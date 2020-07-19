«Химки» договорились о партнерстве со «Спартаком». Клуб будет играть в РПЛ

«Химки» договорились о партнерстве со «Спартаком».

Источник утверждает:

Руководство Московской области дало разрешение на заявку «Химок» в следующем сезоне в РПЛ . На днях клуб уже отправил в РПЛ письмо, подтверждающее намерение участвовать в сезоне-2020/21 в элитном дивизионе, а уже в понедельник руководство лиги и РФС ждет от боссов «Химок» устного подтверждения своих планов.

Что касается финансовой части, то руководство области успешно завершило переговоры с Сергеем Михайловым, представителем Леонида Федуна. Область готова выделить на клуб порядка 300 млн в год, тогда как все остальные расходы фактически возьмет на себя «Спартак» (читай Федун). Это привлечение спонсоров из числа партнеров Федуна, которые должны пополнить клубную кассу, а также аренда игроков, имеющих соглашение со «Спартаком».