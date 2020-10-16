Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура РПЛ против «Зенита».
Мы прошли хороший маленький тренировочный сбор, хорошие нагрузки получили. Тренировали те компоненты, над которыми надо было работать. Я думаю, подготовились в хорошем настроении, боевом. Ждем матча.
Носят ли для меня матчи с «Зенитом» особый статус? Особый статус только в том, что это команда, выступающая в Лиге чемпионов, и, естественно, против команды выше уровнем хочется проявить себя и сыграть на максимуме самоотдачи и показать, что «Сочи» ничем не хуже. Это будет хороший опыт в любом случае, каким бы ни был результат.
Судя как передвигается Зенит по полю видно, что Азмун там не один Парнас)
Судя как передвигается Зенит по полю видно, что Азмун там не один Парнас)
А так живой пример - подверждение, то в что имя Антон это нарицательное.
А так живой пример - подверждение, то в что имя Антон это нарицательное.