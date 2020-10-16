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Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»

вчера, 21:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи14:00 Не начался

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура РПЛ против «Зенита».

Мы прошли хороший маленький тренировочный сбор, хорошие нагрузки получили. Тренировали те компоненты, над которыми надо было работать. Я думаю, подготовились в хорошем настроении, боевом. Ждем матча.

Носят ли для меня матчи с «Зенитом» особый статус? Особый статус только в том, что это команда, выступающая в Лиге чемпионов, и, естественно, против команды выше уровнем хочется проявить себя и сыграть на максимуме самоотдачи и показать, что «Сочи» ничем не хуже. Это будет хороший опыт в любом случае, каким бы ни был результат.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 01:53
Полагаю Зенит победит Сочи и Заболотный ничего не решит, его манеру игры хорошо знают защитники питерской команды.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:35
Раньше люди смеялись из-за его игры, теперь решил людей насмешить болтавней?
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 00:38
Зря Заболотный болтает, могут отправить на стажировку в «Зенит-3» (Оренбург) в фнл)
dalex83
dalex83
сегодня в 00:13
Заболотный : Нам повезло, что у Азмуна геморрой)
Судя как передвигается Зенит по полю видно, что Азмун там не один Парнас)
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:39
Заболотному забыли сказать в клубе, что они должны отдать три очка старшему брату из Газпрома?
dalex83
dalex83
вчера в 23:36
Дзюба Заболотному : Антошка, Антошка пшел марш капать мою картошку...
dalex83
dalex83
вчера в 23:34
Заболотный : хочу показать, что за болотом...
А так живой пример - подверждение, то в что имя Антон это нарицательное.
Grey33
Grey33
вчера в 23:18
Зааааааболотный! меньше болтай, Антошка.
Valeron112
Valeron112
вчера в 23:02
Господи́ убери́те этого идиота с эфира , неудачнику и пальмы и солнце в Сочи ... Так лает гоблин.
makkie
makkie
вчера в 22:59
Антону не сказали, что исход матча предрешен заранее?)
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:57
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 22:32
    Стажеры бунтуют...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ particular (раскрыть)
    вчера в 22:32
    А чего ты хочешь ? Осень - период обострений ! Вон ,Эджуке ,с ЦСКА , собрался Лигу Европы выиграть !!! )))))))))))
    Tostao
    Tostao ответ старина (раскрыть)
    вчера в 22:25
    Заболотный не в курсе, что Семак придумал ему сюрприз - манекен выйдет в основе и выключит грозного форварда из игры.)
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 22:25
    Да чё там - просто близнецы-братья !!! ))))
    протон1
    протон1
    вчера в 22:22
    слышал что некий футболист разбился с семьей. мои соболезнования.
    Tostao
    Tostao ответ particular (раскрыть)
    вчера в 22:17
    Сделал дубль и "тут Остапа понесло"!)))
    particular
    particular
    вчера в 22:14
    После двух забитых мячей у Антона обострились вспышки иллюзий и местечковые инсинуации..:)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 22:14
    Думаю что исход игры всем известен ещё до её начала,и не потому,что Зенит сильнее,а потому,что.....ну сами знаете!
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 22:13
    Завтра вам ваш физрук покажет план действий на игру согласованный Медведевым и Рубашкой ))
    Gahi
    Gahi
    вчера в 22:11
    Игру что вы покажете во встрече с Зенитом будет основанием считать для всех, какой опыт вы приобрели. Удачи
    старина
    старина
    вчера в 22:10
    Зе болотный со своим манекеном разговаривал?
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 22:09
    6 очков Зенита в играх с Сочи ещё перед началом сезона уже живут в Питере заочно. Так что в искренность слов Болотного не верится.
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 21:59
      Сп62
      Сп62
      вчера в 21:57
      Зарплаты разные.
      alexgurzan
      alexgurzan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 21:57
      .
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 21:54
      Судьи те же, правила те же, плюс море
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 21:53
      Да плевал он на»Сочи»
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 21:52
      так покажи)) или боишься всемогущих огорчить))
      ДСА
      ДСА
      вчера в 21:51
      Не хуже, 1-2 проиграют.
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