ! Просто у парня есть желание, без которого не бывает высоких результатов.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 09:19
    Раньше кубок УЕФА большие команды просто игнорили,теперь же,когда через ЛЕ идет прямой путь в ЛЧ,то и большие команды всерьез воспринимают этот турнир!!!!!!!!!!!!!!Так что нашим клубам ничего ни светит к сожалению-максимум 1/8 или если повезет то 1/4,а дальше уже большие команды будут между собой выяснять кто выйдет в ЛЧ !!!!!!!!!!!!!!!
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ Robinson (раскрыть)
    вчера в 08:45
    Сила команды, определяется силой тренера.
    Кьянти
    Кьянти ответ CSKA2012 (раскрыть)
    вчера в 08:29
    Кстати, мало кто знает, но Валерий Георгиевич, по моему сразу же на стадии плей-офф, говорил, что мы возьмём Кубок.
    Faustello
    Faustello ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
    вчера в 08:27
    Его походу ЛСД расколбасило, как известно зерновые пораженные спорыньей есть нельзя, Гинер проверь овес!)))
    Robinson
    Robinson ответ CSKA2012 (раскрыть)
    вчера в 08:23
    Только конечно команда была намного сильнее, да и тренер лучше.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    вчера в 08:10
    Пусть ЦСКА выиграет ЛЕ. Почему нет? Но Байер,Наполи,Рома,Милан,Тоттенхэм,Лестер и Арсенал будут против.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 07:53, ред.
    Не тот состав у цска выйграть лигу европы,это вам не команда образца 2005 ,где Вагнер лав ,Карвалио,Олич,Рахимич,Игнашевич,Березуцкие,феерили
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 07:52
    Какой болван накормил Эджуке квашеной капустой ? Вон как пучит-то бедолагу ! )))))))))))
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 07:43
    Будем надеяться в в 2005 тоже никто не верил и смеялся в лицо о кубке УЕФА
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 07:32
    всё возможно )))но надежд мало)))
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 07:02
    Болтлив
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 06:59
    Он это просто так сказал
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 06:57
    Он хоть видел состав группы
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 06:46
    Вышли бы из группы
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 06:45
    Эджукин -Если возможно, мы выиграем ЛЕ. НЕВОЗМОЖНО!
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