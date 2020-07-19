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«Химки» договорились о партнерстве со «Спартаком». Клуб будет играть в РПЛ

19 июля 2020, 17:41

«Химки» договорились о партнерстве со «Спартаком».

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Руководство Московской области дало разрешение на заявку «Химок» в следующем сезоне в РПЛ. На днях клуб уже отправил в РПЛ письмо, подтверждающее намерение участвовать в сезоне-2020/21 в элитном дивизионе, а уже в понедельник руководство лиги и РФС ждет от боссов «Химок» устного подтверждения своих планов.

Что касается финансовой части, то руководство области успешно завершило переговоры с Сергеем Михайловым, представителем Леонида Федуна. Область готова выделить на клуб порядка 300 млн в год, тогда как все остальные расходы фактически возьмет на себя «Спартак» (читай Федун). Это привлечение спонсоров из числа партнеров Федуна, которые должны пополнить клубную кассу, а также аренда игроков, имеющих соглашение со «Спартаком».

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 июля в 21:43, ред.
Спартаку фарм клубы не особо помогают, а вот Зениту да .Те же Химки их гоняли в бытности в ПЛ. Откуда у Галицкого фарм-клубы скорее наоборот, и у Локо тоже, тут вопрос больше у кого крыша выше, у Локо например судейский корпус, у Зенита админресурс и деньги.
adeptch69
adeptch69 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 июля в 19:37
    Footbolista
    Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    19 июля в 19:10
    Норм...только на Соболеве пеналь не поставили...даже ВАР не смотрели...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Footbolista (раскрыть)
    19 июля в 19:08
    А щас то нормально всё было ,не? Или опять судьи против народных?
    Все питерские центральные на карточках...
    Footbolista
    Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    19 июля в 19:04
    Судейский корпус...ВАР который смотрит только при нарушении против зенита...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Footbolista (раскрыть)
    19 июля в 19:02
    А третьим то кого назначил?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 июля в 18:36
    Что же теперь, прощай КС ???
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 июля в 18:34
    Мутный замес однако!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    19 июля в 18:24, ред.
    Ситуация складывается так, что у Спартака будет 12 гарантированныздоп очков. Кроме Уфы, теперь ещё и Химки. Неплохо. У зенита есть Сочи, возможно Оренбург оставят, уже ГД вмешалась. Осталось разобрать остальные 6-8 и будет 4 суперклуба с фармами. Мечта. Чем это отличается от раздела зон влияния в 90-е годы? Почти ничем, и пазаны есть. Миллер, Федун, Галицкий, кикнадзе, например. Возможны варианты, как?
    minai
    minai
    19 июля в 18:19
    Не что иное, как нарушение финансового файр плей, причём открыто, внаглую.
    При таких обстоятельствах, нехрен упрекать Зенит в финансовом покровительстве Сочей и Оренбургов. Таким образом, Федун обнулил претензии этого плана к Зениту.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    19 июля в 18:17
    Неплохо так Зениты и Спартаки фарм клубами обзавелись...Хотя Химки их были часто
    makkie
    makkie
    19 июля в 18:16
    Эти инсайдеры всё не уймутся никак.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    19 июля в 18:15
    узнав что те вышли в финал кубка - быстро подсуетились
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    19 июля в 18:13
    Победы ЗЕНИТУ!!
    Alean
    Alean
    19 июля в 18:10
    Фарм клуб для Спартака? ))
    Footbolista
    Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    19 июля в 18:10
    У зенита минус 1 из 3...
    serh62
    serh62
    19 июля в 18:03
    ЗИЦ председатель Фунт...ну точно как в Золотом теленке....
    ДАША Д
    ДАША Д
    19 июля в 18:02
    Нас ждёт расширение до 18 клубов.
    Columb
    Columb
    19 июля в 18:01
    Xимки спасение для спартака от пердива.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 июля в 17:59
    В этой ситуации жаль Крылья или Тамбов, кому не повезёт занять 15 место.
    Зато Спартаку лишние 6 очков, меньше переездов и Кубок почти в кармане (это если Зенит пройдут). А как спартачи возмущались филиалами Зенита! Теперь у Зенита минус один, у Спартака плюс один филиал. Точно за первое место бороЦЦа будет...
    dino-hsv
    dino-hsv
    19 июля в 17:51
    федуна итак душат в рпл, а он решил ещё себе поглубже яму вырыть? такое открытое создание фармов у нас только газпрому позволено.
    serh62
    serh62
    19 июля в 17:51
    опаньки....мы вам денежки,вы нам 6 очков каждый сезон и борьбу навязывать конкурентам. а спартаковцы все зенит гнобили за фарм клуб в сочах.....
    cska vperiod
    cska vperiod
    19 июля в 17:50
    Теперь всё ясно, значит спартак в следующем сезоне сохранит место в РПЛ.
    VAN ARM
    VAN ARM
    19 июля в 17:50
    одного мало))))))
    BDA8181
    BDA8181
    19 июля в 17:48
    А воплей то было)))Это не расматривается,это берд вшивой кабылы.....бла-бла....вообщем очередной скулёжь российских руководителей . Ладно удачи Химкам в их непростом начинаний ))
    Glyba
    Glyba
    19 июля в 17:48
    Для спартака все условия, бюджет, почти равный зенитовскому, куча филиалов, административный ресурс, судьи и только 8-10 место. Зачем такая трата впустую?
    волгодон 2
    волгодон 2
    19 июля в 17:47
    возрождение столишного засилья
    Aчиститель
    Aчиститель
    19 июля в 17:46
    Почему также не оформить Ахмат?
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    19 июля в 17:43
    Плюс 6 очков Спартаку как с куста свалится.
    Nafnafik
    Nafnafik
    19 июля в 17:42
    Всё понятно, филиал готов.
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