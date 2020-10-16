Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»

Нападающий «Сочи» поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура РПЛ против «Зенита».

Мы прошли хороший маленький тренировочный сбор, хорошие нагрузки получили. Тренировали те компоненты, над которыми надо было работать. Я думаю, подготовились в хорошем настроении, боевом. Ждем матча.

Носят ли для меня матчи с «Зенитом» особый статус? Особый статус только в том, что это команда, выступающая в Лиге чемпионов, и, естественно, против команды выше уровнем хочется проявить себя и сыграть на максимуме самоотдачи и показать, что «Сочи» ничем не хуже. Это будет хороший опыт в любом случае, каким бы ни был результат.